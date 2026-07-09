Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi: Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor. Başkan Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Külliye'de kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.
KARADAĞ BAŞBAKANI KÜLLİYE'DE
Başkan Erdoğan, iki günlük zirvenin ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Külliye'de kabul etti.
BASINA KAPALI GÖRÜŞME
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel