Tekstilden elektroniğe kadar pek çok kategoride benzer bir tablo yaşandı. Eski sezon ve stok fazlası ürünlerde yüksek indirimler görülürken, yeni sezon ve güncel ürünlerde indirim oranları yüzde 10 seviyesini aşmadı. Böylece kampanyalarda açıklanan yüksek oranlarla tüketicinin alışverişte karşılaştığı gerçek indirim arasında önemli bir fark oluştu.

Bakanlık, yanıltıcı indirimlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

BAKANLIK DENETİMİ ETKİLİ OLDU

Ticaret Bakanlığının denetimleri ve cezai yaptırımları, yıllardır kasım ayı kampanyalarının en güçlü satış argümanı olarak kullanılan yüksek indirim oranlarının sorgulanmasına neden oldu. Bu yılın tablosu, indirim etiketiyle sunulan her kampanyanın tüketici açısından gerçek bir fırsat anlamına gelmediğini bir kez daha gösterdi.

Ticaret Bakanlığı, 28 Ekim 2026 tarihli açıklamasında kasım ayı indirim kampanyalarını tüm mecralarda yakın takibe aldığını duyurmuş, tüketiciyi yanıltan veya gerçeği yansıtmayan indirim reklamlarına, ihlalin niteliğine ve reklamın yayımlandığı mecraya göre 99 bin 339 TL'den 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini kaydetmişti.