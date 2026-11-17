Bitshiabu ve Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, savunma ve orta saha bölgelerine takviye yapacak.



Yönetim, ara transfer döneminde daha yüksek bir teklifle Villarreal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın planında, Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasına kalınması halinde elde edilecek gelirin önemli bir bölümünün bu transfere ayrılması bulunuyor



Geçen sezon Chelsea'den Villarreal'e 24,5 milyon euro karşılığında transfer olan Renato Veiga için Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif etmeyi hedeflediği belirtiliyor.