Belözoğlu'nun da Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile görüşerek transfer konusunda kolaylık isteyeceği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Marlon Gomes için ayırdığı bonservis bütçesinin ise 20 milyon euro olduğu belirtildi.

ARDA TURAN'LA OYUNU DEĞİŞTİ Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes'i 26 Ocak 2024'te Vasco da Gama'dan 12 milyon euro karşılığında transfer etti. Ukrayna ekibine Marino Pusic döneminde katılan Brezilyalı futbolcu, deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı 47 maçta 8 gol ve 5 asist üretti.

Arda Turan'ın göreve gelmesinin ardından Gomes'in saha içindeki rolünde değişiklik yaşandı. Hücum katkısının yanı sıra savunma sorumlulukları da artan 22 yaşındaki orta saha, Turan yönetimindeki 46 karşılaşmada 2 gol ve 6 asist kaydetti.