Teknede rakı-balık, PM'de ayrılık! YENİ Parti troykasını dağıtan "Özel" mesele: Ağbaba ve Başarır'a "sızıntı" neşteri mi?
YENİ Parti'de kurultay geride kaldı ancak 160 kişilik PM'ye giren ve giremeyen isimler uzun soluklu bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özgür Özel, en yakınındaki Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'a neşteri vurdu. Ağbaba'nın listeye girememesine "fezleke" bahane gösterilirken fezlekesi olanlar PM'de baş köşeyi tuttu. YENİ Parti troykasını dağıtan sebeplerden biri de Hazım Giray'ın ultra lüks teknesindeki alem görüntülerinin sızması oldu. Faturanın Başarır'a kesildiği öğrenildi. Taht ve rant kavgası ise bir başka boyut. Özel'in bir süredir Ağbaba'yı sırtından atmak istediği konuşuluyor, Başarır'ın belediyelerle olan ilişkisi de rahatsızlığa yol açıyordu.
YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nı geride bıraktı ancak kurultay sonrası ortaya çıkan Parti Meclisi tablosu derin bir krizi gün yüzüne çıkardı.
Çarşaf liste yerine "blok" liste dayatmasıyla sandık kuran ve "150 kişi olacak" dediği PM'yi 160 kişiye çıkaran Özgür Özel, en yakınındakileri bir çırpıda sırtından attı. "Ağabeyim" dediği YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "neşter" operasyonundan nasibini aldı.
ESAS MESELE FEZLEKE DEĞİL!
Ağbaba'nın listeye girememesine "fezleke" bahane olarak gösterilirken fezlekesi olan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat'ın PM'ye girmesi esas meselenin fezleke olmadığını gösterdi.
YENİ Parti kulislerinde ise Veli Ağbaba'nın görev talep etmediği ifade ediliyor.
ÖNCE "VEDA" PAYLAŞIMI SONRA "KRİZ YOK" ALGISI
Sosyal medya hesabından ailesiyle daha çok vakit geçireceğine dair paylaşım yapan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ise "veda ettiği" yorumları yapıldı.
Bunun üzerine Başarır, "kriz yok" algısı yaymak için "Grup Başkanvekilleri PM üyesi olamıyor. Biz MYK'nın üyesiyiz, PM'nin de doğal üyesiyiz" açıklamasını yaptı.
Bilindiği üzere Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor.
KRİZİN 'AĞBABA'SI
PM'de listeye giremeyen Ağbaba'nın çekirdek ekibi de delege listesine yazılmadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de bu sebeple YENİ Parti'de "koltuk hesabı kavgası" olduğunu belirtip zehir zemberek sözlerle istifa etti. Yüceer, Özgür Özel'e hitaben "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" dedi.
TAKVİM "Krizin 'Ağbaba'sı" manşetiyle kavganın iç boyutunu manşetine taşıdı.
Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır arasında "adaylık" meselesi yüzünden iplerin gerildiği kulislerde konuşuluyor. Özel'in katıldığı canlı yayında "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" sözlerine Başarır'ın şerh koyduğu söyleniyor.
Teleferik faciası sürerken Göcek’ten sızan görüntüler gündeme bomba gibi düştü
TEKNE SU ALDI, TROYKA DAĞILDI!
Öte yandan YENİ Parti troykasını dağıtan ana sebebi Takvim.com.tr açıklıyor.
12 Nisan 2024'te Antalya'daki teleferik faciasında 1 kişi hayatını kaybedip 174 vatandaş saatlerce havada mahsur kalarak ölüm korkusu yaşarken, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın iş insanı Hazım Giray'la promili yüksek bir keyif masası kurduğu ortaya çıkmıştı.
Göcek koylarında Giray'a ait ultra lüks bir yatta kayda geçen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Bununla beraber bir "sızıntı" krizi yaşandı.
FATURA ALİ MAHİR BAŞARIR'A KESİLDİ
Özel ve Ağbaba'nın tekne görüntülerinin yayılmasından Ali Mahir Başarır ve Başarır'ın milletvekili plakası tahsis ettiği Hazım Giray'ı sorumlu tuttuğu öğrenildi.
KAVGANIN DİĞER BOYUTU: İKİNCİ ADAMLIK VE BELEDİYE HESAPLAŞMASI
Sızmaya ilişkin bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise bu lüks tekne sefahatini ve arkasındaki güç savaşlarına dikkat çekti.
Övür, "troyka" arasındaki gerilimin sadece sızdırılan görüntülerden ibaret olmadığını, meselenin bir "ikinci adamlık" ve "belediye hesaplaşması" olduğunu öne sürdü.
Övür, Özel'in Veli Ağbaba vesayetinden kurtulmak istediğini yazdı. Başarır ve Ağbaba'nın ise belediyelere "çökme" konusunda gerilim yaşadığını iddia etti.