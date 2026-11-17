Katil İsrail ordusundan Filistinlilere dijital takip! 3,5 milyon fotoğraf Amazon'un bulut sistemine yüklendi
İsrail ordusunun Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri yüz tanıma teknolojisiyle takip etmek için ABD'li teknoloji devi Amazon'un bulut altyapısını kullandığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin ulaştığı belgelere göre İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aylarında Filistinlilere ait 3,5 milyon fotoğrafı Amazon'un sistemine yükledi. Yerinden edilen Filistinlilerin kontrol noktalarında görüntülerinin toplandığı belirtilirken, İsrail askerlerinin Amazon'un Tel Aviv'deki ofislerinde çalıştığı da iddia edildi.
İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik yüz tanıma faaliyetlerinde ABD merkezli Amazon'un teknolojisinden yararlandığına ilişkin bilgiler ortaya çıktı.
İngiliz The Guardian gazetesinin belgelere ve İsrail ordusundan kaynaklarla yaptığı görüşmelere dayandırdığı habere göre İsrail ordusu, Filistinlilere ait milyonlarca fotoğrafı Amazon'un bulut sistemine aktardı. Gazze'deki saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kontrol noktalarında fotoğraflandığı, toplanan görüntülerin yapay zeka destekli yüz tanıma sistemlerinde kullanılması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
3,5 MİLYON FİLİSTİNLİ FOTOĞRAFI AMAZON'UN SİSTEMİNE YÜKLENDİ
The Guardian'ın ulaştığı belgelere göre İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aylarında Filistinlilere ait 3,5 milyon fotoğrafı Amazon'un bulut altyapısına yükledi.
Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere ait geniş bir fotoğraf arşivi oluşturulduğu belirtildi.
Haberde, İsrail ordusuna bağlı bir birimin söz konusu görüntüleri yüz tanıma faaliyetlerinde kullanmak amacıyla Amazon'un teknolojik altyapısından yararlanmak istediği aktarıldı.
AMAZON'UN YAPAY ZEKA DESTEKLİ YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ DEVREYE GİRDİ
İsrail ordusuna bağlı birimin, 2024 yılının başlarında Amazon ile iletişime geçtiği belirtildi. Birim, şirketin yapay zeka destekli görüntü analiz platformu "Rekognition"ı yüz tanıma amacıyla kullanmak istediğini bildirdi.
Amazon'un geliştirdiği Rekognition teknolojisi, görüntüler üzerinde analiz yapılmasına ve yüzlerin tespit edilmesine imkân sağlıyor.
FOTOĞRAFLAR TEL AVİV YAKINLARINDAKİ VERİ MERKEZİNE AKTARILDI
Haberde, milyonlarca fotoğrafın İsrail ordusunun yazılım birimine bağlı "Rolling Stone" adlı departman tarafından sisteme yüklendiği belirtildi. Görüntülerin, Amazon'un Tel Aviv yakınlarında bulunan veri merkezine aktarıldığı kaydedildi.
Yüz tanıma çalışmalarına aşina bir askeri kaynak, fotoğraf arşivinin büyüklüğü nedeniyle Amazon'un bulut altyapısından yararlanıldığını ifade etti.
KONTROL NOKTALARINDA FİLİSTİNLİLERİN FOTOĞRAFLARI TOPLANDI
İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen Filistinlileri kontrol noktalarından geçişleri sırasında sistematik biçimde fotoğrafladığı bilgisine yer verildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin görüntülerinin bu noktalarda toplandığı aktarıldı.
Ancak Amazon'un sistemine yüklenen 3,5 milyon fotoğrafın tamamının kontrol noktalarında çekilip çekilmediğinin kesin olarak bilinmediği belirtildi.
İSRAİL ASKERLERİ AMAZON'UN OFİSLERİNDE ÇALIŞTI İDDİASI
Haberdeki bir diğer dikkat çekici iddia ise İsrail askerlerinin Amazon Web Services (AWS) ofislerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin oldu.
The Guardian'a göre bir grup İsrail askeri, 2024 yılının başlarında Amazon'un Tel Aviv'deki AWS ofislerinde çalıştı. Askerlerin, Gazze'de yürütülen yüz tanıma faaliyetlerini daha etkili hale getirmek amacıyla Amazon'un bulut altyapısından nasıl yararlanılabileceğini araştırdığı öne sürüldü.
İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK DİJİTAL TAKİBİ GÜNDEMDE
İsrail ordusunun Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yüz tanıma teknolojisinden yararlanmasına ilişkin yeni ayrıntıları gündeme taşıdı.
Milyonlarca fotoğrafın yabancı bir teknoloji şirketinin bulut altyapısına aktarılması, Filistinlilerin kişisel verilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı sorularını da beraberinde getirdi.