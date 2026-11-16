ABD'de son bir hafta içinde peş peşe yaşanan teknik arızalar, bankacılık ve havacılık sektörlerinde aksaklıklara neden oldu. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) sistemindeki sorun nedeniyle ülke genelinde uçuşların geçici olarak durdurulmasının ardından, bu kez büyük bankaların dijital hizmetlerinde erişim problemleri yaşandı. Aynı gün ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines da kalkış yapacak uçuşları etkileyen geniş çaplı sistem kesintisini doğruladı.

ABD'DE DEV BANKALARDA ERİŞİM SORUNU ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle çok sayıda kullanıcı çevrim içi hesaplarına erişmekte güçlük çekti. İnternet hizmetlerindeki kesintilere ilişkin kullanıcı bildirimlerini takip eden Downdetector verilerine göre, 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00 sıralarında Chase, US Bank, Wells Fargo ve Capital One gibi büyük bankaların dijital hizmetlerinde sorun yaşandığına ilişkin bildirimler gelmeye başladı. Kullanıcılar, internet bankacılığına giriş yapamama ve hesap bakiyelerini görüntüleyememe gibi sorunlar bildirdi. ABD'deki banka hesapları arasında para transferi yapılmasını sağlayan Zelle hizmetinde de aksaklık yaşandığı aktarıldı. CHASE TEKNİK ARIZAYI DOĞRULADI ABD'nin büyük bankalarından Chase, çevrim içi bankacılık hizmetlerinde teknik sorun yaşandığını kabul etti. Bankanın X platformundaki müşteri destek hesabından yapılan açıklamada, internet bankacılığındaki sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek müşterilerden özür dilendi. Chase'in mobil uygulamasında da bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamadığına ilişkin uyarı gösterildi. Banka sözcüsü ise teknik sorun nedeniyle bazı işlemlerin normalden daha uzun sürdüğünü, buna karşın müşterilerin hesaplarına ve fonlarına erişmeye devam edebildiğini açıkladı.