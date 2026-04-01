Yolsuzluk ve ahlaksızlık skandallarıyla sarsılan CHP'de fatura medyaya kesildi. Sözcü'ye ayar vermeye kalkan Gökhan Günaydın'a sert çıkan Yılmaz Özdil, operasyonun merkezindeki isimleri tek tek ifşa etti. Gökhan Günaydın'ın Sözcü'yü fon kesmekle tehdit etmesinin ardından Yılmaz Özdil veda mesajı yayınladı. Krizin arkasında İmamoğlu'nun medyayı dizayn çabasının yattığının gün gibi ortada olduğu vurgulanıyor.
"LAĞIM" DEDİ FONU KESİLDİ TEKMEYİ YEDİ
Yolsuzluk rüşvet skandallarıyla köşeye sıkışan kurultaydaki şaibe nedeniyle mahkemelere düşen Cumhuriyet Halk Partisi Uşak kriziyle sarsıldı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle uygunsuz basılması partiyi kurumsal olarak altından kalkamayacağı gayriahlaki durumla karşı karşıya bıraktı. Yalım'ın ihraç edilemeyişi parti tabanında büyük huzursuzluğa yol açtı.
Uşak Belediyesinde patlak veren gayriahlaki skandalı eleştiren Sözcü Medya Grubu Başkanı Yılmaz Özdil, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Gökhan Günaydın tarafından fon kesilmesiyle tehdit edildi. Operasyonun merkezini ifşa eden Özdil istifa sinyali verirken, CHP'de 46 milyon liralık devasa troll ağı kurmakla eleştirilen Burhanettin Bulut'a da vurgu yaptı.
Kavganın fitilini ateşleyen konuşmasında Özdil, skandalın üzerinin örtülmesine isyan ederek "Bir rezillik, lağım patladı değil mi? Yapılacak en doğru şey partiden atmak. At, ne bekliyorsun yani? Bu daha ne tutuluyor yani? Bu ne bu yani?" ifadelerini kullanmıştı.
İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDEN SÖZCÜ'YE: NOTU VERİLİYOR
Özdil'in sert çıkışı üzerine CHP Genel Merkezinden Sözcü'ye ültimatom gecikmedi. Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki denetçisi olarak bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Yılmaz Özdil'e ağır sözlerle yüklendi.
Medyayı açıkça tehdit eden Günaydın, "Sözcü Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı bize laf yetiştirmeye çalışıyor. Böyle bir yayın politikasına geçtiğinizin farkındayız. Tabi ki özgürlüğünüzdür böyle bir yayın politikaya geçmeniz. Ama heralde izleyici, dinleyici bunların notunu veriyordur. Yaşadığımız dönemler herkes için turnusol kağıdıdır. Kimsenin kendisini saklayamadığı dönemleri yaşıyor olmaktan da memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.
VEDA GİBİ MESAJDA GÜNAYDIN VE BULUT'A ÇAKTI
Günaydın'ın fon kesme imalı tehditleri sonrası Yılmaz Özdil istifa sinyali verdi. Sosyal medya hesabından veda niteliğinde mesaj paylaşan Özdil operasyonun merkezindeki isimleri tek tek ifşa etti.
Kendi mahallesinden yediği darbeye dikkat çeken Özdil, "Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır." dedi.
GİZLİ B PLANI
Fevri çıkışların altında CHP medyasını dizayn çabası yatıyor. Silivri ile koordineli hareket eden Gökhan Günaydın'ın İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda Özgür Özel'e karşı bayrak açtığı konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Ekremci yeni parti sinyali veren Günaydın, "Mutlak butlan davasında bir gelişme bekliyoruz, B planımız var" ifadelerini kullandı.
SÖZCÜ'YÜ 'NAVARHOS' MU KARARTTI
Krizin ana hatlarından bir tanesini Sözcü TV'nin siber saldırıyla karartılması oluşturuyor.
Sözcü TV'de 3 Nisan'da "sistemsel sorunlar nedeniyle" yayın verilemedi. Nedeni henüz tespit edilemeyen sorun üzerine yayın akışı devam ettirilemedi. Yayın geçici olarak Ankara Stüdyosundan devam etti. Sözcü TV'den yapılan açıklamada , "Yayınımızda ciddi bir sistemsel sorun yaşanıyor. Bu nedenle kısa bir ara verdik. Teknik ekiplerimiz müdahale ediyor. Son dönemde Sözcü ağır saldırı altında olduğundan nedenlerini araştırıyoruz. İlk kez yaşanan bir durum olduğundan, sadece teknik arıza olarak tarif edemiyoruz. Tüm izleyicilerimizden özür dileriz." denildi.
Aksaklık üzerine açıklama yapan Sözcü Medya Grubu Başkanı Yılmaz Özdil şunları söyledi:
"Sözcü televizyonunu öyle susturamadılar, kısmen böyle sustu, kuruluşumuzdan beri görmediğimiz hayati bir teknik sorun yaşıyoruz ama, sorunun kesinlikle teknik olmadığını düşünüyoruz, şu anda bütün ekip canla başla uğraşıyoruz, yayınımız normale dönünce, denetim netleşince, ekranımızdan detaylı bilgi vereceğiz, ilginiz ve desteğiniz için yürekten teşekkür ederiz."
600 KİŞİLİK ŞEBEKE
Krizin diğer ayağında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yönetiminin kurduğu devasa troll ve siber ağının bulunduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Eren Erdem daha önce yönetimin Navarhos adını verdiği 600 kişilik troll şebekesi kurduğunu 46 milyon lira harcandığını öne sürmüştü.
Sahte hesapları deşifre eden Erdem, CHP Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'u işaret etti. Gizli ekibin çalışma prensibini anlatan Erdem meydan okuyarak, "Sizin PROJE NAVARHOS dosyasından... Dosya sizde var, tamamına gerek var mı? Burhanettin bey, size sadece PROJE NAVARHOS diyorum... Teklifim şu, siz beni mahkemeye verin; bende evrakları mahkemeye sunayım! Milletin ailesine küfrettirme timinizi orada tartışalım?" diye konuştu.