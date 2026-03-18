A Para ekranlarında yayımlanan "Biz Bize" programı, bu hafta tiyatro dünyasının tanınmış isimleri İnci Türkay, Bekir Aksoy, Ziya Kürküt ve Selin Genç ile şarkıcı Ebru Yaman'ı konuk etti. Programda, Külliye'de sahnelenen ve yaklaşık 600 kişilik dev kadro ile seyirci karşısına çıkan "Şüheda 1915" adlı tiyatro oyununun arka planı ile provalarda yaşananlar izleyicilere aktarıldı.
MİLLİ ŞUURUN ESERİ
Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı münasebetiyle hazırlanan oyunda Başyaver Cevat Abbas karakterini oynayan Ziya Kürküt, projenin taşıdığı tarihi önem ve provalardaki atmosfere dair detaylar paylaştı.
Eserin sıradan gösteri olmaktan öte, milli şuurla derin alaka uyandırdığını ifade eden Kürküt, "Bizim için çok özel proje." dedi.
ÖĞRETMENLER BAŞROLDE… PROVOLARDA GÖZYAŞI
Oyunun hazırlık sürecindeki emeğe değinen Kürküt, "Sayın bakanımız Yusuf Tekin'in istediği, yazdığı ve danışmanlığını yaptığı bir oyun." ifadelerini kullandı.
Sahnede başrolü öğretmenlerin üstlendiğini belirten usta oyuncu, provalarda ağladıklarını söyleyerek tarihi eserin kendilerinde oluşturduğu duygu yoğunluğuna dikkat çekti.
Kürküt, "Muhteşem bir öykü ve kurgu vardı. Her oyuncuya nasip olmaz. Provalarda ağlıyorduk. Öğretmenlerle sahnede olmak çok güzeldi. Başrol öğretmenlerimizindi. 57. Alay'ın gelip tarihi nasıl değiştirdiğini, Mustafa Kemal Paşa'nın o kararı nasıl verdiğini, 15'lileri, Seyit Onbaşı'yı anlatıyoruz. Bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadım. Oyun bittikten sonra tuhaflık oluyor." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KULİS ZİYARETİNDE ÜÇ ÇOCUK TAVSİYESİ
Oyunda İngiliz Komutanı Hamilton karakterini oynayan Bekir Aksoy ise gösterim sonrası yaşanan samimi anları dile getirdi.
Yönetmenliğini Bora Severcan'ın, orkestra şefliğini ise Murat Kodallı'nın üstlendiği oyunun sergilediği başarı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyuncuları yalnız bırakmadığı kaydedildi.
Kulis ziyaretinin kendileri için büyük onur ve teşvik edici hatıra olduğunu belirten Aksoy, "Cumhurbaşkanımız oyunumuza geldi. Çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.
Görüşme esnasında Başkan Erdoğan'ın, oyuncuların ferdi başarılarını kutladıktan sonra Aksoy'un eşi ve oğlu Asil ile sohbet ettiği öğrenildi. Çocuğa doğum günü hediyesi olarak oyuncak araba ve bayram harçlığı veren Erdoğan'ın bu yaklaşımı sıcak bir hatıraya dönüştü. Yaşanan diyaloğu anlatan Aksoy, "Oğlum Asil'e bayram harçlığı verdi. Ayrıca doğum günüydü. Ona bir araba hediye etti." sözlerini kaydetti.
Sohbetin devamında Aksoy'un büyük bir oğlu daha olduğunu öğrenen Başkan Erdoğan'ın, ünlü oyuncuya üçüncü çocuk tavsiyesinde bulunduğu vurgulandı. Bekir Aksoy, "Benim bir de büyük oğlum var. Cumhurbaşkanımız bunu duyunca üçüncü çocuk tavsiyesi de verdi. Çok güzel bir hatıra oldu." dedi.
Oyunun milli birliğe dair çok net cevap ve mesaj barındırdığının altı çizilirken, sanatçıların projeyi bütün Türkiye'de sahneleme istekleri dile getirildi.