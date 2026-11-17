Galatasaray'dan dev stoper hamlesi! Okan Buruk'un eli rahatlayacak
Ara transfer döneminde savunma ve orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı listesinin ilk sırasına aldı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Portekizli futbolcu için 30 milyon euro ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif hazırlıyor.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
Bitshiabu ve Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, savunma ve orta saha bölgelerine takviye yapacak.
Yönetim, özellikle Davinson Sanchez'in yanında forma giyebilecek üst düzey bir stoper transferine öncelik verirken takımın yaş ortalamasını düşürmeyi de amaçlıyor.
GALATASARAY'DAN RENATO VEIGA İÇİN YENİ TEKLİF
Galatasaray'ın savunma hattı için belirlediği ilk hedef, Villarreal forması giyen Renato Veiga oldu.
Sezon başında da 23 yaşındaki Portekizli futbolcunun durumunu araştıran sarı-kırmızılılar, İspanyol kulübüyle anlaşma sağlayamamıştı.
Yönetim, ara transfer döneminde daha yüksek bir teklifle Villarreal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın planında, Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasına kalınması halinde elde edilecek gelirin önemli bir bölümünün bu transfere ayrılması bulunuyor
Geçen sezon Chelsea'den Villarreal'e 24,5 milyon euro karşılığında transfer olan Renato Veiga için Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
SAVUNMADA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Renato Veiga'nın fiziksel özelliklerinin yanı sıra oyun kurma becerisi de Galatasaray'ın transfer tercihinde önemli rol oynuyor.
Uzun boyuyla hava toplarında etkili olan Portekizli futbolcu, geriden oyun kurabilmesi, isabetli pasları ve topu ileri taşıma becerisiyle öne çıkıyor.
Sarı-kırmızılılar, Veiga'nın transfer edilmesi halinde hem savunma kalitesini artırmayı hem de genç bir oyuncuyu kadrosuna katarak uzun vadeli bir yatırım yapmayı amaçlıyor.
RAFAEL LEAO FAKTÖRÜ DEVREYE GİREBİLİR
Galatasaray'ın Renato Veiga transferindeki avantajlarından biri de Rafael Leao'nun varlığı olarak değerlendiriliyor.
Portekiz Milli Takımı'ndan birbirlerini tanıyan iki futbolcunun aynı kulüpte buluşma ihtimali, sarı-kırmızılı yönetimin transfer görüşmelerinde kullanabileceği unsurlar arasında yer alıyor.
Galatasaray, Leao'nun takımda bulunmasının Veiga'nın kararını olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, 30 milyon euro ve sonraki satıştan pay içeren teklifle Villarreal'i ikna ederek 23 yaşındaki savunmacıyı ara transfer döneminde kadroya katmak.