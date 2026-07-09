Haziran 2026 seçim anketi sonuçları: AK Parti ile CHP arasındaki devasa fark

İhaleden ruhsata, baklava kutularındaki rüşvetten İBB'deki yüzyılın yolsuzluğuna...

GENAR'ın Haziran 2026 dev araştırması, milletimizin eser ve hizmet siyasetinin tek adresi olan AK Parti'ye olan sarsılmaz güvenini bir kez daha ilan etti.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA OYUNUZ KİME?"

81 ilde Türkiye'nin nabzını tutan GENAR Araştırma Şirketi, 2 bin 200 vatandaşımıza o kritik soruyu sordu: "Bu pazar seçim olsa oyunuz kime?"