15 Temmuz'un arifesinde İsrail-FETÖ-CIA ortak yapımı provokasyon! Rubin yine sahnede: Başkan Erdoğan'ın ailesine küstah tehdit
15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. 10 yıl önce milli iradenin bileğini bükemeyenler bugün sütre gerisinden ham hayallere kapıldı. Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası İsrail-FETÖ-CIA ortak yapımı küstah bir provokasyon sahneye sürüldü. Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, ipini tutanların verdiği talimatla önce Başkan Erdoğan'a kefen biçmeye kalktı, sonra da Başkan Erdoğan'ın ailesine dil uzattı. Aralarında Berat Albayrak'ın da olduğu aile üyelerini "Ritz-Carlton" (otel hapishanesi) örneği ile tehdit etmeye yeltendi.
Ankara'daki NATO Zirvesi, yeni düzende Türkiye'siz hareket edilemeyeceğini gösterdi. Bu durum en çok İsrail, Yunanistan, Siyonist lobi, derin Amerika ve FETÖ'yü panikletti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne sayılı günler kala küstah bir provokasyon sahneye sürüldü. CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, zaman ayarlı bir şekilde "derinlerden" gelen talimatla ortaya çıktı.
ÖNCE KEFEN BİÇMEYE KALKTI SONRA AİLEYİ TEHDİT ETTİ
Azılı Türkiye düşmanı Rubin, önce hadsiz sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kefen biçmeye kalktı.
ABD ve İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney'in cenaze merasimini örnek gösterip "Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazesine kim katılacak? Erdoğan'ın ölümü muhtemelen çok uzak değil. Erdoğan öldüğünde dünya, ona yönelik nefretin ne kadar derin olduğunu görecektir" şeklinde rezil ifadeler kullandı.
Rubin daha sonra Başkan Erdoğan'ın ailesine dil uzattı.
EMİNE ERDOĞAN, BERAT ALBAYRAK VE AİLE ÜYELERİNE KÜSTAH TEHDİT
Aralarında Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar'ın da olduğu aile üyelerini Suudi Arabistan'daki "Ritz-Carlton" (otel hapishanesi) örneği ile tehdit etmeye kalktı.
"Erdoğan öldüğünde Emine, Bilal ve Mustafa Erdoğan'ın hep birlikte endişelenmesi gerekir" diyen CIA'ci Rubin, MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da hedef aldı.
İSRAİL-FETÖ-CIA ORTAK YAPIMI PROVOKASYON
15 Temmuz'un arifesinde Rubin'in imza attığı bu hadsiz provokasyon İsrail ve FETÖ'den bağımsız düşünülemez.
Alçak ajan, İsrail'in varlığı için gün aşırı Türkiye'yi tehdit olarak görüyor. ABD'deki FETÖ'cü hainlerle de düzenli olarak temas kuruyor.
Bulduğu her platformda Türkiye ve Başkan Erdoğan'a nefret kusuyor, İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'yi vurmasını istiyor.
Zaman zaman mezhepçi provokasyonlarla toplumun sinir uçlarına dokunup, Başkan Erdoğan'a "Akıbetin Menderes gibi olur" tehdidi savurmaktan geri durmuyor.
Bir dönem CHP ile masa arkadaşlığı yapan Rubin'in foyasını her fırsatta Takvim.com.tr çıkardı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE SABOTAJ: İSRAİL PKK'YI SİLAHLANDIRSIN
CIA ajanı, Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak için de elinden geleni ardına koymuyor. Son olarak "İsrail PKK'yı silahlandırmaya başlamalı" paylaşımında bulundu.