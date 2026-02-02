Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürülen voleybolcu Derya Çayırgan, 4 milyon 100 bin lira değerindeki daireyi 800 bin liraya satın aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek K., 2013'te çaycı olarak başladığı belediyede 10 yılda memur kadrosuna ve iştiraki ALDAŞ'ta iç denetçi pozisyonuna yükseltildi.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına giren detaylar, kamu kaynaklarının CHP'li başkanların yasak aşk yaşadığı kadınlara nasıl aktarıldığını ortaya koydu.



İstanbul'dan Antalya'ya, Uşak'tan Bolu'ya kadar CHP'nin idaresindeki belediyelerde yaşananlar, liyakatin nasıl hiçe sayıldığını ve halkın parasının şahsi ilişkiler için nasıl kullanıldığını belgeledi. İşte örnekler:





SEVGİLİYE KADRO VE MİLYONLUK HEDİYE



Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek K.'nin kariyerindeki hızlı yükseliş dikkat çekildi. Böcek'in sevgilisi Melek K., 2013'te belediyede "çaycı" olarak işe başlayıp, 10 yılda memur kadrosuna, ardından belediye iştiraki ALDAŞ'ta "iç denetçi" pozisyonuna yükseltildi. Belediye şoförleri Melek K.'ya tahsis edildi.



Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise sevgilisi olan belediye çalışanı Büşra G.'ye değeri milyonlarca doları bulan lüks araç, saat ve ziynet eşyaları aldığı ortaya çıktı.