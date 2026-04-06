Boğazın kapanması durumunda gemilerin Ümit Burnu'na yönelmesi her bir gidiş-dönüş seferinde 1 milyon dolara yakın ek yakıt maliyeti ve 14 güne varan gecikmeye neden olacak.

Almanya'nın toplam ithalatının yaklaşık yüzde 9.4'ü Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçiyor ve özellikle tekstil, deri ve ayakkabı sektöründeki girdi ithalatının yüzde 22 ila 25'i bu rotaya bağımlı.

Dallas Fed verilerine göre boğazın üç aydan fazla kapalı kalması küresel büyüme hızını yüzde 2.9 oranında yavaşlatabilir ve petrol fiyatları varil başına 200 dolara çıkabilir.

Babu'l Mendeb Boğazı küresel deniz ticaretinin yaklaşık dörtte birinin geçtiği, yılda 21 binden fazla geminin kullandığı ve günde ortalama 4.2 ile 4.8 milyon varil petrol taşınan stratejik bir güzergah.

ABD Başkanı Donald Trump, küfürlü paylaşımla İran'ı tehdit ederek Hürmüz Boğazı'nın açılması için 48 saatlik süre verirken İran ise Trump'a "Babu'l Mendeb Boğazı'nı kapatma" restini çekti.

Babu'l Mendeb Boğazı, küresel petrol ve LNG ticaretindeki "darboğaz" statüsünde. Mendeb'i en çok Çin, Avrupa ihracatında kullanıyor. Avrupa Birliği, enerji güvenliği açısından değerlendiriyor. Suudi Arabistan ise Yanbu Limanı üzerinden petrol sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Babu'l Mendeb'de konteyner taşımacılığı, ham petrol tankerleri ve LNG gemilerinin geçiş hacimleri; kriz sonrası yaşanan yüzde 90'a varan hacim kayıpları yaşandı.

Enerji arz güvenliği kapsamında günlük 4,8 milyon varil petrolün taşındığı bu güzergahta, özellikle Çin'in Avrupa ihracatı ve Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı sevkiyatları merkezde yer alıyor.

157 YILDIR KİLİT TİCARİ ROTA

Babü'l Mendeb su yolu, Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan, Yemen ile "Afrika Boynuzu" olarak adlandırılan Cibuti ve Eritre arasında yer alıyor.

Boğazın genişliği 17 deniz mili yani yaklaşık 30-32 kilometre. Mendeb'de gemiler için geçiş kanalı 16 kilometre uzunluğunda ve 100-200 metre derinliğinde.