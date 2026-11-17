MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'den COP31 ve iç cephe mesajı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Hepinizi en kalbî duygularla selamlıyor, iyi dileklerimi sunuyorum. Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere televizyon ekranları, sosyal medya platformları ve radyo kanalları aracılığıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi verip kalbi bizimle çarpan, aynı düşünce dünyasından beslenip eylemlerine yön tayin eden Türk-İslam âlemine en hâlisane duygularımı, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 4 Silahlı Kuvvetler personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehit olmuştur. Aziz ruhları şad olsun. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz asil milletimize tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Beş şehidimiz de toprağa değil, necip Türk milletinin kalbine gömülmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı (Foto: AA) Biliyoruz ki bu şehitlerimiz de artık milletimizin kalbinde, vicdanında ve ortak hafızasında sonsuza kadar yaşayacaklardır. Bize de onların aziz hatıralarına sahip çıkmak düşmektedir. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda etmekten geri durmadıkları mukaddes değerleri yaşatmak, birlik ve dirliğimizi her türlü tehdide karşı korumak en büyük görevimizdir. COP31 MESAJI

Öte yandan geçen hafta 9 Kasım'da 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya başladık. Antalya'da yapılan zirve 20 Kasım'a kadar devam edecek. 95 ülkeden 102 devlet başkanının katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi hâline gelmiş, uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir. Zirvede genel itibarıyla elektrik, elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ile iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik önemi haizdir. Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu; bireylerin, kurumların ve devletlerin hepsinin ortak yükümlülüğüdür. COP31'in de bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığı sürecinde ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum. Elbette böyle bir küresel organizasyon önemlidir. Ancak yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış ve istikrar da olmazsa olmazdır. DÜNYADAKİ ÇATIŞMALAR Yakın coğrafyamıza ve dünyaya bakıldığında insani trajediler etkisini kaybetmeksizin varlığını devam ettirmektedir. Yakın bölgemizde 2014'te Kırım'ın işgali ile başlayan ve 2022'de topyekûn bir çatışmaya dönüşen Rusya-Ukrayna Savaşı hâlen devam etmektedir. Bu savaş yüksek kayıplı bir yıpratma mücadelesine dönüşmüşken taraflar arasındaki müzakerelerde de bir sonuca ulaşılmış değildir. Bu durum Türkiye'yi olumsuz etkilemektedir. Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş 2023'te yeniden şiddetlenmiş ve son dönemlerde şiddeti daha da artmıştır. Yemen'deki çatışmalar Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini doğrudan olumsuz etkilediği gibi bölgedeki istikrarsızlığın da ana sebeplerinden biridir. Şu an için bölge adına bu meselede geniş kapsamlı, kısa ve orta vadede bir çözüm umudu da zor gözükmektedir. 2025 ve 2026'da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş düşük yoğunlukta sürmektedir. Bu konuda taraflarca yapılan görüşmelerde hâlen bir mutabakat sağlanamadığı gibi müzakerelerde de görüş ayrılıkları sürmektedir. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışma küresel enerji piyasalarını da etkilemekte ve Türkiye'nin güvenliğine de çok boyutlu yansımaları olmaktadır. Diğer taraftan bütün bunların yanında İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları devam etmektedir. Gazze şehrinde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırılar can almaya devam etmektedir. Resmî verilere göre ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında 1.551 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5.573 kişi de yaralanmıştır. Hatta toplam olarak bakıldığında İsrail'in 2023'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74.544'e, yaralı sayısı da 175.692'ye yükselmiştir. Üstelik bu vahşet bütün dünyanın gözü önünde işlenmiştir.