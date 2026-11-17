Katil İsrail medyasında alçaklığın bu kadarı! Gazze'deki sel felaketiyle alay ettiler
İsrail televizyonunda, Gazze'de kış şartları ve sel sularına gömülen çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin yaşadığı büyük felaket canlı yayında alay konusu yapıldı. İnsanlık dışı ifadeler kullanan sunucuların skandal sözleri vicdanları yaraladı.
Gazze'de aylardır devam eden yıkımın ardından sivillerin sığındığı çadırların sel suları altında kalması, dünya genelinde büyük bir insanlık dramı olarak takip edilirken İsrail medyasından gelen görüntüler hudutsuz bir vicdansızlığı gözler önüne serdi. İsrail televizyonunda yayımlanan bir programda, çadırları su basan Filistinlilerin yaşadığı felaket adeta eğlence malzemesi yapılarak dalga geçildi.
"MUHTEŞEM BİR SU PARKI AÇIN" HADSİZLİĞİ
Canlı yayında Gazze halkının yaşadığı çaresizliği ve su baskınlarını hedef alan sunucular, skandal ifadelerle alaycı bir üslup takındı.
Yayında "Gazze'de şu an bir sürü su var, muhteşem. Bir su parkı açın" denilirken, Gazze'ye lunapark kurulabileceği ve "Baba bizi lunaparka götür" şeklinde sloganlar atılabileceği söylenerek alay edildi.
BARDAKLA SU BOŞALTMA ALAYI
Çadırlardaki suyu bardaklarla boşaltmaya çalışan insanların durumunu küçümseyen sunucular, "Bardakları kullanarak çadırdaki suyu boşaltmayı o hızla 6 yılda bitirirsiniz" diyerek barbar bir üslup sergiledi.
Gazze'nin durumu üzerinden skandal kıyaslamalar yapan vicdansızlar "Onlar Singapur olabilirlerdi, her türlü kaynağı vardı ama kaynakları kullanamıyorlar... Artık bir sürü suyunuz var, seyahat gemisi de kurun" diyerek sivilleri hedef aldı.