CANLI YAYIN
Geri

Bursa vurgununda para aile içinde nasıl döndü? "Cici anne" tarifesi ve "enişte" ağı: Seden Bozbey'le Side Bozbey arasında yüklü trafik

CHP'li Bursa BB'deki 16 milyar TL'lik yolsuzluğun "akraba" ağı mercek altına alındı. Suç gelirlerinin aklandığı paravan firma SERES'in Seden Bozbey'le yoğun para trafiği içerisinde olduğu saptandı. Bozbey'in kısa sürede artan tapu varlığı dikkat çekerken "cici anne" hattı da açığa çıktı. SERES'ten ve Seden Bozbey'in yönetim kurulunda yer aldığı firmalardan Side Bozbey Gürer'e yüklü ödemeler yapıldı. Dün birbirine bela okuyan ikilinin bugün buzları erittiği görülüyor. Yapının bir de enişte ayağı var... Akraba şirket VEREV'in yetkilisi Orhan Tosun'un Side Bozbey'le farklı tarihlerde parça parça 5.7 milyon liralık nakit transferi bulunuyor. Tosun, Bozbey'in teyzesinin eşi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde paravan şirketler ve akraba ağıyla örülen vurgunda yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması için Verev İnşaat, Seres Gayrimenkul, Tiba Mimarlık, Fide Özel Eğitim, Bozbey İnşaat Sanayi, Perçem İnşaat ve Kafkas Tur Oto Kiralama şirketlerinin kullandığını tespit edildi.

Seres Gayrimenkul'ün, Mustafa Bozbey'in halasının oğlu Muhkim Demirtaş'ın üzerine kayıtlı olduğu, ancak şirketin resmi adresinin Bozbey'in kardeşi Ramiz Bozbey'in adresiyle aynı olduğu saptandı. Yine Verev İnşaat'ın Bozbey ailesinin akraba şirketi olduğu belirlendi.

Bahse konu şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı.

ESKİ EŞ BOMBAYI PATLATTI: SERES BOZBEY'İN KONTROLÜNDE, BU FİRMAYLA MAL EDİNDİ

Mustafa Bozbey'in eski eşi Selma Çapar, Verev İnşaat için "Akrabımızın eşi Necati Eren kurdu. Mustafa benim vasıtamla tanıştı. Nilüfer Belediyesi'nden iş aldılar" dedi.

Çapar, SERES Gayrimenkul için ise "Bu firmanın Mustafa Bozbey isimli şahsın kontrolünde olduğunu ve bu firmayı kullanarak mal edindiğini duydum" ifadelerini kullandı.

SEDEN BOZBEY'İN SERES'LE TRAFİĞİ VE KISA SÜREDE ARTAN TAPULAR

Bu bağlamda Takvim.com.tr, SERES'in hesap hareketlerini mercek altına aldı. Paravan firmanın Mustafa Bozbey'in şimdiki eşi Seden Bozbey'le yoğun para trafiği içerisinde olduğu saptandı.

Seden Bozbey adına kayıtlı 7 tapu çıkarken; 2022-2024 yılları arasındaki mülk artışı dikkatlerden kaçmadı.

Üstelik Bozbey'in eşinin adına kayıtlı olan villa paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle satın alındı. Bozbey, kaynağı şüpheli olan bu villada gözaltına alınıp tutuklandı.

PARA AİLE İÇİNDE BÖYLE DÖNDÜ: SERES'TEN FİDE'YE, SEDEN'DEN SİDE'YE

Seden Bozbey'in SERES Gayrimenkul ile FİDE AŞ BORÇ adı altında para transferi içerisinde olduğu görüldü. Bilindiği üzere Fide Eğitim Kurumları'ının Yönetim Kurulu Başkanı Seden Bozbey.

SERES de Mustafa Bozbey'in "rüşveti akladığı" söylenen paravan şirketi.

Seden Bozbey ve Side Bozbey adliye çıkışında yan yana

"CİCİ ANNE" TARİFESİ: SEDEN BOZBEY'DEN SİDE BOZBEY'E TEK KALEMDE YÜKLÜ ÖDEME

Para akışının Mustafa Bozbey'den Seden Bozbey'e, Seden Bozbey'den Side Bozbey Gürer'e olduğunu gösteren bulgular da mevcut.

5 Mart 2021'de SERES'ten Seden Bozbey'in hesabına 900 bin TL'lik bir ödeme gidiyor. Açıklama kısmında "SİDE ÖZEL EĞİTİM BORÇ BEDELİ" yazıyor. "Borç" adı altında giden paranın Side Bozbey Gürer adına olduğu anlaşılıyor.

Paravan şirket SERES Gayrimenkul'den ve Seden Bozbey'in yönetim kurulunda yer aldığı firmalar üzerinden Side Bozbey Gürer'e yüklü para transferlerinin bulunduğu belirlendi.

BUZLARI ERİTMİŞLER

DİPNOT: Side Bozbey Gürer, babası Mustafa Bozbey'in annesi Selma Çapar'ı boşayıp Seden Baştimur'a nikah kıyması sonrası "Annemle babamın evliliğini bitiren sebep... Allah büyük..." demişti.

İkilinin dosyaya giren yüksek meblağlı para trafiği buzları erittiklerini gösterdi!

"ENİŞTE" AĞI: VEREV'DEN BOZBEY'E 5.7 MİLYON LİRALIK TRANSFER

VEREV İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tosun'un da Side Bozbey'le olan banka trafiği dosyaya girdi. Tosun'un Bozbey'e 5.7 milyon liralık nakit transferi olduğu görüldü.

Bilindiği üzere Orhan Tosun, Side Bozbey'in eniştesi. Mustafa Bozbey'in eski eşi Selma Çapar'ın kız kardeşinin eşi.

Tosun farklı tarihlerde parça parça yüklü ödemeler yaptı.

10.11.2021 - Orhan Tosun'dan Side Bozbey'e 428.000 TL

03.06.2022 ve 06.06.2022 iki kere 225.000 TL gönderimle 450.000 TL

01.06.2023 - Tosun'dan Bozbey'in kızına 450.000 TL

26.12.2023 - Orhan Tosun'dan Side Bozbey Gürer'e 500.000 TL

Yine farklı tarihlerde 130.000, 120.000, 147.000, 180.000 TL tutarlarında kayıt mevcut.

23.09.2024'te 500 bin TL'lik bir gönderim daha var.

2025'te de yüklü ödemeler sürüyor.

KIZINI VE ENİŞTESİNİ Mİ KORUYOR? "SİDE'NİN HESABINA GELEN PARALARIN BİR KISMI BANA AİTTİR"

Mustafa Bozbey'in eski eşi Selma Çapar, kızı Side Bozbey'in eniştesi Orhan Tosun'la olan para trafiği için "Side'nin hesabına gelen paraların bir kısmı bana aittir" savunması yaptı.

Bilgi amaçlı ifadesini alınan Çapar şu ifadeleri kullandı:

Benim adıma hesabım yoktur ve çalışmıyorum. Yine Orhan TOSUN isimli şahıs benim ablamın eşi olup bu şahısta ablamdan dolayı bana yardımcı olmaktadır. Ben hesap kullanmadığım için öz kızım olan Side BOZBEY GÜRER isimli şahsın hesaplarını kullanmaktayım. Bana gönderilecek paralarda kızımın hesabına gönderilir. Bu vesile ile öz kızım Side'nin hesabına gelen paraların bir kısmı bana aittir. Benim için para gönderildiği zaman Side bana söyler ve bana verirdi.


Selma Çapar'ın böylesi bir savunma içerisinde olması "Kızını ve ablasının eşini mi koruyor?" sorusunu akıllara getirdi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler