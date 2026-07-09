15 Temmuz'un arifesinde İsrail-FETÖ-CIA ortak yapımı provokasyon! Rubin yine sahnede: Başkan Erdoğan'ın ailesine küstah tehdit

Ankara'daki NATO Zirvesi, yeni düzende Türkiye'siz hareket edilemeyeceğini gösterdi. Bu durum en çok İsrail, Yunanistan, Siyonist lobi, derin Amerika ve FETÖ'yü panikletti.



15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne sayılı günler kala küstah bir provokasyon sahneye sürüldü. CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, zaman ayarlı bir şekilde "derinlerden" gelen talimatla ortaya çıktı.





ÖNCE KEFEN BİÇMEYE KALKTI SONRA AİLEYİ TEHDİT ETTİ



Azılı Türkiye düşmanı Rubin, önce hadsiz sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kefen biçmeye kalktı. Siyonist lobi azmettirdi! CIA ajanı Rubinden zaman ayarlı küstah provokasyon: Başkan Erdoğana kefen biçmeye kalktı ABD ve İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney'in cenaze merasimini örnek gösterip "Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazesine kim katılacak? Erdoğan'ın ölümü muhtemelen çok uzak değil. Erdoğan öldüğünde dünya, ona yönelik nefretin ne kadar derin olduğunu görecektir" şeklinde rezil ifadeler kullandı.



Rubin daha sonra Başkan Erdoğan'ın ailesine dil uzattı. Takvim Kaynak Tercihleri