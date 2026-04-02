Tuana Torun'un babasından CHP'lilere tepki: "Hak, hukuk, adalet diyenler o gün neredeydi?"

Giresun’un Görele ilçesinde CHP’li Hasbi Dede'ye başlatılan taciz soruşturması sonrası şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Elif Tuana Torun’un babası Ahmet Torun CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve İl Başkanı Gökhan Şenyürek'e tepki gösterdi. CHP'lilerin şikayeti geri çekmeleri için kendilerine baskı yaptığını belirten Torun, "İlk aksamada tutuksuz yargılanma ara kararı verildiğinde adliye koridorlarında sanki beraat etmiş gibi davranılması bizi ayrıca incitti." dedi.

  • Giresun'un Görele ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz ettiği 16 yaşındaki Elif Tuana Torun trafik kazasında hayatını kaybetti.
  • Baba Ahmet Torun, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in şikayeti geri çekmeleri için kendilerine baskı yaptığını iddia etti.
  • Ahmet Torun, yargılama sürecinde siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabalarıyla karşılaştıklarını öne sürdü.
  • Aile, sosyal medyada fake hesaplar üzerinden kendilerine yönelik tehdit ve cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığını iddia etti.
  • Baba Torun, maddi taleplerinin olmadığını belirterek adalet istediğini ve davayı sonuna kadar takip edeceklerini açıkladı.

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz ettiği 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'un şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili baba Ahmet Torun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yaşanan sürecin hem adli hem de sosyal boyutuna dikkat çeken baba Torun, yargılama süreci ve bazı siyasi isimlerin tutumuna sert tepki gösterdi.

"ŞİKAYETİMİZİ GERİ ÇEKMEMİZ İSTENDİ" İDDİASI

Ahmet Torun, şikayet sürecinin ardından bazı kişilerin devreye girdiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Şikayet dilekçemizi verdikten sonra sanığın yakınları ya da tanıdıkları olduğunu düşündüğümüz kişiler, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile iletişime geçti. Daha sonra kendisi sürece dahil oldu. Bize gelerek şikayetimizi geri çekmemizi istedi ancak bunu kabul etmedik. Biz başından beri geri adım atmayı hiç düşünmedik."

Elif Tuana Torun’un babası Ahmet Torun (Görüntüler İHA, DHA ve sosyal medyadan alınmıştır)

SANKİ BERAAT ETMİŞ GİBİ DAVRANILDI

Yargılama sürecinde yaşananlara da değinen Torun, "İlk aksamada tutuksuz yargılanma ara kararı verildiğinde adliye koridorlarında sanki beraat etmiş gibi davranılması bizi ayrıca incitti. Bizim tek derdimiz adaletti. Ancak bu süreçte hem psikolojik hem de sosyal anlamda ciddi şekilde yıpratıldık. Özellikle hissedilen siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabaları bizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

CHP'li Elvan Işık Gezmiş ve Hasbi Dede

"CHP'Lİ İSİMLER NEREDEYDİ?"

Süreç boyunca bazı siyasi isimlerin sessiz kaldığını savunan Torun, şu soruları yöneltti:

"Bugün 'hak, hukuk, adalet' diyen Elvan Işık Gezmiş ve Dr. Şenyürek bu olaylar yaşanırken neredeydi? Bu soruların cevabını istiyorum. Daha sonra cenazeye katılmak gibi bir talepleri olduğunda da bunu nasıl kabul edebilirdik?"

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Aile olarak adalet beklentisiyle hareket ettiklerini vurgulayan Torun, "Biz bu yola çıkarken adalete güvendik, güvenmeye de devam etmek istiyoruz. Ancak bu süreçte yanımızda olması gerekenlerin ya sessiz kalması ya da farklı bir tutum sergilemesi bizi derinden yaraladı. Kimse bizi bu davadan döndüremez, sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Elif Tuana Torun’un mezarı

AİLEYE YÖNELİK TEHDİT VE SALDIRI İDDİALARI

Kızına yönelik daha önce de saldırı girişimlerinin olduğunu ileri süren Torun, süreç içerisinde sosyal medya üzerinden aileye yönelik tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yapıldığını iddia etti.

"Fake hesaplar üzerinden eşime, bana ve aileme yönelik cinsel içerikli görüntüler paylaşıldı. Bu süreçte yalnız bırakıldık, kimse yanımızda olmadı" diye konuştu.

Annesi Tuana'nın mezarı başında gözyaşlarına boğuldu.

"TEK İSTEĞİMİZ ADALET"

Aile olarak hiçbir maddi taleplerinin olmadığını özellikle vurgulayan Ahmet Torun, "Bizim tek derdimiz adalet. Ancak süreç boyunca siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabalarıyla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR SİYASİ GÜÇ YA DA MAKAM ADALETİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ

Kızının ölümünü "şüpheli" olarak nitelendiren Torun, olayın aydınlatılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Hiçbir siyasi güç ya da makam adaletin önüne geçmemeli. Biz sadece suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

