Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Shakhtar'dan! Emre Belözoğlu Arda Turan ile görüşecek
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon Gomes girdi. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.
Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha adayları netleşmeye başladı.
Corinthians'tan Bidon, Botafogo'dan Danilo ve Brighton'dan Yasin Ayari'nin ardından Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Marlon Gomes de listeye eklendi.
Genç oyuncunun 10+4 yabancı kuralına uygunluğu ve diğer adaylara kıyasla daha uygun maliyetle transfer edilebilecek olması nedeniyle öncelikli hedef haline geldiği belirtildi.
İLK GÖRÜŞME 25 KASIM'DA
Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun onayını aldıktan sonra transfer için resmi temaslara başlamayı planladığı iddia edildi.
İlk görüşmenin, 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanacağı belirtilen Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
Belözoğlu'nun da Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile görüşerek transfer konusunda kolaylık isteyeceği öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin Marlon Gomes için ayırdığı bonservis bütçesinin ise 20 milyon euro olduğu belirtildi.
ARDA TURAN'LA OYUNU DEĞİŞTİ
Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes'i 26 Ocak 2024'te Vasco da Gama'dan 12 milyon euro karşılığında transfer etti.
Ukrayna ekibine Marino Pusic döneminde katılan Brezilyalı futbolcu, deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı 47 maçta 8 gol ve 5 asist üretti.
Arda Turan'ın göreve gelmesinin ardından Gomes'in saha içindeki rolünde değişiklik yaşandı.
Hücum katkısının yanı sıra savunma sorumlulukları da artan 22 yaşındaki orta saha, Turan yönetimindeki 46 karşılaşmada 2 gol ve 6 asist kaydetti.
FENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCUSUYLA ÇALIŞTI
Marlon Gomes'in kariyerinde Fenerbahçe bağlantısı da bulunuyor.
Sarı-lacivertli formayı 2008-2009 yılları arasında giyen Claudio Maldonado, Vasco da Gama'da yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Brezilyalı futbolcuyla birlikte çalıştı.
Ocak 2024'ten bu yana Shakhtar Donetsk forması giyen Gomes, bu süreçte üç farklı sakatlık nedeniyle toplam 12 maç kaçırdı.
Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'den gelebilecek teklife olumlu yaklaşabileceği ifade edilirken, sarı-lacivertli yönetimin 25 Kasım'da ilk transfer görüşmesini gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.