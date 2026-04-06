Yolsuzluklar, rüşvetler ve uçkur skandallarıyla siyaseten çıkmaza giren CHP "ara seçim" istismarına soyundu. İmamoğlu vesayetindeki CHP'nin eş genel başkanı Özgür Özel, DEM Eş Genel Başkanlarıyla görüştü. Ara seçim hesaplarımın girişen Özel "Ara seçim yapılsın da biz 22 milletvekili mi istifa ettiririz, o an karar veririz" dedi. Bilindiği üzere DEM, CHP'nin ara seçim çağrısına daha önce kapıyı kapatmıştı. Özel'le ortak açıklama yapan Tülay Hatimoğlulları da kürsüde top çevirdi. Dünyanın gündemi savaşken CHP'nin Türkiye'deki istikrar iklimini bozma girişimi "siyasi savrulma" olarak niteleniyor.

"Değişim" diye yola çıkan CHP, yolsuzluk, rüşvet ve şaibeli kongreleriyle siyaseten çıkmaza girdi.

Durum öyle bir boyut kazandı ki 103 yıllık parti belediye başkanlarının yasak aşk ve gayri ahlaki ilişkilerinin esiri oldu. Özgür Özel yönetimindeki oluşum, Türkiye'deki ve dünyadaki gerçekleri ıskaladı.

Özel düştükleri çukurdan "ara seçimle" çıkma planlarına koyuldu.

CHP DEM'İN KAPISINI ÇALDI

Bunun üzerine CHP, destek arayışına çıkıp DEM Parti'nin kapısını çaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin Balgat'taki Genel Merkezi'nde DEM Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'la bir araya geldi.

Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Gökçe Gökçen ve CHP'nin DEM komiseri ve "CIA kod 705" olarak bilinen Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

ÖZGÜR ÖZEL ARA SEÇİM HESAPLAMASINA GİRİŞTİ

Ekrem İmamoğlu vesayeti altında CHP'nin eş genel başkanı olan Özgür Özel, DEM Eş Genel Başkanları ile kürsüye geldi. Özel, yine ara seçim çağrısını tekrarlayıp hesaplamalara girişti.

Özel, "Ara seçim yapılsın da biz 22 milletvekili mi istifa ettiririz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi Türkiye açısından çok önemli fikirler verecek büyük şehirlerde mi milletvekili istifa ettiririz, Türkiye coğrafyasında en çok seçmeni götürecek şekilde mi istifa ettiririz ya da sadece İstanbul'da, mesele İstanbul'da geçiyor ya, ya da geçtiği yerlerde, İstanbul, Bursa, Antalya ve Adana'da mı olur? Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin o an vereceği kararlardır" dedi.

"Kimse "22 milletvekili istifa etmezse ara seçim olmaz" diye düşünmesin" ifadelerini kullanan Özel, "O ara seçim olacak arkadaşlar. Anayasa öyle diyor" şeklinde konuştu.

HATİMOĞLULLARI TOP ÇEVİRDİ, DOĞAN KAPIYI KAPATTI

Daha sonra söz alan DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Genel anlamda bir erken seçim beklentisi içindeyse bizler DEM Parti olarak toplumun bu mesajını alırız. DEM Parti olarak olası seçimde hazırlıklı olduğumuzun da altını çizmek isterim" dedi.

Bilindiği üzere DEM daha önce "seçim" diyen CHP'ye kapıyı kapatmıştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Seçim tartışmaları Merkez Yürütme Kurulu'muzun gündeminde değil. Muhalefetten beklentimiz ülkenin güncel sorunlarına ortak yanıtlar üretebileceğimiz, birlikte ortaklıklar kurabileceğimiz demokratikleşme için bir çaba ve gayret" demişti.


"SEÇİM OLSA CHP YÖNETİMİ YİNE ÇOK AĞIR BİR YENİLGİYLE KARŞI KARŞIYA KALIR"

Öte yandan AK Parti'den CHP'nin başlattığı "ara seçim" tartışmalarına yanıt gecikmedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim olsa bu CHP yönetimi yine çok ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalır" ifadelerini kullandı. Çelik, CHP'nin yıllarca Cumhuriyet'in temel değerlerini suni ve sahte rejim krizleri çıkararak kendi politik ihtiyaçları, çıkarları için istismar ettiğini söyledi.

ÖZEL EMEP VE TİP'İN KAPISINI ÇALACAK

Özgür Özel'in DEM'den sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüşeceği öğrenildi.

Ziyaretlerin perşembe ve cuma günleri de Ankara'da, diğer siyasi partilerle sürmesi planlanıyor.

