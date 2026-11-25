Türkiye, Husilerin 24 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek yaralılara acil şifa dilendi.

Husilerin Suudi Arabistan saldırısı kınandı

Açıklamada, sivil tesisleri hedef alan ve bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden eylemlerin derhal sona erdirilmesi çağrısı yinelendi.

Husilerin devam eden saldırıları karşısında Türkiye'nin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen destek teyit edildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN RİYAD'DAKİ SALDIRIYA KINAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sivil alanları hedef alan bu saldırganlık derhal son bulmalıdır."

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