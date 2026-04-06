İzmir, güne eski DGM binalarının tahliye sürecinde yaşanan büyük bir arbedeyle uyandı. Yargının verdiği tahliye kararını engellemek isteyen CHP İzmir İl Teşkilatı, milletvekilleri ve il başkanıyla birlikte emniyet güçlerine karşı cephede yer alıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflar'a devredilmişti.
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci başlatıldı. Tahliye için sabah saatlerinde bölgeye ekipler yönlendirildi.
Polis de bölgede barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Belediye personelinin binaya girişine izin verilmedi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmalarının yapıldığı, taşınmaz ve binalardaki eşyalara ilişkin tutanak tutuldu.
POLİSE KÜFÜR VE FİZİKİ SALDIRI
Sabah saatlerinden itibaren eski DGM binaları önünde toplanan kalabalık, tahliye işlemini gerçekleştirmek isteyen emniyet güçlerine zorluk çıkardı.
Olay yerinden gelen bilgilere göre, aralarında CHP'li vekillerin de bulunduğu grup, görevini yapan polislere fiziki saldırıda bulunarak ağır küfürler savurdu. Hukukun emrettiği tahliye işlemini "zorbalıkla" durdurmaya çalışan grup, bölgede gerilimi artırdı.
"4 AYRI MAHKEME KARARI VAR"
Yaşanan skandala AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden belgelerle konuşan Kaya, CHP'nin hukuk tanımaz tavrını şu sözlerle eleştirdi:
Eski DGM binasının tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nündür. Tahliye işlemini durdurmak için açtığınız dördüncü davada da talebiniz reddolmuştur. Tahliye işlemine yönelik hukuki süreç sonlanmıştır. Anayasamızın 138. Maddesinin son fıkrası gereğince "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." Haksız olduğunuzu söyleyen BİR değil, tam dört ayrı mahkeme kararı var. Hafta sonu yaptığınız açıklamada, sürenin pazartesi günü (bugün) dolduğunu ifade etmiştiniz. Şimdi Fransa'dan tam aksi şekilde, bambaşka açıklamalarda bulunuyorsunuz."
Kaya, meselenin perde arkasındaki çarpıcı iddiayı da dile getirdi. Binanın İstanbul'daki özel bir vakıf üniversitesine devredilmeye çalışıldığını belirten Kaya, "İzmir'e ait olan o bina, bugün olması gerektiği gibi artık İzmirli hemşerilerimizin oldu" dedi.
CHP'Lİ VEKİLLERE 2 KRİTİK SORU
Mahmut Atilla Kaya, polise saldıran ve barikat kuran CHP milletvekillerine de şu soruları yöneltti:
Neredeydiniz? İzmir'in malı İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine verilirken neden sesiniz çıkmadı?
Kime Güveniyorsunuz? Cemil Tugay'ın her gün değişen çelişkili söylemlerine güvenmeyin, sizi boşa düşürür!
"ÇÖPÜ TOPLAYIN, SUYU AKITIN!"
İzmir'in gerçek sorunlarının halı altına süpürüldüğünü belirten Kaya, merkezi bütçeden gelen 130 milyar TL'lik devasa kaynağa dikkat çekerek;
"İzmir'in, hemşehrilerimizin gerçek sorunları ortada. Trafiğe, bozuk yollara, musluktan akmayan suya, toplanmayan ve bertaraf edilemeyen çöplere ilişkin bir şeyler yapın, İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretin!"
çağrısında bulundu.