Görüşme esnasında Başkan Erdoğan'ın, oyuncuların ferdi başarılarını kutladıktan sonra Aksoy'un eşi ve oğlu Asil ile sohbet ettiği öğrenildi. Çocuğa doğum günü hediyesi olarak oyuncak araba ve bayram harçlığı veren Erdoğan'ın bu yaklaşımı sıcak bir hatıraya dönüştü. Yaşanan diyaloğu anlatan Aksoy, "Oğlum Asil'e bayram harçlığı verdi. Ayrıca doğum günüydü. Ona bir araba hediye etti." sözlerini kaydetti.

Sohbetin devamında Aksoy'un büyük bir oğlu daha olduğunu öğrenen Başkan Erdoğan'ın, ünlü oyuncuya üçüncü çocuk tavsiyesinde bulunduğu vurgulandı. Bekir Aksoy, "Benim bir de büyük oğlum var. Cumhurbaşkanımız bunu duyunca üçüncü çocuk tavsiyesi de verdi. Çok güzel bir hatıra oldu." dedi.