Fenerbahçe'den eski yıldızlarına kanca! Emre Belözoğlu'ndan onay gledi.
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine eski futbolcusu Kim Min-jae geldi. Bayern Münih'te yeterince forma şansı bulamayan Güney Koreli stoperin sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak baktığı belirtilirken Alman ekibinin bonservis beklentisi de ortaya çıkarken teknik direktör Emre Belözoğlu da transfere yeşil ışık yaktı. Kanarya'nın ayrıca Berke Özer ile de ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper arayışları hız kazandı.
Savunma hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki isimlerden birinin Kim Min-jae olduğu öne sürüldü.
Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun Almanya'daki durumunun transfer ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.
BAYERN MÜNİH 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe'nin 2021 yazında BJ Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kim Min-jae, bir sezon sonra 19 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.
İtalya'daki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren Güney Koreli savunmacı, 2023 yılında 50 milyon euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 1,90 boyundaki stoper için Bayern Münih'in 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.
KIM MIN-JAE FENERBAHÇE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Bayern Münih'te istediği süreleri alamadığı için mutsuz olduğu öne sürülen Kim Min-jae'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Güney Koreli futbolcunun eski kulübü Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye dönme fikrine de olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik direktörü Emre Belözoğlu da transfere yeşil ışık yaktı.
Deneyimli savunmacıyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve Milan'ın da ilgilendiği belirtiliyor.
Stoper bölgesindeki sorunlarını çözmek isteyen sarı-lacivertliler, transfer için öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.
Kim Min-jae'nin Fenerbahçe'ye dönüşünde belirleyici nokta, Bayern Münih ile bonservis bedeli konusunda sağlanacak anlaşma olacak.
Alman ekibinin 30 milyon euroluk beklentisi bulunan Güney Koreli futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 10 resmi maçta görev yaptı.
BERKE ÖZER PLANI!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdüren Berke Özer için transfer hareketliliği yaşanıyor.
Avrupa'dan iki kulübün ciddi şekilde ilgilendiği 26 yaşındaki kalecinin geleceğiyle ilgili görüşmeler başlayacak.
Berke Özer'in temsilcisi, transfer sürecini değerlendirmek ve Lille yönetimiyle bir araya gelmek üzere Fransa'ya gitti.
LILLE İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
Berke Özer'in temsilcisinin Lille yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantıda, oyuncunun geleceği ve Fransız kulübünün transfer konusundaki beklentileri ele alınacak.
Avrupa'dan iki takımın milli kaleciye yönelik ilgisinin de görüşmelerde değerlendirilmesi planlanıyor.
FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 20 PAY HAKKI VAR
Berke Özer'in transfer sürecini Fenerbahçe de yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün, eski kalecisinin bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor. Bu nedenle Berke Özer'in Lille'den olası ayrılığı, Fenerbahçe'ye de ekonomik kazanç sağlayabilecek.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki file bekçisini transfer listesine aldığı da belirtildi.
Böylece Fenerbahçe, Berke Özer'in geleceğiyle hem olası transfer geliri hem de kadro planlaması açısından ilgileniyor.
BU SEZON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ
Lille formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev yapan Berke Özer, kalesinde 16 gol gördü.
Milli kaleci, söz konusu maçların 6'sında rakiplerine gol izni vermedi.
Berke Özer'in geleceğine ilişkin süreçte ilk aşamayı, temsilcisinin Lille yönetimiyle yapacağı görüşme oluşturacak.
Toplantıda Fransız kulübünün olası transfer için belirleyeceği şartlar ve oyuncunun kariyer planlaması masaya yatırılacak.