"YARIŞMALARI 6 SENEDİR YAPIYORUM"

Yaklaşık 8 sene seyyar satıcılık yapan, 7 senedir de restoran işleten midyeci Yalçın Türkşanlı, "Normalde sakatat ürünleri satıyorum. Şırdan, mumbar, kokoreç gibi ürünlerim var. Yarışmayı sadece midye üzerinden yapıyorum. Bunu da 6 senedir yapıyorum ve genelde eğlendiğimiz bir nokta. İnsanların kazanmak yerine eğlenmek için gelinen bir noktada yarışma yapıyoruz" diye konuştu.

Restoran işletmeciliğinin zor bir iş olduğunu ve artık her şeyin sosyal medyada yer aldığını belirten Türkşanlı, üretici olmak gerektiğini, bu sebeple de aklına yarışma fikrinin geldiğini ve yarışmaları sunduğunu ifade etti.

"HEİMLİCH MÜDAHALESİ İLE YARIŞMACIYI KURTARDIK"

Kötü bir olay atlattıklarını söyleyen Türkşanlı, "Bizim için çok ilginç ve üzücü bir olaydı. Yarışmayı sunuyordum her zamanki gibi. Yarışmacı tam kazandı derken, normalde yutması gereken lokmayı çıkarmaya ve istifra etmeye başladı. Bu konuda da benim tiklerim var. Kafamı çevirip öndeki kameraya konuşmaya başladım. Bu sırada da yarışmacı fenalaşmış. Ben öksüre öksüre istifra ediyor sandım. Bundan dolayı bakmadım. Benim için korkunç bir şey. Heimlich müdahalesi ile yarışmacıyı kurtardık" dedi.