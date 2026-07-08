22 yıl önceki NATO zirvesinde Sezer’in davet rezaleti: Emine Erdoğan’ı dışladı

2004 yılında İstanbul'da düzenlenen 17. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gözler önüne seren örneklere sahne oluyor.

Küresel meselelerden ziyade kılığa, kıyafete takılan " laiklik " bahaneli vesayetçi anlayışın skandalları, eski Türkiye'de NATO zirvesinde dahi kendisini göstermişti.

İşte Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçen o olay…

DİPLOMATİK REZALET

27-28 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 17. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası itibarını sergilemeyi hedeflediği bir organizasyon olmasına rağmen, devletin zirvesinde yaşanan "başörtüsü" temelli protokol skandalıyla tarihe geçti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ev sahipliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda verilen akşam yemeği, müttefik liderlerin eşleriyle ağırlandığı ortamda, ev sahibi ülkenin Başbakanı'nın eşi kıyafet tercihi ve inancı nedeniyle dışlandı.

Zirvenin ilk akşamı olan 27 Haziran 2004'te Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen yemekte ABD Başkanı George Bush, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder gibi dünya liderlerinin yanı sıra NATO'ya yeni üye olan eski Varşova Paktı ülkelerinin liderleri masada yer aldı.

28 Haziran 2004 / Tercüman