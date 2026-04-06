"Değişim" diye yola çıkan CHP, yolsuzluk, rüşvet ve şaibeli kongreleriyle siyaseten çıkmaza girdi. Durum öyle bir boyut kazandı ki 103 yıllık parti belediye başkanlarının yasak aşk ve gayri ahlaki ilişkilerinin esiri oldu. Özgür Özel yönetimindeki oluşum, Türkiye'deki ve dünyadaki gerçekleri ıskaladı. Özel düştükleri çukurdan "ara seçimle" çıkma planlarına koyuldu.





ÖZGÜR ÖZEL ARA SEÇİM HESAPLAMASINA GİRİŞTİ



Ekrem İmamoğlu vesayeti altında CHP'nin eş genel başkanı olan Özgür Özel, DEM Eş Genel Başkanları ile kürsüye geldi. Özel, yine ara seçim çağrısını tekrarlayıp hesaplamalara girişti.



Özel, "Ara seçim yapılsın da biz 22 milletvekili mi istifa ettiririz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi Türkiye açısından çok önemli fikirler verecek büyük şehirlerde mi milletvekili istifa ettiririz, Türkiye coğrafyasında en çok seçmeni götürecek şekilde mi istifa ettiririz ya da sadece İstanbul'da, mesele İstanbul'da geçiyor ya, ya da geçtiği yerlerde, İstanbul, Bursa, Antalya ve Adana'da mı olur? Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin o an vereceği kararlardır" dedi.



"Kimse "22 milletvekili istifa etmezse ara seçim olmaz" diye düşünmesin" ifadelerini kullanan Özel, "O ara seçim olacak arkadaşlar. Anayasa öyle diyor" şeklinde konuştu.