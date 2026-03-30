CANLI YAYIN
Geri

Kilo alan 80 yaşındaki Çetin Tekindor'un son hali gündem oldu

Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Çetin Tekindor, yeni projesinin ekran yolculuğuna başlamasıyla birlikte fiziksel değişimiyle gündeme oturdu. Sektör kaynaklarından elde edilen verilere göre, 80 yaşındaki usta sanatçı canlandırdığı karakterin inandırıcılığını artırmak adına özel bir hazırlık süreci yürüterek kilo aldı.

Giriş Tarihi:
Kilo alan 80 yaşındaki Çetin Tekindor'un son hali gündem oldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 80 yaşındaki oyuncu Çetin Tekindor, yeni projesindeki karaktere uygun görünüm için bilinçli olarak kilo aldı.
  • Sosyal medyada sağlık sorunu olduğu yönünde merak uyandıran fiziksel değişimin tamamen profesyonel bir tercih olduğu açıklandı.
  • Tekindor, önceki projelerinde otoriter aile reisi karakterlerini fit görünümle canlandırırken, yeni rolü için yaş almış bir görünüm tercih etti.
  • 1945 doğumlu sanatçı, karakterin ruhuna bürünmek kadar dış görünüşünü de o dünyaya uydurmayı seçti.
  • Tekindor'un kilo alımıyla ilgili net bir rakam paylaşılmadı ancak önceki görüntüsüyle arasındaki fark geniş yankı uyandırdı.

Usta sanatçının aldığı kilolar bir sağlık sorunundan değil, tamamen hayat verdiği yeni karakterin inandırıcılığını artırmak için girdiği profesyonel hazırlık sürecinden kaynaklanıyor.

80 yaşındaki Çetin Tekindor'un yeni projesi için geçirdiği fiziksel değişim, izleyiciler tarafından kısa sürede fark edildi.

MESLEK AŞKI FİZİKSEL DEĞİŞİMİ BERABERİNDE GETİRDİ

Yıllardır canlandırdığı her karakterle hafızalara kazınan usta isim, bu kez görselliğiyle şaşırttı. Sosyal medyada sağlığına dair merak uyandıran bu değişimin, tamamen bilinçli bir tercih olduğu ortaya çıktı. Sanatçı, karakterin ruhuna bürünmek kadar dış görünüşünü de o dünyaya uydurmayı tercih etti.

USTA OYUNCUNUN SON DÖNEM PERFORMANSLARI

DönemKarakter TipolojisiHazırlık Süreci
Önceki ProjelerOtoriter, köklü aile reisiKlasik ve fit görünüm
Yeni ProjeGizemli ve derinlikli karakterKilo alımı ve yaş almış görünüm

Yeni karakteri için özel bir hazırlık süreci yürüten Çetin Tekindor, fiziksel görünümündeki değişiklikle dikkat çekti.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çetin Tekindor neden bu kadar kilo aldı?

Usta oyuncu, yeni projesindeki karakterin fiziksel yapısına daha uygun bir görünüme sahip olmak için bilinçli olarak kilo aldı.

Çetin Tekindor'un kilo alması bir sağlık sorunu mu?

Hayır, 80 yaşındaki sanatçının fiziksel değişimi bir rahatsızlıktan kaynaklanmıyor, tamamen rolüne hazırlanma sürecindeki profesyonel bir tercih olarak açıklandı.

Usta oyuncunun kamuoyuna yansıyan son hali, canlandıracağı yeni rolün görsel yapısına uygun hale gelmek amacıyla şekillendi. (Fotoğraflar Tekindor'un sosyal medya hesabından ve Youtube'den alınmıştır.)

Usta oyuncu yeni rolü için kaç kilo aldı?

Net bir rakam paylaşılmasa da Çetin Tekindor'un son haliyle önceki projelerindeki görüntüsü arasındaki belirgin fark, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çetin Tekindor 2026 yılı itibarıyla kaç yaşında?

1945 doğumlu olan usta sanatçı Çetin Tekindor, 2026 yılı itibarıyla 80 yaşındadır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler