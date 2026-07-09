Türkiye-Lübnan hattında kritik temas: Erdoğan Selam’ı ağırlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da kabul edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını bildirdi. Takvim Kaynak Tercihleri

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin bir kez daha vurgulanması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmelerin ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel