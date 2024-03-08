Sosyal medyada viral olan videodaki garsonun Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olan benzerliği dikkat çekti

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, restoranda masayı silerken görüntülenen garsonun Arda Güler'e olan benzerliği viral oldu. Kullanıcıların ilgisini çeken bu anlar büyük beğeni topladı.

Şimdiye kadar Real Madrid'de 5 resmi maça çıkan Arda Güler, 92 dakika sahada kaldı. 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan isim bu süre içinde gol veya asist katkısı yapamadı. Bu arada Arda Güler ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Tottenham ve Bayer Leverkusen, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.