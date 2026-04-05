Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen bir mayının Sualtı Savunma timleri tarafından denizde imha edildiğini duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve hava vasıtaları Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı 7 gün 24 saat keşif ve gözetleme faaliyeti yürütüyor.

Şüpheli cismin mayın olduğu belirlendikten sonra SAS timleri tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen bir mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından başarılı bir operasyonla denizde imha edildiğini duyurdu. Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve hava vasıtaları, bölgede 7 gün 24 saat esasıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.

KARADENİZ'DE 7/24 KESİNTİSİZ GÖZETLEME



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam edildiği belirtildi.