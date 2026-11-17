BEYAZ SARAY: İNANDIRICI BİR TEHDİT BULUNMUYOR Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin bütün olası tehditleri takip ettiğini belirterek, "Şu anda ülkemize yönelik inandırıcı bir tehdit bulunmuyor." ifadesini kullandı. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü ise kimyasal silah kullanımına ilişkin suçlamaları reddetti. Sözcü, İran'ın kimyasal silah kullanımını her koşulda gayrimeşru gördüğünü belirterek iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. Ancak Tahran yönetimi, kirli bomba planına ilişkin istihbarat iddiasına doğrudan yanıt vermedi.

ABD'Lİ ASKERLER İÇİN DE KİMYASAL SİLAH ALARMI ABD istihbaratının takip ettiği tek tehdit Washington'daki olası saldırı planlarıyla sınırlı değil. İki ABD'li yetkili, İran'ın Orta Doğu'da görev yapan Amerikan askerlerine karşı kimyasal silah kullanabileceğine ilişkin ayrı bir istihbarat akışının da yakından izlendiğini söyledi. Bu ihtimal üzerine bölgedeki diplomatik ve istihbarat personelinin korunmasına yönelik alternatif planlamalar başlatıldı. CNN'e konuşan bazı yetkililer, ABD askerlerinin olası bir kimyasal saldırıya karşı yeterli koruyucu ekipman ve eğitime sahip olmadığı yönündeki endişelerini de dile getirdi.