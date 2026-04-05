CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde paravan şirketler ve akraba ağıyla örülen vurgunda yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması için Verev İnşaat, Seres Gayrimenkul, Tiba Mimarlık, Fide Özel Eğitim, Bozbey İnşaat Sanayi, Perçem İnşaat ve Kafkas Tur Oto Kiralama şirketlerinin kullandığını tespit edildi. Seres Gayrimenkul'ün, Mustafa Bozbey'in halasının oğlu Muhkim Demirtaş'ın üzerine kayıtlı olduğu, ancak şirketin resmi adresinin Bozbey'in kardeşi Ramiz Bozbey'in adresiyle aynı olduğu saptandı. Yine Verev İnşaat'ın Bozbey ailesinin akraba şirketi olduğu belirlendi. Bahse konu şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı.





ESKİ EŞ BOMBAYI PATLATTI: SERES BOZBEY'İN KONTROLÜNDE, BU FİRMAYLA MAL EDİNDİ



Mustafa Bozbey'in eski eşi Selma Çapar, Verev İnşaat için "Akrabımızın eşi Necati Eren kurdu. Mustafa benim vasıtamla tanıştı. Nilüfer Belediyesi'nden iş aldılar" dedi.



Çapar, SERES Gayrimenkul için ise "Bu firmanın Mustafa Bozbey isimli şahsın kontrolünde olduğunu ve bu firmayı kullanarak mal edindiğini duydum" ifadelerini kullandı.





SEDEN BOZBEY'İN SERES'LE TRAFİĞİ VE KISA SÜREDE ARTAN TAPULAR



Bu bağlamda Takvim.com.tr, SERES'in hesap hareketlerini mercek altına aldı. Paravan firmanın Mustafa Bozbey'in şimdiki eşi Seden Bozbey'le yoğun para trafiği içerisinde olduğu saptandı.





Seden Bozbey adına kayıtlı 7 tapu çıkarken; 2022-2024 yılları arasındaki mülk artışı dikkatlerden kaçmadı.





Üstelik Bozbey'in eşinin adına kayıtlı olan villa paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle satın alındı. Bozbey, kaynağı şüpheli olan bu villada gözaltına alınıp tutuklandı.