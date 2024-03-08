"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" nin Caroline'i Wilma Elles'ten eski eşi Kerem Göğüş'e "Karakter meselesi"

Güzel oyuncu Wilma Elles, önceki gün Beşiktaş'ta Mehmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bir açılışa katıldı. Tiyatro oyununa devam ettiğini söyleyen Elles, kült olan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki Caroline rolü hakkında ise, "Benzeri bir karakteri oynamak isterim" dedi. Eski eşi Kerem Göğüş ile olan nafaka sorunu ile ilgili olarak, "Para vermedi. İhtiyacım yok fakat karakter meselesi..." diyerek sert bir göndermede bulundu. Elles, daha önce "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullanmıştı.

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