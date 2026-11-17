Sayıştay Başkanlığının Adana Büyükşehir Belediyesini denetlediği 2025 yılı raporu yayımlandı. Birçok uygunsuzluğun, aykırılığın ve uyumsuzluğun yer aldığı raporda dikkat çekici maddeler yer aldı. Raporda, bir kişiye görevlendirme yapılmamasına rağmen 'Başkan danışmanı' adı altında belediyede oda verildiği ve sekreter tahsis edildiği belirtildi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesindeki usulsüzlük Sayıştay raporuyla tescillendi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

O danışmanın kim olduğunu belgeleriyle ortaya çıkardı. Başkan danışmanlarının en az 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olması gerekirken, Zeydan Karalar'ın danışmanlığını lise mezunu olan ve herhangi bir resmî görevi bulunmayan Askeri Dağlı'nın yaptığı ortaya çıktı.

Ayrıca Karalar'ın belediyenin web sitesinde hâlâ başkan olarak görüldüğü, danışmanları olarak 2 ismin bulunduğu ancak Dağlı'nın bu listede yer almadığı da ortaya çıktı.

Askeri Dağlı'nın sosyal medya hesabında "Adana Büyükşehir Belediyesinde başkan danışmanı – lise mezunu" yazdığı görüldü.