Davaların önemli delilleri arasında Meta'nın şirket içi araştırma raporları, çalışanların elektronik postaları ve birbirlerine gönderdikleri mesajlar bulunuyor.

Davacılar, söz konusu kayıtların şirketin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin neler bildiğini ortaya koyabileceğini savunuyor.

BELGELERİN YÜZDE 93'ÜNÜN KARARTILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Meta'nın bazı belgeleri tamamen gizlemesi, bazılarının ise belirli bölümlerini karartarak mahkemeye sunması daha önce de anlaşmazlığa neden olmuştu. Şirketin belge paylaşımındaki tutumunu eleştiren Bölge Yargıcı Rogers, kayıtların yeniden incelenmesini istedi.

Meta, ekim ayında binlerce belgeyi tekrar gözden geçirmeyi kabul etti. İnceleme sürecinin denetlenmesi için emekli bir federal hakim görevlendirildi.

Davacı avukatlarının son dilekçesinde yer alan veriler ise yeni bir tartışma başlattı.

Dilekçeye göre Meta, haftada yaklaşık 20 bin belgeyi yeniden inceliyor. Şirketin bugüne kadar gözden geçirdiği belgelerin yaklaşık yüzde 93'ünün daha önce uygunsuz biçimde karartıldığı veya paylaşılmadığının belirlendiği öne sürüldü.

Davacılar, on binlerce belgeye ancak yeni duruşma yaklaşırken ulaşabildiklerini, oysa bu kayıtların mahkemenin belirlediği takvime göre bir buçuk yılı aşkın süre önce kendilerine verilmesi gerektiğini bildirdi.

Dava ile ilgili özel denetçinin de Meta'nın gizli tutulması gerektiğinde ısrar ettiği bazı belgelerin aslında paylaşılması gerektiği yönünde tespitlerde bulunduğu belirtildi.

ŞUBAT 2027'DEN ÖNCE META'YA YAPTIRIM TALEBİ

Davacı avukatları, belgelerin geç paylaşılmasının dava hazırlıklarını olumsuz etkilediğini savunarak Meta hakkında yaptırım uygulanmasını istedi.

Mahkemeye sunulan talepte, Şubat 2027'deki duruşmada jüriye Meta'nın delillerle ilgili tutumunun anlatılması ve şirketin söz konusu belgelerin kullanılmasına itiraz etme imkanının sınırlandırılması istendi.

Bu duruşma, Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yaklaşık 40 bin öğrencinin eğitiminden sorumlu yerel okul yönetiminin açtığı davaya ilişkin olacak.

Tucson'daki okul yönetimi, sosyal medya kullanımının öğrencilerin ruh sağlığı üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için 15 yıllık bir program hazırlanmasını talep ediyor. Yönetimin daha önce açıkladığı tazminat talepleri arasında bu program için 1,1 milyar doları aşan kaynak ve öğretmenlerle okul çalışanlarının harcadığı zaman için 100 milyon doların üzerinde ödeme bulunuyor.

Mahkeme takvimine göre jüri seçimi 3 Şubat 2027'de, duruşmanın açılış konuşmaları ve delillerin sunulması ise 8 Şubat'ta başlayacak.

META DAHA ÖNCE DE TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Meta'ya yönelik sosyal medya bağımlılığı davalarında 2026 yılı içinde önemli gelişmeler yaşandı.

Mart ayında Los Angeles'ta görülen bir davada jüri, Meta ve YouTube'u bir genç kadının sosyal medya bağımlılığına ilişkin zararlarında ihmalli buldu. Mahkeme sürecinde jüri, davacıya yaklaşık 6 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Meta, karara itiraz ederek temyiz yoluna başvurdu.