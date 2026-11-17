Dünyanın dört bir yanı sıcak çatışmalarla çevrilmiş durumda. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze soykırımı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, Sudan ve Yemen'deki çatışmalar ve dahası... Yaşanan tüm bu küresel kaotik havaya bir de son zamanlarda dijital sabotajlar eklenmiş durumda. Çok sayıda ülkedeki marketler, havalimanları, hastaneler, enerji tesisleri ve devlet kurumlarına yönelik yapay zekâ destekli saldırılar yaşanıyor.

Küresel çatışmalara son dönemde dijital saldırılar da eklendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Dijital kaos krizine son olarak ABD'deki uçak skandalları eklendi. Ülkeler, söz konusu olayların arkasında kimlerin ya da hangi devlet bağlantısının olduğunu net bir şekilde açıklamıyor. Baş şüpheliler olarak İsrail, Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler öne çıkıyor. Özellikle Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile ABD tarafı, İran-Çin-Rusya üçgenini suçluyor.

Ancak uzmanlar, dijital saldırıların arkasındaki baş şüphelinin İsrail olduğuna ve Batı'nın bunu dile getiremediğine dikkat çekiyor.