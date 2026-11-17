Savunma hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki isimlerden birinin Kim Min-jae olduğu öne sürüldü.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de stoper arayışları hız kazandı.



BAYERN MÜNİH 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin 2021 yazında BJ Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kim Min-jae, bir sezon sonra 19 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.

İtalya'daki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren Güney Koreli savunmacı, 2023 yılında 50 milyon euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 1,90 boyundaki stoper için Bayern Münih'in 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.