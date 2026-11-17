Bir dönem aralarından su sızmayan Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır arasında soğuk rüzgarlar esiyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





Bilindiği üzere Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. KRİZİN 'AĞBABA'SI



PM'de listeye giremeyen Ağbaba'nın çekirdek ekibi de delege listesine yazılmadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de bu sebeple YENİ Parti'de "koltuk hesabı kavgası" olduğunu belirtip zehir zemberek sözlerle istifa etti. Yüceer, Özgür Özel'e hitaben "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" dedi.

YENİ Partide ön tiyatro! Özgür Özel adaylığı için taşları döşüyor... Krizin Ağbabası delegelerde TAKVİM "Krizin 'Ağbaba'sı" manşetiyle kavganın iç boyutunu manşetine taşıdı.



Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır arasında "adaylık" meselesi yüzünden iplerin gerildiği kulislerde konuşuluyor. Özel'in katıldığı canlı yayında "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" sözlerine Başarır'ın şerh koyduğu söyleniyor.