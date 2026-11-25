"GEMİYİ HİÇ GÖRMEDİM, EKİPLE KELEPÇELENİRKEN TANIŞTIM" Şirketin en tepesindeki isim olmasına rağmen geminin durumundan haberi olmadığını savunan Özdülger, mürettebatı da tanımadığını ileri sürerek şunları söyledi: "Gemiyi hiç görmedim, binmedim. Tutuklandığım gün tanıştım bütün ekiple. 'Şirket direktörünü kaptanla birlikte kelepçeleyin' dediklerinde kaptanla tanıştım. Hatta ikinci kaptanın bir kadın olduğunu da o gün öğrendim."

SAVCIDAN AĞIR SUÇLAMA: "200 BİN DOLARDAN KAÇIP YOLCULARI ÖLÜME TERK ETTİNİZ" Savcı Doğa Tokay ise direktörlük unvanının hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurgulayarak Özdülger'e sert yüklendi. Geminin kızağındaki kırığa rağmen yeniden tersaneye gönderilmediğini belirten Savcı Tokay, "Tersane maliyeti 200 bin dolar olduğundan ve 14 Haziran seferini kaybetmemek için derme çatma tamirata göz yumdunuz. Gemiyi bilerek sefere çıkardınız, 28 kişiyi ölüme terk ettiniz" dedi.