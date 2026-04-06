Bursa'da 16 milyar liralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 30 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmada Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey'in sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın imar onayları için vize merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Dönemin Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'in emsal artışı talep eden müteahhitlere projelerin Tiba Mimarlık tarafından çizilmesi şartını koştuğu belirlendi.

Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer'in aracı için dönemin Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci'nin şahsi hesabından 100 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi.

Soruşturma suç örgütü kurma, rüşvet, kara para aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlarından yürütülüyor.

Bursa'da 16 milyarlık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Mustafa Bozbey'in imar onayları için gelini İldam Aydın Bozbey'in sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın vize merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

CHP'li Mustafa Bozbey böyle gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



OPERASYONDA 30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklanmıştı.