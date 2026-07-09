CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi: Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor. Başkan Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Külliye'de kabul etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi: Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Başkan Erdoğan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)Başkan Erdoğan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)


KARADAĞ BAŞBAKANI KÜLLİYE'DE

Başkan Erdoğan, iki günlük zirvenin ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Külliye'de kabul etti.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

NATO Zirvesinde ikili temaslar: Başkan Erdoğan Macron, Meloni, Merz, Şara ve Starmer ile görüştüNATO Zirvesinde ikili temaslar: Başkan Erdoğan Macron, Meloni, Merz, Şara ve Starmer ile görüştü
NATO Zirvesi'nde ikili temaslar: Başkan Erdoğan Macron, Meloni, Merz, Şara ve Starmer ile görüştü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi: Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti-4 Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi: Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti-5 Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi: Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti-6
Bakan Çiftçi'den NATO açıklaması: 56 bin personel görev aldı 4 bin 412 şahıs yakalandı
SONRAKİ HABER

Bakan Çiftçi'den NATO tedbirleri açıklaması
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler