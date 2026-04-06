Diğer yandan oto galerinin benzin dökülerek kundaklandığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişiden birinin oto galeriye benzin döktüğü ardından da ateşe verildiği anlar görülüyor; araçlar alev alev yanıyor. Silahlı saldırı görüntülerinde ise villanın önüne gelen şüpheli bir süre sonra silahla ateş açıyor. Şüpheli daha sonra motosikletle kaçıyor.

Yangın söndürüldü.

ÖĞLE SAATLERİNDE TELEFONLA TEHDİT EDİLMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Selçuk K.'nin 64 suç kaydı bulunduğu, daha önce çok sayıda dosyadan işlem gördüğü ve bir dönem aranması olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Dilek K.'nin ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu, suçlarının birçoğunun görevli memura mukavemet olduğu belirtildi. Selçuk K.'nin Pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü.

ÇİFTİN POLİSTE 101 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan Selçuk K.'nin ilçede eğlence mekanları ve araç kiralama şirketi işlettiği, Selçuk K. hakkında bu işletmelerde uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği iddialarıyla çok sayıda ihbar yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Selçuk K.'nin 31 Ekim 2025'te 48 ayrı dosyadan aranmasının olduğu, tutuklandığı ve işlemlerinin ardından serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan denetimlerde iş yeri yetkilileriyle polis arasında sık sık gerginlik yaşandığı, Dilek K.'nin denetim yapan ekiplere zorluk çıkardığı ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan hakkında işlem yapıldığı belirtildi.