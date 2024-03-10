Bordo-Mavililer sezonun en iştahlı maçını oynadı K.Gümrük’ü 5 golle yıktı

Süper Lig'de 3. sırayı hedefleyen Trabzonspor, kümede kalma savaşı veren Karagümrük'ü konuk etti. 5. dakikada Trezeguet'nin şutu direğe çarptı. 14'te Can Keleş'in kullandığı kornerde iyi yükselen Markao kafayla ağları sarstı: 0-1. 32'de Bardhi'nin şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1.

MUHAMMET'TEN ŞIK KURTARIŞ

48. dakikada Emre Mor sağdan ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Muhammet Taha müthiş kurtardı. 64'te Visca'nın yerden pasında Biraschi topu kornere atmak isterken kendi ağlarına gönderdi: 2-1. 70'te Pepe'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet affetmedi: 3-1. 77'de bu kez Trezeguet sağdan girip Pepe'ye 'al da at' tadında pas verdi: 4-1. 81'de Can'ın şutu üst direkten döndü. 90+3'te Umut Bozok fişi çekti: 5-1.



YENİ SANTRFOR NICHOLAS PEPE

Onuachu'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Enis Destan ve Umut Bozok'u yedek kulübesinde oturttu. İleri uçta görev alan Nicholas Pepe gol atarak klasını konuşturdu.



DUYGUSAL OYNAMADIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-1'lik galibiyet sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. Mutluyuz. İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız" dedi. Avcı, Onuachu'nun Fenerbahçe maçına yetişmeyeceğini de bildirdi.



LEBLEBİ GİBİ GOL ATIYOR!

Trabzonspor'da Trezeguet, Afrika Kupası'ndan geldikten sonra müthiş bir çıkış yakaladı. Mısırlı futbolcu Süper Lig'de şubat ayından bu yana çıktığı 5. maçta 4. kez fileleri sarstı. 29 yaşındaki hücumcu, 70. dakikada fileleri sarsarken, ligde bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Yıldız futbolcu, 76. dakikada Pepe'ye ve 90+3. dakikada Umut Bozok'a da asist yaparak 3 gole direkt katkı sağladı. Trezeguet, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (19) ve gol katkısında bulunan oyuncu olmayı da başardı. Mısırlı yıldız; 19 gol, 6 asistle 25 gole direkt etki etti.



İLK YARIDA DEV ABLUKA

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'deki en efektif ilk 45 dakikasını Karagümrük'e karşı oynadı. Fırtına, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas verdiği (297), en fazla orta yaptığı (19) ve en fazla şut çektiği (16) ilk yarıyı çıkardı.