"4 AYRI MAHKEME KARARI VAR"

Yaşanan skandala AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden belgelerle konuşan Kaya, CHP'nin hukuk tanımaz tavrını şu sözlerle eleştirdi: Eski DGM binasının tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nündür. Tahliye işlemini durdurmak için açtığınız dördüncü davada da talebiniz reddolmuştur. Tahliye işlemine yönelik hukuki süreç sonlanmıştır. Anayasamızın 138. Maddesinin son fıkrası gereğince "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." Haksız olduğunuzu söyleyen BİR değil, tam dört ayrı mahkeme kararı var. Hafta sonu yaptığınız açıklamada, sürenin pazartesi günü (bugün) dolduğunu ifade etmiştiniz. Şimdi Fransa'dan tam aksi şekilde, bambaşka açıklamalarda bulunuyorsunuz."





Kaya, meselenin perde arkasındaki çarpıcı iddiayı da dile getirdi. Binanın İstanbul'daki özel bir vakıf üniversitesine devredilmeye çalışıldığını belirten Kaya, "İzmir'e ait olan o bina, bugün olması gerektiği gibi artık İzmirli hemşerilerimizin oldu" dedi.