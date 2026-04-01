Kendi mahallesinden yediği darbeye dikkat çeken Özdil, " Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır ." dedi.

SÖZCÜ'YÜ 'NAVARHOS' MU KARARTTI

Krizin ana hatlarından bir tanesini Sözcü TV'nin siber saldırıyla karartılması oluşturuyor.

Sözcü TV'de 3 Nisan'da "sistemsel sorunlar nedeniyle" yayın verilemedi. Nedeni henüz tespit edilemeyen sorun üzerine yayın akışı devam ettirilemedi. Yayın geçici olarak Ankara Stüdyosundan devam etti. Sözcü TV'den yapılan açıklamada , "Yayınımızda ciddi bir sistemsel sorun yaşanıyor. Bu nedenle kısa bir ara verdik. Teknik ekiplerimiz müdahale ediyor. Son dönemde Sözcü ağır saldırı altında olduğundan nedenlerini araştırıyoruz. İlk kez yaşanan bir durum olduğundan, sadece teknik arıza olarak tarif edemiyoruz. Tüm izleyicilerimizden özür dileriz." denildi.

Aksaklık üzerine açıklama yapan Sözcü Medya Grubu Başkanı Yılmaz Özdil şunları söyledi:

"Sözcü televizyonunu öyle susturamadılar, kısmen böyle sustu, kuruluşumuzdan beri görmediğimiz hayati bir teknik sorun yaşıyoruz ama, sorunun kesinlikle teknik olmadığını düşünüyoruz, şu anda bütün ekip canla başla uğraşıyoruz, yayınımız normale dönünce, denetim netleşince, ekranımızdan detaylı bilgi vereceğiz, ilginiz ve desteğiniz için yürekten teşekkür ederiz."

Eren Erdem'in yayınladığı ʺNavarhosʺ projesinin anlatıldığı dosyadan bir görüntü