Yapay zeka yatırımları borsaları yukarı taşırken herkesin aklında tek bir soru var: Bu teknoloji gerçekten ekonomiyi uçuracak mı, yoksa büyük bir hayal kırıklığına mı dönüşecek? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, 16 Kasım Pazartesi günü San Francisco'da yaptığı konuşmada, gelişmekte olan teknolojilerin ekonomi ve para politikası üzerinde derin izler bırakacağını vurguladı ancak masadaki risklere karşı da uyardı.

Konuşmasında yapay zeka yerine ABD Başkanı Donald Trump'ın tercih ettiği "süper zeka" ifadesini kullanan Warsh, bu teknolojinin ekonomik yaşamda ve toplumda tamamen yeni bir güç olduğunu belirtti. Trump yönetimi, kısa süre önce federal kurumların yapay zeka yerine neredeyse yalnızca "süper zeka" terimini kullanması yönünde talimat vermişti.

Reuters'ın aktardığına göre Warsh, süper zekayı "fikir üretimini hızlandıran" benzersiz bir etken olarak tanımladı. Göreve geldiğinden bu yana teknolojinin verimliliği artırarak uzun vadede enflasyonu düşürücü bir güç olabileceğine dikkat çeken Fed Başkanı, asıl belirleyici unsurların ise etkinin büyüklüğü, kapsamı ve zamanlaması olacağını söyledi.

EKONOMİYİ BEKLEYEN ÜÇ FARKLI SENARYO

Warsh, San Francisco'daki bölgesel Fed şubesine yaptığı bu ilk ziyarette, verimlilik ve istihdamı incelemek üzere kurduğu özel görev gücüne hitap etti. Teknolojinin gidişatına dair tahmin yürütmek için orada olmadığını belirten Warsh, önümüzdeki dönemde ekonomiyi bekleyen üç olası tabloyu şöyle sıraladı:

En iyi senaryo: Verimlilik ve ekonomik kazançlar hem çalışanlar hem de sermaye sahipleri arasında geniş tabana yayılıyor. Reel büyüme uzun vadeli ortalamanın kalıcı olarak üzerine çıkarken ABD tam istihdama yakın seyrediyor.

Verimlilik ve ekonomik kazançlar hem çalışanlar hem de sermaye sahipleri arasında geniş tabana yayılıyor. Reel büyüme uzun vadeli ortalamanın kalıcı olarak üzerine çıkarken ABD tam istihdama yakın seyrediyor. İstihdam ve güvenlik riski: Otomasyon kaynaklı iş kayıpları işsizliği artırıyor. Ayrıca teknolojinin "kötü niyetli aktörler" tarafından kullanılması, ekonomik açıdan yüksek maliyetli ve yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.

Otomasyon kaynaklı iş kayıpları işsizliği artırıyor. Ayrıca teknolojinin tarafından kullanılması, ekonomik açıdan yüksek maliyetli ve yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Hayal kırıklığı ihtimali: Büyük sermaye yatırımları ve borsa yükselişlerinin ardından beklenen getiriler düşüyor. Hisse değerlemelerinin gerilemesiyle ekonomi yavaşlıyor ve işsizlik belirgin şekilde artıyor; ekonomi zamanla toparlansa da beklenen verimlilik artışı gerçekleşmiyor.

"NE SAVUNUCUYUZ NE DE KARŞIT"

Yapay zeka yarışının şirketleri daha fazla sermaye toplamaya ittiğini ve hisse senedi değerlemelerini yükselttiğini hatırlatan Warsh, merkez bankasının duruşunu net bir dille özetledi. Fed'in bu süreçteki görevinin ne teknoloji savunuculuğu ne de karşıtlık olduğunu vurgulayan Başkan, "Bizim işimiz bundan sonra ne gelirse gelsin hazırlıklı olmak" ifadelerini kullandı.

Hem zorluklarla hem de fırsatlarla dolu bu dönemde Amerikan liderliği konusunda tamamen tarafsız olmadığını da ekleyen Warsh, sadece teknolojiye odaklanmakla kalmayıp Fed iletişimi, veriye dayalı politika, bilanço yönetimi ve enflasyon çerçeveleri üzerine dört ayrı görev gücü daha kurduğunu paylaştı.

MARC ANDREESSEN İLE KAPANIŞ SOHBETİ

İş dünyası liderleri, ekonomistler ve akademisyenleri bir araya getiren konferans, gün boyu süren panellerle devam ediyor. Programın kapanış oturumunda ise Warsh, verimlilik ve istihdam görev gücünün başında yer alan ünlü teknoloji yatırımcısı ve Andreessen Horowitz kurucu ortağı Marc Andreessen ile özel bir sohbet gerçekleştirecek.

Kevin Warsh

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