Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla reyting rekortmeni "A.B.İ.", 12. bölümüyle bu akşam ATV'de.
SAVAŞMAYI SEÇEN TARAF
Doğan, işlemediği bir suç yüzünden parmaklıklar ardında kalırken, karşısında bu oyunun asıl kurucusu olan Tahir'i bulur. Tahir, oğluna açık bir teklif sunar; ya ona boyun eğip "evlat" olmayı kabul edecek ya da içeride çürümeye razı olacaktır. Ancak Doğan artık korkan değil, savaşmayı seçen taraftadır.
AKILLA KAZANILACAK SAVAŞ
Dışarıda ise Çağla, Doğan'ı kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir. Elindeki deliller Doğan'ın masumiyetini kanıtlayabilecek güçtedir, fakat Tahir'in kurduğu düzen bu süreci her an sekteye uğratabilecek kadar güçlüdür. Buna rağmen Çağla geri adım atmaz ve bu savaşı akılla kazanmak için planını kurar.
GEÇMİŞİN GÖLGELERİ
Öte yandan Tahir, yalnızca Doğan'ı hapiste tutmakla kalmaz; aileyi tamamen kontrol altına almak için yeni hamleler yapar. Mahinur'un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli bir umut yaratırken, geçmişin gölgeleri peşlerini bırakmaz. Behram'ın takıntılı yaklaşımı ve Tahir'in gizli planları her anlamda işleri zorlaştırır.
A.B.İ. DİZİ KÜNYESİ
Yapım: OGM PICTURES
Yapımcı: Onur Güvenatam
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)
