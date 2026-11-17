Başkan Erdoğan AK Parti MYK öncesi gençlik buluşmasında konuştu. (Foto: AA)

TÜRK DÜNYASI KALKINMA BANKASI

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da sunum yaptı. Kamu araştırmalarına yer verilen sunumda Türk Devletleri Teşkilatı'nın hızlı bir biçimde cazibe merkezi haline geldiği vurgulandı. Araştırmalarda, vatandaşların en çok iş birliği yapılmasını istediği alan ise dış politika sahası olduğu rapor edildi. Türkiye öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında 'Türk Dünyası Kalkınma ve Yatırım Bankası' kurulması hedefleniyor. Bankanın, Asya ve Pasifik genelinde sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli büyümeyi destekleyen çok taraflı kalkınma bankası olan Asya Kalkınma Bankası modeline benzer bir yapıda olacağı aktarıldı. Ayrıca yine Türk Dünyası Teşkilatı üyesi ülke vatandaşlarının havalimanlarında pasaport kontrolünden daha hızlı geçebilmesi için ortak havalimanı kontuarı uygulamasına geçilecek. Söz konusu uygulamanın ilk İstanbul Havalimanı'nda hayata geçmesi hedefleniyor.

AR-GE Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in de yine toplantıda fon soruşturması başta olmak üzere Terörsüz Türkiye, ekonomik ve bölgesel gelişmeleri kapsayan bir sunum yaptığı öğrenildi.

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