Sözcü TV'ye kayyum atandı: Gözaltılar var! Savcılık FETÖ soruşturmasını duyurdu: Şüpheli firari Burak Akbay
Sözcü TV'nin İstanbul'daki binasına sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Televizyon kanalı ve internet sitesine TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi. Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın da aralarında bulunduğu yöneticiler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun Burak Akbay hakkındaki FETÖ/PDY iddialarına ve MASAK raporlarından elde edilen delillere dayandığını açıkladı. Sözcü, Tavır ve Korkusuz gazetelerinin ise kayyum kararının dışında kaldığı belirtildi.
Muhalefetin medyadaki yalan ve iftiralarını ekrana yansıtan Sözcü TV'ye sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlerin adreslerinde arama ve el koyma kararı verildi. Şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı. Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı ve Sözcü Medya Grubu eski Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül gözaltına alındı.
Sözcü TV'ye kayyum atandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma, şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye para aktardığı iddiası üzerine başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 17 Kasım tarihinde Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş., Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
SÖZCÜ TV'YE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Operasyonun ardından Sözcü TV'ye kayyum atandığı bildirildi. Mahkeme kararı kapsamında kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Sözcü yayın grubuna ait Sözcü TV ve İnternet sitesine kayyum atanırken, Sözcü Gazetesi, Tavır Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi'ne kayyum atanmadığı öğrenildi.
Kanalın avukatı Ersan Barkın da sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada kanala TMSF tarafından kayyum atandığını açıkladı.
Avukatın açıklamasında bu karara gerekçe olarak "eski bir dava dosyasının Yargıtay tarafından bozulması sonucu yeniden gündeme gelen suçlamaların" gösterildiği iddia edildi.
Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, "Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor." dedi. Barkın, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'yi kapsıyor." açıklamasını yaptı.
SAVCILIK AÇIKLAMASINDA FETÖ İDDİASINA YER VERİLDİ
Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kanalın sahibi Burak Akbay'a yönelik iddialara yer verildi, süren bir soruşturmayla ilgili yeni ihbara işaret edildi. Açıklamada ana başlıklarıyla şu bilgiler ve iddialar yer aldı:
"Burak Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği, Burak Akbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak AKBAY yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında celp edilen MASAK raporlarının incelemesi neticesinde; şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine, söz konusu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri/yetkilileri olduğu tespit edilen (4) şahsa yönelik 17.11.2026 günü eş zamanlı arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Yine söz konusu soruşturma kapsamında Mega Ajans ve reklamcılık ticaret aş ye İstanbul 4.sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir."