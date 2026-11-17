Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise uygulamanın uluslararası insan hakları hukukuna uygun olması gerektiğini vurguladı.

15 ülkeden 45 sivil toplum kuruluşu da ortak açıklamayla plana karşı çıktı. Kuruluşlar, "Bu planlar, AB'de kalma hakkı olmayan kişilerin hiçbir bağlarının bulunmadığı ülkelere gönderilmesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün Afrika kıdemli araştırmacısı Clementine de Montjoye, Ruanda'nın insan hakları sicilinin ciddi endişelere yol açtığını belirterek, Kigali yönetimine yapılacak ödemelerin insan hakları ihlallerinden sorumlu bir hükümete finansman sağlayabileceği uyarısında bulundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise uygulamayı savundu. Sınırların kontrol edilmesinin önemine işaret eden Frederiksen, mevcut göç sisteminin işlemediğini ileri sürdü.

Avrupa'daki plana yönelik en dikkat çekici tepkilerden biri İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den geldi. Sanchez, göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesini öngören uygulamayı eleştirerek, Telecinco televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bunda hiçbir gelecek veya insanlık görmüyorum. Çözüm bu değil." dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi ise yeni Avrupa girişimine katılma ihtimalini tamamen dışlamadı ve gelişmeleri "ilgiyle takip edeceklerini" bildirdi.

Avrupa'nın yeni girişimi, İngiltere'nin daha önce gündeme getirdiği ancak hayata geçiremediği Ruanda planını da yeniden gündeme taşıdı.

AB'DE SINIR DIŞI POLİTİKASI SERTLEŞİYOR

BBC ve AFP'nin aktardığı bilgilere göre Avrupa Birliği, bu yıl kabul edilen göç reformuyla birlik dışında geri dönüş merkezleri kurulmasının önünü açtı. Yeni düzenlemeler, sınır dışı süreçlerinde daha geniş gözaltı yetkileri de içeriyor.

AB politikalarında artık yalnızca düzensiz göçün önlenmesi değil, sınır dışı kararlarının uygulanması da öncelikli hale geldi. Birlik genelinde sınır dışı edilmesine karar verilen kişilerin yüzde 30'undan azının kendi ülkelerine geri gönderilebilmesi, yeni arayışların gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı verilerine göre, 2026'nın ilk 10 ayında AB sınırlarında yaklaşık 110 bin düzensiz geçiş tespit edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş anlamına geliyor. Ekim ayında ise yaklaşık 18 bin 100 düzensiz geçiş kaydedildi. Bu sayı Ekim 2025'e göre yüzde 6 azalırken eylül ayına kıyasla yüzde 22 arttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Avrupa

Göçmen

Ruanda