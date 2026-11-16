ABD'de peş peşe sistem krizleri! Dev bankaların ardından United Airlines'ta da arıza
ABD'de son günlerde peş peşe yaşanan teknik arızalar bankacılık ve havacılık sektörlerini etkiledi. Chase, US Bank, Wells Fargo ve Capital One müşterileri çevrim içi bankacılık hizmetlerinde sorun bildirdi. Chase teknik aksaklığı doğrularken, United Airlines da kalkış yapacak uçuşları etkileyen şirket genelindeki sistem kesintisini duyurdu. Gelişmeler, FAA arızası nedeniyle ABD genelinde uçuşların geçici olarak durdurulmasından günler sonra yaşandı.
ABD'de son bir hafta içinde peş peşe yaşanan teknik arızalar, bankacılık ve havacılık sektörlerinde aksaklıklara neden oldu.
Federal Havacılık İdaresinin (FAA) sistemindeki sorun nedeniyle ülke genelinde uçuşların geçici olarak durdurulmasının ardından, bu kez büyük bankaların dijital hizmetlerinde erişim problemleri yaşandı.
Aynı gün ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines da kalkış yapacak uçuşları etkileyen geniş çaplı sistem kesintisini doğruladı.
ABD'DE DEV BANKALARDA ERİŞİM SORUNU
ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle çok sayıda kullanıcı çevrim içi hesaplarına erişmekte güçlük çekti.
İnternet hizmetlerindeki kesintilere ilişkin kullanıcı bildirimlerini takip eden Downdetector verilerine göre, 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00 sıralarında Chase, US Bank, Wells Fargo ve Capital One gibi büyük bankaların dijital hizmetlerinde sorun yaşandığına ilişkin bildirimler gelmeye başladı.
Kullanıcılar, internet bankacılığına giriş yapamama ve hesap bakiyelerini görüntüleyememe gibi sorunlar bildirdi.
ABD'deki banka hesapları arasında para transferi yapılmasını sağlayan Zelle hizmetinde de aksaklık yaşandığı aktarıldı.
CHASE TEKNİK ARIZAYI DOĞRULADI
ABD'nin büyük bankalarından Chase, çevrim içi bankacılık hizmetlerinde teknik sorun yaşandığını kabul etti.
Bankanın X platformundaki müşteri destek hesabından yapılan açıklamada, internet bankacılığındaki sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek müşterilerden özür dilendi.
Chase'in mobil uygulamasında da bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamadığına ilişkin uyarı gösterildi.
Banka sözcüsü ise teknik sorun nedeniyle bazı işlemlerin normalden daha uzun sürdüğünü, buna karşın müşterilerin hesaplarına ve fonlarına erişmeye devam edebildiğini açıkladı.
UNITED AIRLINES'TA DA GENİŞ ÇAPLI SİSTEM KESİNTİSİ
Bankacılık sektöründeki aksaklıklarla aynı gün ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines da sistem genelinde teknik sorun yaşandığını duyurdu.
Associated Press'in (AP) aktardığına göre Chicago merkezli şirket, pazartesi öğleden sonra meydana gelen arızanın kalkış yapacak uçuşları etkilediğini açıkladı.
United Airlines, havada bulunan uçakların ve United Express tarafından gerçekleştirilen seferlerin ise sistem kesintisinden etkilenmediğini bildirdi.
Şirket, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek yolcularından özür diledi.
HOUSTON'DA PİLOTTAN KULEYE BEKLEME TALEBİ
Teknik aksaklığın uçuş operasyonlarına yansıdığına ilişkin bir örnek de Houston'dan geldi.
Hava trafik kontrolü telsiz görüşmelerini uçakların anlık konum bilgileriyle birleştiren ATC uygulamasında yayımlanan ses kaydında, bir United Airlines pilotunun sistemler yeniden çalışana kadar uçağı kapıda bekletmek için hava trafik kontrol kulesinden izin istediği duyuldu.
Şirket, arızanın etkilediği toplam uçuş sayısına ilişkin ilk açıklamasında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
FAA ARIZASI ABD GENELİNDE UÇUŞLARI DURDURMUŞTU
United Airlines'ta yaşanan kesinti, ABD havacılığında günler önce meydana gelen büyük çaplı teknik aksaklığın ardından geldi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım Cuma günü hava trafik kontrol sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşların geçici olarak durdurulması talimatını vermişti.
AP'nin aktardığı bilgilere göre, yeni kurulan bir yönlendiricinin arızalanması ve eski hava trafik kontrol sistemine aşırı yük bindirmesi, söz konusu aksaklığa neden olmuştu.
FAA'daki arıza ile United Airlines'ın kendi sistemlerinde yaşadığı kesinti arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.