PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bordo-Mavililer sezonun en iştahlı maçını oynadı K.Gümrük'ü 5 golle yıktı

14’te Markao’nun golüyle geri düşen Trabzon, 32’de Bardhi, 64’te Biraschi (k.k), 70’te Trezeguet, 76’da Pepe ve 90+3’te Umut Bozok ile güldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Bordo-Mavililer sezonun en iştahlı maçını oynadı K.Gümrük’ü 5 golle yıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de 3. sırayı hedefleyen Trabzonspor, kümede kalma savaşı veren Karagümrük'ü konuk etti. 5. dakikada Trezeguet'nin şutu direğe çarptı. 14'te Can Keleş'in kullandığı kornerde iyi yükselen Markao kafayla ağları sarstı: 0-1. 32'de Bardhi'nin şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1.

MUHAMMET'TEN ŞIK KURTARIŞ
48. dakikada Emre Mor sağdan ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Muhammet Taha müthiş kurtardı. 64'te Visca'nın yerden pasında Biraschi topu kornere atmak isterken kendi ağlarına gönderdi: 2-1. 70'te Pepe'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet affetmedi: 3-1. 77'de bu kez Trezeguet sağdan girip Pepe'ye 'al da at' tadında pas verdi: 4-1. 81'de Can'ın şutu üst direkten döndü. 90+3'te Umut Bozok fişi çekti: 5-1.

YENİ SANTRFOR NICHOLAS PEPE
Onuachu'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Enis Destan ve Umut Bozok'u yedek kulübesinde oturttu. İleri uçta görev alan Nicholas Pepe gol atarak klasını konuşturdu.

DUYGUSAL OYNAMADIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-1'lik galibiyet sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. Mutluyuz. İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız" dedi. Avcı, Onuachu'nun Fenerbahçe maçına yetişmeyeceğini de bildirdi.

LEBLEBİ GİBİ GOL ATIYOR!
Trabzonspor'da Trezeguet, Afrika Kupası'ndan geldikten sonra müthiş bir çıkış yakaladı. Mısırlı futbolcu Süper Lig'de şubat ayından bu yana çıktığı 5. maçta 4. kez fileleri sarstı. 29 yaşındaki hücumcu, 70. dakikada fileleri sarsarken, ligde bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Yıldız futbolcu, 76. dakikada Pepe'ye ve 90+3. dakikada Umut Bozok'a da asist yaparak 3 gole direkt katkı sağladı. Trezeguet, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (19) ve gol katkısında bulunan oyuncu olmayı da başardı. Mısırlı yıldız; 19 gol, 6 asistle 25 gole direkt etki etti.

İLK YARIDA DEV ABLUKA
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'deki en efektif ilk 45 dakikasını Karagümrük'e karşı oynadı. Fırtına, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas verdiği (297), en fazla orta yaptığı (19) ve en fazla şut çektiği (16) ilk yarıyı çıkardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler
Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar
Noah Sadiki için geldiler İsmail Yüksek’e hayran kaldılar! Romalı ekip her an Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir
Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’in soykırımına tepki: İsrailli yetkililer hesap verecek
Ali İhsan Yavuz tek tek anlattı: 31 Mart’ta seçmeni nasıl bir pusula bekliyor? Nelere dikkat edilmeli? Hangi durumda oy geçersiz sayılır?
Proje hırsızı CHP’li Ekrem İmamoğlu metro yalanını itiraf etti gaf üstüne gaf yaptı: 2027 yılında ben göreve gelmeden önce yapıldı
Türkiye ve ABD’den ortak açıklama! Dikkat çeken Gazze ve terörle mücadele mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir geri dönüş sinyali daha: Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok
Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük’ü 5-1 mağlup etti! İşte maçta yaşananlar...
Türkiye’nin ilk askeri turbofan uçak motoru TF6000 çalıştırıldı! Kızılelma ve ANKA-3’e güç verecek...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Proje hırsızlığı yapıyor
CHP’de bu kez İzmir krizi! Cemil Tugay’dan hem Tunç Soyer’e hem Ekrem İmamoğlu’na salvo
Kraliyet Ailesi’ni karıştıran iddia: Prens William Jacob Rothschild’ın oğlu mu? Kral III. Charles öldü mü? Satanist Yahudiler tek tek ortadan kalkıyor: Sırada hangi isim var?
SON DAKİKA