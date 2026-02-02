CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına giren detaylar, kamu kaynaklarının CHP'li başkanların yasak aşk yaşadığı kadınlara nasıl aktarıldığını ortaya koydu.
İstanbul'dan Antalya'ya, Uşak'tan Bolu'ya kadar CHP'nin idaresindeki belediyelerde yaşananlar, liyakatin nasıl hiçe sayıldığını ve halkın parasının şahsi ilişkiler için nasıl kullanıldığını belgeledi. İşte örnekler:
SEVGİLİYE KADRO VE MİLYONLUK HEDİYE
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek K.'nin kariyerindeki hızlı yükseliş dikkat çekildi. Böcek'in sevgilisi Melek K., 2013'te belediyede "çaycı" olarak işe başlayıp, 10 yılda memur kadrosuna, ardından belediye iştiraki ALDAŞ'ta "iç denetçi" pozisyonuna yükseltildi. Belediye şoförleri Melek K.'ya tahsis edildi.
Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise sevgilisi olan belediye çalışanı Büşra G.'ye değeri milyonlarca doları bulan lüks araç, saat ve ziynet eşyaları aldığı ortaya çıktı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİNE KELEPİR DAİRE
"Çıkar Amaçlı Örgüt Kurma" suçlamasıyla tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürülen voleybolcu Derya Çayırgan'a maddi destek sağladığı ortaya çıkmıştı.
Çayırgan'ın, İmamoğlu'nun daha önce villa ve dairelerine çöktüğü Kameroğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'ndeki Kameroğlu Metrohome projesinden 15 Haziran 2023'te ev aldığı ve bedeli 4 milyon 100 bin lira olan daire için sadece 800 bin lira ödediği belirlendi. Çayırgan, ödemenin neden eksik yapıldığına dair net bir açıklama getiremezken İmamoğlu'nun Çayırgan'a destek sağladığı, uyuşturucu soruşturmasındaki ifadelere de yansımıştı.
ÖZEL KALEM OLARAK İŞE ALIP EVLENDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Muhittin Böcek'in işe alması için kendisine yönlendirdiği Konyaaltı Belediyesi'nde güvenlik personeli Yakup Önder'in eşi olan Seden Baştimur'u özel kalemi olarak işe almıştı. Bozbey, gönül ilişkisi yaşadığı Baştimur'la 2014'te evlenmişti. İkili eşlerinden boşanırken, o dönem Bozbey'in kızı Side Bozbey ise nikah fotoğraflarını "Annemle babamın evliliğini bitiren sebep" diyerek paylaşmıştı.
RÜŞVETLE REZİDANS
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'la bir mekânda göz göze türkü söylediği görüntüler sonrasında yasak aşk rezaleti ortaya çıkmıştı. Akpolat ile Ağırman eşlerinden boşanıp evlenirken Akpolat'ın rüşvetten elde ettiği suç gelirini Ağırman'a nasıl aktardığı da belirlenmişti.
Akpolat'ın Etiler Maya Rezidans'ta 16 milyon liraya satın aldığı evin evlenmeden önce Ağırman'ın erkek kardeşi üzerine geçirdiği ortaya çıkmıştı.
UŞAK'TAN BORNOVA'YA 'BANKAMATİKÇİ' SEVGİLİ
Ankara'da otel odasında 21 yaşındaki sevgilisi Seher Akay ile birlikte gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 4 ayrı sevgilisiyle kurduğu ağ ise pes dedirtti. Yalım'ın sevgililerinden Aslıhan Aksoy'un, Bornova Belediyesi'nde "bankamatik memuru" olarak yüksek maaşla işe başlatıldığı ve işe hiç gitmeden Avrupa turuna çıktığı ortaya çıktı.
Yalım'ın bir diğer sevgilisi Ebru Yurtuluğ'a aldığı 1 milyon 180 bin liralık araç ve "Kocam teşekkür ederim evi aldın" mesajlarıyla belgelenen konut hediyeleri, milletin parasının nerelere akıtıldığını açıkça gösterdi.
REZALETİ ÖZCAN'IN MESAJLARI BELGELEDİ
Bolu'da ise Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Çağalı ile yaşadığı cinsel birliktelik ve "Benden başka kimle olabilirsin" içerikli mesajlaşmaları, makam odalarının nasıl gayrimeşru buluşma noktalarına dönüştüğünü tescilledi.
Haber: Barış Savaş