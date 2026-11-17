Gazze'de aylardır devam eden yıkımın ardından sivillerin sığındığı çadırların sel suları altında kalması, dünya genelinde büyük bir insanlık dramı olarak takip edilirken İsrail medyasından gelen görüntüler hudutsuz bir vicdansızlığı gözler önüne serdi. İsrail televizyonunda yayımlanan bir programda, çadırları su basan Filistinlilerin yaşadığı felaket adeta eğlence malzemesi yapılarak dalga geçildi.

Katil İsrail medyası vicdansızlığı bu şekilde resmetti. (Foto: Sosyal medya) "MUHTEŞEM BİR SU PARKI AÇIN" HADSİZLİĞİ Canlı yayında Gazze halkının yaşadığı çaresizliği ve su baskınlarını hedef alan sunucular, skandal ifadelerle alaycı bir üslup takındı. Yayında "Gazze'de şu an bir sürü su var, muhteşem. Bir su parkı açın" denilirken, Gazze'ye lunapark kurulabileceği ve "Baba bizi lunaparka götür" şeklinde sloganlar atılabileceği söylenerek alay edildi.