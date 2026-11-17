ABD istihbaratından İran iddiası: Washington'da kirli bomba tehdidi! Hedefte Trump yönetiminin üst düzey isimleri var
ABD istihbaratının, İran'ın Washington'da kirli bomba veya kimyasal silahla saldırı planları geliştirdiğine ilişkin bulgulara ulaştığı öne sürüldü. CNN'e konuşan 7 ABD'li yetkili, planlarda Trump yönetiminin üst düzey isimlerinin hedef alındığını belirtirken, olası saldırıya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü aktardı.
ABD ile İran arasındaki çatışma ve diplomatik gerilim sürerken, Washington yönetimini alarma geçiren yeni bir istihbarat iddiası gündeme geldi. CNN'in haberine göre ABD istihbaratı, Tahran yönetiminin ABD topraklarında saldırı düzenleme ihtimaline karşı seçenekler geliştirdiğini değerlendirdi.
İsimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Washington'da kirli bomba veya kimyasal silah kullanarak Trump yönetiminin üst düzey yetkililerini hedef almayı planladığı öne sürüldü.
HEDEF VE KONUM BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ
CNN'e konuşan istihbarat kaynakları, İran'ın planlamasının yalnızca genel bir değerlendirmeden ibaret olmadığını, belirli hedef ve konumları da içerdiğini ileri sürdü. İki yetkili, söz konusu bilgilerin ABD yönetiminde olası saldırılara karşı bir dizi acil durum planlamasını beraberinde getirdiğini söyledi.
Bununla birlikte yetkililer, İran'ın bu planları hayata geçirebilecek personel ve operasyonel kapasiteye sahip olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu belirtti.
İstihbarat bulgularının yakın zamanda gerçekleştirilecek bir saldırının kesin işareti olarak değerlendirilmediği, Tahran'ın olası gelişmelere karşı elindeki seçenekleri genişletmeye çalıştığı ifade edildi.
ABD'DE BOMBA MALZEMELERİ DEPOLANDIĞI İDDİASI
Haberde yer alan bir diğer çarpıcı iddia ise İran'ın ABD içinde bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler depoladığına ilişkin istihbarat haberleşmeleri oldu.
ABD'li yetkililer, bu bilgilerin güvenilirliği konusunda farklı değerlendirmeler bulunduğunu aktardı. Bununla birlikte bazı ulusal güvenlik yetkililerinin, radyoaktif maddelerin veya kimyasal ajanların daha önce ABD'ye ulaştırılmış olabileceği ihtimalini ciddiye aldığı belirtildi.
CNN'e konuşan kaynaklardan biri, İran'ın saldırıyı gerçekleştirmek için ülkeye özel eğitimli ajanlar sokmasının şart olmadığını, ABD'de yaşayan bir kişiyi kullanarak da böyle bir eylemi gerçekleştirmeye çalışabileceğini savundu.
BEYAZ SARAY: İNANDIRICI BİR TEHDİT BULUNMUYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin bütün olası tehditleri takip ettiğini belirterek, "Şu anda ülkemize yönelik inandırıcı bir tehdit bulunmuyor." ifadesini kullandı.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü ise kimyasal silah kullanımına ilişkin suçlamaları reddetti. Sözcü, İran'ın kimyasal silah kullanımını her koşulda gayrimeşru gördüğünü belirterek iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. Ancak Tahran yönetimi, kirli bomba planına ilişkin istihbarat iddiasına doğrudan yanıt vermedi.
ABD'Lİ ASKERLER İÇİN DE KİMYASAL SİLAH ALARMI
ABD istihbaratının takip ettiği tek tehdit Washington'daki olası saldırı planlarıyla sınırlı değil. İki ABD'li yetkili, İran'ın Orta Doğu'da görev yapan Amerikan askerlerine karşı kimyasal silah kullanabileceğine ilişkin ayrı bir istihbarat akışının da yakından izlendiğini söyledi.
Bu ihtimal üzerine bölgedeki diplomatik ve istihbarat personelinin korunmasına yönelik alternatif planlamalar başlatıldı. CNN'e konuşan bazı yetkililer, ABD askerlerinin olası bir kimyasal saldırıya karşı yeterli koruyucu ekipman ve eğitime sahip olmadığı yönündeki endişelerini de dile getirdi.
KİRLİ BOMBA NEDİR?
Kirli bomba, nükleer bombalardan farklı olarak nükleer patlama tepkimesine dayanmıyor. Geleneksel bir patlayıcının radyoaktif maddelerle birleştirilmesiyle hazırlanıyor.
Patlama sırasında ortaya çıkan basınç ve yıkımın yanı sıra çevreye yayılan radyoaktif maddeler, geniş alanlarda kirlenmeye neden olabiliyor. Nükleer bombalar kadar yıkıcı olmasa da uzmanlar, kirli bombaların ciddi sağlık riskleri ve uzun süreli çevresel sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
CNN'e konuşan kaynaklardan biri, bu tür silahları "hassas bir saldırı aracından ziyade bir terör silahı" olarak nitelendirerek, insanların ciddi şekilde hastalanmasına ve bazı bölgelerin yaşanamaz hale gelmesine yol açabileceğini belirtti.
Kalabalığı selamlarken neye uğradığını şaşırdı
Katil İsrail'in dijital gözetim ağı