Haziran 2026 seçim anketi sonuçları: AK Parti ile CHP arasındaki devasa fark
Haziran 2026 son seçim anketi sonuçları açıklandı. GENAR Araştırma Şirketi tarafından 81 ilde yapılan "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinde yüzde 36,2'lik oran ile AK Parti lider konumunu korudu. Yolsuzluk ve iç krizlerle çalkalanan CHP yüzde 28,3'te kaldı. İşte GENAR Haziran 2026 anket sonuçları ve partilerin oy oranları tam listesi...
İhaleden ruhsata, baklava kutularındaki rüşvetten İBB'deki yüzyılın yolsuzluğuna...
GENAR'ın Haziran 2026 dev araştırması, milletimizin eser ve hizmet siyasetinin tek adresi olan AK Parti'ye olan sarsılmaz güvenini bir kez daha ilan etti.
"BU PAZAR SEÇİM OLSA OYUNUZ KİME?"
81 ilde Türkiye'nin nabzını tutan GENAR Araştırma Şirketi, 2 bin 200 vatandaşımıza o kritik soruyu sordu: "Bu pazar seçim olsa oyunuz kime?"
Cevap net, irade güçlü, lider belli!
FARK DEVASA: AK PARTİ %36,2 İLE YİNE ARA SIRA ZİRVEDE!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve her alanda yükselen lider ülke ideali, halkımızda karşılığını bulmaya devam ediyor. AK Parti, %36,2'lik devasa oy oranıyla rakiplerine adeta havlu attırarak birinci sıradaki sarsılmaz yerini korudu.
KAOS VE KOLTUK KAVGASI CHP'Yİ ERİTTİ: %28,3!
CHP ise ankette %28,3 oranıyla kaldı. Böylece AK Parti ile aradaki fark açılmış oldu.
MİLLETİN KARARI: SİYASİ İSTİKRARIN TABLOSU
|Sıralama
|Siyasi Parti
|Oy Oranı (%)
|1
|AK PARTİ
|%36,2
|2
|CHP
|%28,3
|3
|DEM Parti
|%9,2
|4
|MHP
|%8,1
|5
|İYİ Parti
|%7,1
|6
|Yeniden Refah Partisi
|%3,8
|7
|Anahtar Parti
|%2,5
|8
|Zafer Partisi
|%2,1
|9
|TİP
|%1,3
|10
|Diğer
|%1,4
BU DAHA İYİ GÜNLERİ: "CHP KRİZİ HENÜZ SANDIĞA TAM YANSIMADI!"
GENAR uzmanlarının anket sonuçlarına dair yaptığı analiz ise muhalefetteki yangının büyüyeceğinin habercisi oldu. Mevcut hiyerarşinin korunduğunu belirten GENAR ekibi, durumu şu sözlerle özetledi:
"Bu sıralama, siyasi partiler arası dengede köklü bir kırılmadan çok mevcut hiyerarşinin korunduğunu, CHP krizinin henüz sandığa tam olarak yansımadığını gösteriyor."