Çalışanların en büyük hayali yüksek maaşla emekli olmak. Emekli aylığının tutarında prime esas kazanç ve prim gün sayısının yanı sıra başvuru tarihi de etkili oluyor. Bu tarih özellikle içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor.

Emeklilik için gün sayanlar şimdilerde "2026 mı, 2027 mi?" sorusunu sormaya başladı. Bunun ipuçları da enflasyon tahminlerinden geldi.

En dikkat çekici fark, 2024 ile 2025 yıllarında emekli olanlar arasında ortaya çıktı. Dilekçeyi 2024'te verenlerin emekli aylığı, 2025'te verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla oldu. 2025'te emeklilik başvurusu yapanlar da bu yıl dilekçe verenlerden daha avantajlı çıktı. Ancak bu fark çok daha düşük miktarda kaldı.

2026 mı, 2027 mi daha avantajlı?

NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşları hesaplanırken önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken 2025 güncelleme katsayısıyla (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2026'nın ocak ve temmuz aylarındaki zam oranı eklenecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 zam almıştı. Temmuz zammı da yüzde 17,76 oldu.

Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara enflasyon tahminine göre yüzde 32,11 artış yansıtılacak.

NASIL HESAPLANIYOR? 2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE 2027'DE DİLEKÇE VERİLİRSE Üç dönem aylık bağlama oranı Üç dönem aylık bağlama oranı 1,3197 2025 yılı güncelleme katsayısı: 1,3197 2025 yılı güncelleme katsayısı: 2026 yılı maaş zammı: 1,3211 (% 12,19 + % 17,76) 2026 güncelleme katsayısı (tahmini): 1,3049 ya da 1,3091 2027 zamları 2027 zamları

2027'DE VERİLİRSE...

Dilekçesini 1 Ocak 2027'den sonra verenlerin aylık hesabında ise bu artışların yerine 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Yani 2025 güncelleme katsayısıyla hesaplanan aylığa, 2026 emekli zamları değil, 2026 güncelleme katsayısı eklenecek. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5, OVP'deki büyüme tahmini de yüzde 3,3. Bu tahmine göre güncelleme katsayısı yüzde 30,49, yani 1,3049 olarak bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,04, büyüme tahmini de yüzde 2,9 olarak yer aldı. Buna göre de güncelleme katsayısı yüzde 30,91, yani 1,3091 olarak bekleniyor.

Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklardan 1,2-1,62 puan daha avantajlı olabileceğini gösteriyor.