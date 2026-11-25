28 kişiye mezar olan KKTC’deki Filo Jet faciasında mürettebat kaçak çıktı! Direktör ilk kez ifade verdi: "Ekiple kelepçelenirken tanıştım!"
KKTC’de 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciası davasının 16’ncı duruşmasında ilk kez ifade veren Şirket Direktörü Ali Özdülger, sorumluluğu üzerinden atmak için pes dedirten bir savunma yaptı. Gemideki tamirat için kesilen 400 TL’lik yapıştırıcı faturasını "Onayıma gelmez" diyerek reddeden Özdülger, "Gemiyi hiç görmedim, binmedim. Mürettebatla tutuklandığım gün kelepçelenirken tanıştım" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada ihmaller ve sorumsuzluk zinciri mahkeme tutanaklarına yansıdı. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen 16'ncı duruşmada "adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu bulunan Filo Jet Direktörü Ali Özdülger ilk kez ifade verdi.
MÜRETTEBAT KAÇAK ÇALIŞTIRILMIŞ
Duruşmada savcılığın son tanığı olarak dinlenen Muhaceret Memuru Sertan Anadol, faciadaki bir başka ihmali daha ortaya çıkardı. Anadol, tutuklu yargılanan 9 zanlıdan 7'sinin KKTC'de ikamet ve çalışma izninin bulunmadığını, mürettebatın ülkede hiçbir yasal statüsü olmadan çalıştırıldığını açıkladı.
400 TL'LİK YAPIŞTIRICIYLA TAMİRATA "İMZAM YOK" YANITI
Mahkemede Şirket Direktörü Özdülger'e, batan geminin tamiratında kullanılan iki yapıştırıcıya ait 400 TL'lik fatura soruldu. Teknik konulardan anlamadığını öne süren Özdülger, "Fatura üzerinde imzam yok, malzemenin adını ilk kez duydum. Bin TL'nin altındaki işlemler bana sorulmaz, onayları Genel Müdür verir" diyerek tüm sorumluluğu olayın ardından KKTC'ye gelmeyen Genel Müdür Saim Kılıç'ın üzerine yıktı.
"GEMİYİ HİÇ GÖRMEDİM, EKİPLE KELEPÇELENİRKEN TANIŞTIM"
Şirketin en tepesindeki isim olmasına rağmen geminin durumundan haberi olmadığını savunan Özdülger, mürettebatı da tanımadığını ileri sürerek şunları söyledi:
"Gemiyi hiç görmedim, binmedim. Tutuklandığım gün tanıştım bütün ekiple. 'Şirket direktörünü kaptanla birlikte kelepçeleyin' dediklerinde kaptanla tanıştım. Hatta ikinci kaptanın bir kadın olduğunu da o gün öğrendim."
SAVCIDAN AĞIR SUÇLAMA: "200 BİN DOLARDAN KAÇIP YOLCULARI ÖLÜME TERK ETTİNİZ"
Savcı Doğa Tokay ise direktörlük unvanının hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurgulayarak Özdülger'e sert yüklendi. Geminin kızağındaki kırığa rağmen yeniden tersaneye gönderilmediğini belirten Savcı Tokay, "Tersane maliyeti 200 bin dolar olduğundan ve 14 Haziran seferini kaybetmemek için derme çatma tamirata göz yumdunuz. Gemiyi bilerek sefere çıkardınız, 28 kişiyi ölüme terk ettiniz" dedi.
"DİREKTÖR OLUP HATA YAPTIM"
Savcının "sefer kaybetmemek için göz yumdunuz" sorusunu yanıtsız bırakan Özdülger, tersane iddiasına ise "Kimse bu riske girmez" yanıtını verdi. Özdülger, "Direktör olup hata yaptım ama sorumluluk genel müdüre aittir" diyerek kendini savundu.
5 MİLYON TL TEMİNAT TALEBİ
Basında çıkan haberler nedeniyle Türkiye'deki sigorta şirketinin 2 gemisine el koyduğunu ileri süren ve aylık gelirinin 410 bin TL olduğunu açıklayan Özdülger, tutuksuz yargılanmak için 5 milyon TL nakit teminat ile 5 kefil teklif etti.
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