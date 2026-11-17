Özgür Özel Sözcü TV'ye operasyon sonrası Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Diktatör iftirasıyla saldırdı
Firari Burak Akbay'ın yönettiği medya kuruluşlarına operasyon düzenlenmesini ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel adli süreci iktidarla ilişkilendirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başkan Erdoğan'a diktatör ifadeleriyle saldıran Özel, suçlamalara değinmeksizin Sözcü TV'ye destek verdi. Özel'i takip eden Yeni Parti kurmayları ise savcılığın operasyonuna "düşman hukuku" ve "darbe" ifadeleriyle karşı çıktı. Burhanettin Bulut'un A Haber'i diline dolaması tepki topladı.
FETÖ firarisi Burak Akbay'a yönelik soruşturma kapsamında Akbay'a ait şirketlere operasyon düzenlenmesi muhalefeti zıvanadan çıkardı.
Firari Akbay'ın yurt dışından yönettiği, Sözcü TV'yi de bünyesinde barındıran Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye kayyum atanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararına karşı çıkan muhalif siyasiler çirkin ithamlarda bulundu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarı hedef aldı. Polis ekiplerinin Sözcü TV binasında arama yapması ve kanala kayyum atanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, bağımsız yargı organlarının yürüttüğü adli süreci doğrudan iktidarla ilişkilendirdi.
OPERASYON ÜZERİNDEN İKTİDARI HEDEF ALDI
Halk TV'ye yönelik operasyonu da hatırlatan Özel, Sözcü TV'de yaşanan gelişmeleri sözde basın özgürlüğü üzerinden eleştirdi.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar."
ÖZEL İFTİRA VE YALANLARLA SALDIRDI
Operasyonun hukuki gerekçelerine ilişkin bilgi sahibi olmayan Özel, açıklamasının devamında iktidarı hedef alan suçlamalarını sürdürdü.
Yeni Parti lideri, siyasi tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Bir koltuk uğruna memkeleti bu hale getirenlere yazıklar olsun! Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız."
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
Başkan Erdoğan ve iktidarı hedef alan siyasi söylemini ağırlaştıran Özel, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:
"Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek yüreğimiz kurusun."
DÜŞMANCA İFADELER
Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik "diktatör" ithamının ardından Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "düşman hukuku" dedi. Aytekin, "Kendilerinden olmayan her şeye müdahale etmeyi, kendileri gibi düşünmeyen herkesi susturmayı, kendi rezilliklerini ortaya çıkaranlara düşman hukuku uygulamayı görev biliyorlar. Bu zulüm elbet bitecek ve tarih herkesi hakettiği yere yazacak" sözlerini sarf etti. Özdağ ise, "Sözcü Tv'ye polis baskını yapılarak kayyum atanmış. Muhalif tek bir basın organı kalmayınca kadar bütün televizyon ve gazeteler düşman ceza hukuku uygulaması ile kapatılıyor" paylaşımını yaptı.
A HABER'E ÇATTI
Yeni Parti PM üyesi Burhanettin Bulut ise A Haber'i hedef gösterdi. Bulut, "Gerçeklerin duyulmasından, yaptıklarının hesabının sorulmasından korkuyorlar. TRT, A Haber gibi kanallarda halkın yalnızca kendi anlattıklarını duymasını istiyorlar. Bunun adı basın özgürlüğüne darbedir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU
17 Kasım sabahı Sözcü TV binasına gelen polis ekipleri arama gerçekleştirdi. Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kanala kayyum olarak atandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
"Burak Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği, Burak Aakbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak AKBAY yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında celp edilen MASAK raporlarının incelemesi neticesinde; şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine, söz konusu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri/yetkilileri olduğu tespit edilen (4) şahsa yönelik 17.11.2026 günü eş zamanlı arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Yine söz konusu soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ.'ye İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir."