Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen bir mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından başarılı bir operasyonla denizde imha edildiğini duyurdu. Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve hava vasıtaları, bölgede 7 gün 24 saat esasıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.
KARADENİZ'DE 7/24 KESİNTİSİZ GÖZETLEME
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam edildiği belirtildi.
SAS EKİPLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada, son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği kaydedildi.