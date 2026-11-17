DÜŞMANCA İFADELER

Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik "diktatör" ithamının ardından Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "düşman hukuku" dedi. Aytekin, "Kendilerinden olmayan her şeye müdahale etmeyi, kendileri gibi düşünmeyen herkesi susturmayı, kendi rezilliklerini ortaya çıkaranlara düşman hukuku uygulamayı görev biliyorlar. Bu zulüm elbet bitecek ve tarih herkesi hakettiği yere yazacak" sözlerini sarf etti. Özdağ ise, "Sözcü Tv'ye polis baskını yapılarak kayyum atanmış. Muhalif tek bir basın organı kalmayınca kadar bütün televizyon ve gazeteler düşman ceza hukuku uygulaması ile kapatılıyor" paylaşımını yaptı.

A HABER'E ÇATTI

Yeni Parti PM üyesi Burhanettin Bulut ise A Haber'i hedef gösterdi. Bulut, "Gerçeklerin duyulmasından, yaptıklarının hesabının sorulmasından korkuyorlar. TRT, A Haber gibi kanallarda halkın yalnızca kendi anlattıklarını duymasını istiyorlar. Bunun adı basın özgürlüğüne darbedir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU 17 Kasım sabahı Sözcü TV binasına gelen polis ekipleri arama gerçekleştirdi. Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kanala kayyum olarak atandığı bildirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:



"Burak Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği, Burak Aakbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak AKBAY yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı.



Yürütülen soruşturma kapsamında celp edilen MASAK raporlarının incelemesi neticesinde; şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine, söz konusu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri/yetkilileri olduğu tespit edilen (4) şahsa yönelik 17.11.2026 günü eş zamanlı arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Yine söz konusu soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ.'ye İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir."

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