80 yaşındaki oyuncu Çetin Tekindor, yeni projesindeki karaktere uygun görünüm için bilinçli olarak kilo aldı.

80 yaşındaki Çetin Tekindor'un yeni projesi için geçirdiği fiziksel değişim, izleyiciler tarafından kısa sürede fark edildi. MESLEK AŞKI FİZİKSEL DEĞİŞİMİ BERABERİNDE GETİRDİ Yıllardır canlandırdığı her karakterle hafızalara kazınan usta isim, bu kez görselliğiyle şaşırttı. Sosyal medyada sağlığına dair merak uyandıran bu değişimin, tamamen bilinçli bir tercih olduğu ortaya çıktı. Sanatçı, karakterin ruhuna bürünmek kadar dış görünüşünü de o dünyaya uydurmayı tercih etti. USTA OYUNCUNUN SON DÖNEM PERFORMANSLARI Dönem Karakter Tipolojisi Hazırlık Süreci Önceki Projeler Otoriter, köklü aile reisi Klasik ve fit görünüm Yeni Proje Gizemli ve derinlikli karakter Kilo alımı ve yaş almış görünüm