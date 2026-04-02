"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" Aile olarak adalet beklentisiyle hareket ettiklerini vurgulayan Torun, "Biz bu yola çıkarken adalete güvendik, güvenmeye de devam etmek istiyoruz. Ancak bu süreçte yanımızda olması gerekenlerin ya sessiz kalması ya da farklı bir tutum sergilemesi bizi derinden yaraladı. Kimse bizi bu davadan döndüremez, sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

AİLEYE YÖNELİK TEHDİT VE SALDIRI İDDİALARI Kızına yönelik daha önce de saldırı girişimlerinin olduğunu ileri süren Torun, süreç içerisinde sosyal medya üzerinden aileye yönelik tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yapıldığını iddia etti. "Fake hesaplar üzerinden eşime, bana ve aileme yönelik cinsel içerikli görüntüler paylaşıldı. Bu süreçte yalnız bırakıldık, kimse yanımızda olmadı" diye konuştu.

Annesi Tuana'nın mezarı başında gözyaşlarına boğuldu.

"TEK İSTEĞİMİZ ADALET"



Aile olarak hiçbir maddi taleplerinin olmadığını özellikle vurgulayan Ahmet Torun, "Bizim tek derdimiz adalet. Ancak süreç boyunca siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabalarıyla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR SİYASİ GÜÇ YA DA MAKAM ADALETİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ



Kızının ölümünü "şüpheli" olarak nitelendiren Torun, olayın aydınlatılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Hiçbir siyasi güç ya da makam adaletin önüne geçmemeli. Biz sadece suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.