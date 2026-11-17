Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kontrol noktalarında fotoğraflandığı ve görüntülerinin yüz tanıma sistemlerinde kullanıldığı belirtildi. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)

KONTROL NOKTALARINDA FİLİSTİNLİLERİN FOTOĞRAFLARI TOPLANDI

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen Filistinlileri kontrol noktalarından geçişleri sırasında sistematik biçimde fotoğrafladığı bilgisine yer verildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin görüntülerinin bu noktalarda toplandığı aktarıldı.

Ancak Amazon'un sistemine yüklenen 3,5 milyon fotoğrafın tamamının kontrol noktalarında çekilip çekilmediğinin kesin olarak bilinmediği belirtildi.

İSRAİL ASKERLERİ AMAZON'UN OFİSLERİNDE ÇALIŞTI İDDİASI

Haberdeki bir diğer dikkat çekici iddia ise İsrail askerlerinin Amazon Web Services (AWS) ofislerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin oldu.

The Guardian'a göre bir grup İsrail askeri, 2024 yılının başlarında Amazon'un Tel Aviv'deki AWS ofislerinde çalıştı. Askerlerin, Gazze'de yürütülen yüz tanıma faaliyetlerini daha etkili hale getirmek amacıyla Amazon'un bulut altyapısından nasıl yararlanılabileceğini araştırdığı öne sürüldü.