SÖZCÜ TV'YE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI Operasyonun ardından Sözcü TV'ye kayyum atandığı bildirildi. Mahkeme kararı kapsamında kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Sözcü yayın grubuna ait Sözcü TV ve İnternet sitesine kayyum atanırken, Sözcü Gazetesi, Tavır Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi'ne kayyum atanmadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlerin adreslerinde arama ve el koyma kararı verildi. Şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı. Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı ve Sözcü Medya Grubu eski Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül gözaltına alındı.

Ekipler arama yapıyor. (Foto: İHA)

Kanalın avukatı Ersan Barkın da sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada kanala TMSF tarafından kayyum atandığını açıkladı.



Avukatın açıklamasında bu karara gerekçe olarak "eski bir dava dosyasının Yargıtay tarafından bozulması sonucu yeniden gündeme gelen suçlamaların" gösterildiği iddia edildi.

Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, "Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor." dedi. Barkın, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'yi kapsıyor." açıklamasını yaptı.