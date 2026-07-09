CANLI YAYIN
Geri

Türkiye-Lübnan hattında kritik temas: Erdoğan Selam’ı ağırlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’ı 10 Temmuz’da İstanbul’da kabul edecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin ele alınması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye-Lübnan hattında kritik temas: Erdoğan Selam’ı ağırlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da kabul edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını bildirdi. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin bir kez daha vurgulanması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmelerin ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

10 Temmuz 2026 Cuma Hutbesi: Diyanet'ten 15 Temmuz ve FETÖ mesajı
SONRAKİ HABER

Diyanet'ten 15 Temmuz ve FETÖ mesajı

 Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Yeni umutlara kapı aralasın"
ÖNCEKİ HABER

"Yeni umutlara kapı aralasın"
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler