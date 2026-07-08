22 yıl önceki NATO zirvesinde Sezer’in davet rezaleti: Emine Erdoğan’ı dışladı
Bölgesel gücünü pekiştiren Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 36. NATO Zirvesi’nde devasa savunma anlaşmaları ve küresel vizyon ön plana çıkarken, 22 yıl önce İstanbul’da gerçekleştirilen ittifak zirvesinde tam tersi bir tablo ortaya konulmuştu. AK Parti iktidarının ilk döneminde, 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen 17. NATO Zirvesi’ne eski Türkiye’nin örtü ve kılık kıyafet takıntısı gölge düşürmüştü. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği yemeğe Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmamıştı. Diplomatik nezaketi ayaklar altına alan Sezer’in eşi Semra Sezer de lider eşlerine yönelik çay davetine Emine Erdoğan’ı çağırmayarak ayıba ortak oldu. Sezer, Erdoğan’ın liderlere ve eşlerine yönelik Topkapı Sarayı’nda düzenlediği yemekli davete icabet etmedi. Takvim’in derlediği dönemin manşetleri, vesayetçi anlayışın devletin zirvesindeki hoyratlığını gözler önüne seriyor.
Küresel meselelerden ziyade kılığa, kıyafete takılan "laiklik" bahaneli vesayetçi anlayışın skandalları, eski Türkiye'de NATO zirvesinde dahi kendisini göstermişti.
2004 yılında İstanbul'da düzenlenen 17. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gözler önüne seren örneklere sahne oluyor.
2004'te dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 48 ülke liderini eşleriyle ağırladığı Dolmabahçe Sarayı'ndaki yemeğe, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı başörtülü olduğu gerekçesiyle davet etmemişti.
DİPLOMATİK REZALET
27-28 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 17. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası itibarını sergilemeyi hedeflediği bir organizasyon olmasına rağmen, devletin zirvesinde yaşanan "başörtüsü" temelli protokol skandalıyla tarihe geçti.
Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ev sahipliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda verilen akşam yemeği, müttefik liderlerin eşleriyle ağırlandığı ortamda, ev sahibi ülkenin Başbakanı'nın eşi kıyafet tercihi ve inancı nedeniyle dışlandı.
Zirvenin ilk akşamı olan 27 Haziran 2004'te Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen yemekte ABD Başkanı George Bush, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder gibi dünya liderlerinin yanı sıra NATO'ya yeni üye olan eski Varşova Paktı ülkelerinin liderleri masada yer aldı.
Karşılama Süfera Salonu'nda yapılırken, yemek Muayede Salonu'nda verildi.
Görkemli sofrada bütün NATO liderlerinin eşleri bulunurken, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan davet edilmediği için masada yer alamadı.
Dönemin Cumhurbaşkanı Sezer, laiklik ilkesini "devlet mekanlarının dini sembollerden arındırılması gerektiği" şeklinde yorumlayarak Emine Erdoğan'a yönelik dışlayıcı tavır takındı.
Başbakanlık kaynakları, Emine Erdoğan'ın davet edilmediği için yemeğe katılamadığını doğruladı.
DAVETE DE İCABET ETMEDİ
Ahmet Necdet Sezer, Çankaya'da uyguladığı başörtüsü ambargosunu Dolmabahçe'deki yemeğe taşıyarak 48 ülke liderine verdiği davete Emine Erdoğan'ın yanı sıra dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ü çağırmadı.
Sezer'in eşi Semra Sezer, lider eşlerine yönelik çay davetine Emine Erdoğan'ı davet etmedi.
Üstelik Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Erdoğan'ın NATO liderlerine yönelik Topkapı Sarayı'nda verdiği yemeğe davetli olduğu halde katılmayarak devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan adımlar attı.
UTANÇ MANŞETLERİ
Sezer'in uluslararası utanca sebep olan ayrımcı kararı dönem gazetelerine yansıyarak arşivlere geçti.
Gazeteler, yaşanan bu dışlamayı "Zirvede büyük ayıp", "Sezer'den garip davet", "Tek kişilik davet" manşetleriyle duyurdu.
SABREDEN ERDOĞAN'DAN DEVLET ADAMLIĞI DURUŞU
Ahmet Necdet Sezer'in diplomatik skandalı karşısında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce zirveye katılmama kararı almayı düşündüğü kulis bilgisi gazeteelrde yer aldı.
Türkiye'nin uluslararası arenadaki çıkarlarını önceleyen Başkan Erdoğan, devlet adamlığı duruşu sergileyerek zirveye katılmaya karar verdi.
2004 Dolmabahçe krizi, Türkiye'de eski vesayet düzeninin son çırpınışları olarak kayıtlara geçti.
Boş bırakılan o sandalye, 2007 yılında Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesiyle Çankaya'da başörtülü First Lady döneminin başlamasına giden sürecin en önemli sembolü oldu.
ESKİ TÜRKİYE'NİN UTANÇ VESİKASI VE BUGÜNÜN GURUR TABLOSU
Günümüzde NATO zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Eski Türkiye'nin aksine bugün ileri teknoloji, savunma sanayii yatırımları, devasa anlaşmalar gündemi belirliyor.
Liderler, Türkiye'nin global arenadaki yetkinliğinden, askerî ve siyasi gücünden övgüyle bahsediyor.
Eski dönemlerdeki vesayetçi anlayışın tek gündeminin kıl, tüy, örtü gibi takıntılar üzerinden gündem ayarına düşmeyen Türkiye, NATO'nun savunmada ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor.
NATO liderleri Ankara'da eşleriyle aile fotoğrafı verirken, Emine Erdoğan ayrıca, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 20'den fazla lider eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlıyor.