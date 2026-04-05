Son nefesle gelen zafer
İLKER YAĞCIOĞLU
Kadıköy'de oynanan derbiye Fenerbahçe adeta hızlı başladı. Henüz 28. saniyede Nene son derece müsait bir pozisyondan yararlanamadı ve topu auta gönderdi. Bu an, maçın kırılma noktalarından biri oldu. İlk yarının ilerleyen dakikalarında oyun dengelendi.
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe gol fırsatları yakalasa da son vuruşlardaki etkisizlik nedeniyle skor değişmedi. Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlanarak oyundan çıkması, Sarı-Lacivertliler'in hücum gücünü olumsuz etkiledi. İspanyol oyuncunun çıkışının ardından ilk yarının son bölümünde Fenerbahçe oyunda ritmini kaybetti. Beşiktaş cephesinde ise Murillo'nun sakatlığı savunma dengesini bozdu.
Yerine oyuna giren Gökhan Sazdağı yaptığı hatalarla dikkat çekerken, Fenerbahçe bu hataları değerlendirmekte zorlandı. Sarı- Lacivertliler özellikle üç net karşı karşıya pozisyondan yararlanamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.
Teknik direktör Tedesco'nun, golcü oyuncu Sidiki Cherif'i yedek bırakması da eleştirilen kararlar arasında yer aldı. İkinci yarıda Ersin Destanoğlu yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Uzatmalarda kazanılan penaltıyla atılan gol altın değerindeydi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla puan farkını 1'e indirerek şampiyonluk yarışına yeniden güçlü bir şekilde dahil oldu... Derbi galibiyeti, Sarı- Lacivertliler'e sadece 3 puan değil, aynı zamanda moral ve ivme kazandırdı.
Kimsenin içine sinmez!
KARTAL YİĞİT
Trabzonspor ve Galatasaray'ın merakla beklediği derbi adına çok yakışmayacak şekilde genelde "kör dövüşü" şeklinde geçti derken son 15 dakikası özellikle Fenerbahçe tarafından kaçan golleri ve Yasin Kol'un tartışmalı penaltısıyla nefesleri kesti.
Beşiktaş'ın her derbide olduğu gibi oyunu kendi sahasında kabul edip topu rakibine vermesi, Fenerbahçe'nin de özellikle ilk yarıda buna uyup bitiricilikten uzak bir oyun sergilemesiyle ortaya beklenenden uzak tatsız bir oyun çıktı. Yeniden umutlanan Fenerbahçe için tamam veya devam niteliği taşıyordu dün akşam. Bu bilinciyle maça daha hızlı ve baskılı başlayan Sarı-Lacivertli takım henüz 1. dakikada Nene ile girdiği pozisyonu atamayınca oyunun seyri değişti . Ani atakla gol arayan Beşiktaş aradığı pozisyonları aslında ilk 45'te buldu. Ama Oh'un etkisiz oluşu kenarlardan destek gelmemesiyle girilen pozisyonlar heba edildi.
Fenerbahçe kaybedecek bir şeyi olmadığını anlayınca Beşiktaş'ın üzerinde müthiş bir baskı kurdu maçın son bölümünde. Bir ara Beşiktaş çok mahkum oynadı. Bu anlarda Kerem, Cherif çok sayıda pozisyondan yararlanmazken Ersin kalesinde devleşti.
Eğer Ersin kalesinde devleşmese çok farklı bir galibiyet olurdu Fenerbahçe adına. Beşiktaş bu anlarda çok bir şey yapamadı . Sadece yine hızlı hücum veya uzun topla bir şeyler yapmak istediler. Sergen hocanın oyuna aldığı Gökhan futbolu unutmuş, Cengiz hazır değil. Bu oyuncuların son durumu bilinmiyor mu? Fenerbahçe ikinci kaçırdıklarıyla daha çok istedi.
Ama böylesine bir penaltı kararıyla bu galibiyet belki de onların da içine sinmemiştir. Son söz Sergen hocaya...
Ya hocam bütün büyük maçlarda aynı oyun planı. Topu rakibi bırak.
Her zaman bu plan tutmaz. Artık değiştirme zamanı gelmedi mi?
Umutların tükendiği anda
ONUR ÖZKAN
Derbi tam anlamıyla Rus ruleti gibi başladı. Bunun sebebi, "tamam ya da devam" maçındaki Tedesco'nun fazlasıyla cüretkar oyun tercihiydi.
Fenerbahçe ön alan baskısıyla çok etkili olsa da presten çıktığında merkezdeki boşluklar nedeniyle Beşiktaş da önemli fırsatlar yakaladı.
İlk 20 dakikayı izleyen herkes "Bu maçta çok gol olur" diye düşündü.
Ama Asensio'nun sakatlığı tüm senaryoyu değiştirdi. Asensio-Fred değişikliği ile Fenerbahçe'nin 3. bölgedeki etkinliği çok azaldı. Ancak merkezdeki boşluklar da azalınca Beşiktaş'ın etkili geçişleri büyük oranda ortadan kalktı. Kalan bölümde oyunu Tedesco'nun ekibi kontrol ediyor gibi gözükse de aslında her şey Sergen Yalçın'ın istediği gibi gitti.
İkinci yarının başında da görüntü fazla değişmedi. Ancak 55 sonrası Fenerbahçe yeniden ön alan baskı agresifliğini yükseltti ve maçın başından beri ilk kez ciddi bir oyun üstünlüğü ortaya çıktı.
Bu noktada Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, 9 numara sendromu ortaya çıktı. Atak devamlılığı çok iyi olsa da sonlandırma konusu yine şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma göre yine vasatın çok altıydı. Cherif ve Kerem'in yüzde 100 pozisyonlarında, kaçırmak daha zor olandı. Ancak Fenerbahçe adına umutların tükendiği anda gelen bir penaltı ve Kerem'in golü, belki de sezonun en kritik dokunuşu oldu. Tedesco'nun ekibi şampiyon olur mu, olmaz mı bilinmez ama en azından Rams Park'taki derbiye iddialı çıkacak bir Fenerbahçe göreceğiz.
Beşiktaş adına özellikle ikinci yarıda kurulacak olumlu cümle yok denecek kadar az. Fenerbahçe bu galibiyeti, Beşiktaş ise yenilgiyi kesinlikle hak etti.
Yürek İsterdi
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Son dönemde Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda şansını kullanamayan Fenerbahçe, Kadıköy'ün ters takımı Beşiktaş'ı ağırladı. Fenerbahçe'nin maça nasıl bir iştahla başlayacağı merak edilirken, henüz ilk dakikada önde baskıyla kazanılan topta Nene golle burun buruna geldi ama sokaktaki sıradan bir adamın yapabileceği bir vuruşla topu dışarı gönderdi.
Daha sonra maç dengede geçerken Fenerbahçe adına bir kırılma yaşandı. Sarı lacivertliler için sezonun tartışmasız en etkili ismi Asensio, sakatlanarak oyundan çıktı. Burada İsmail ya da Cherif'in oyuna girmesini beklerdim ama Tedesco, Fred'i tercih etti. Maçtan sonra öğrendik ki İsmail'in de bir sakatlığı varmış ve iğneyle kulübede duruyormuş.
Fenerbahçe adına şanssızlıklar ikinci yarıda da devam etti. Kornerden bulunan gol, Beşiktaş'ın direklere savunmacı bırakmaması nedeniyle 'ofsayt' oldu. Bu dakikadan sonra Cherif - Talisca değişikliği yaşanırken, bu kez de Fenerbahçe'nin karşısına Ersin duvarı çıktı. Belki Talisca'nın güle oynaya gol yapacağı toplar Cherif'e geldi ancak genç oyuncu iki net fırsatta Ersin'i geçemedi. Üstüne bir de Kerem'in karşı karşıyasını kurtaran Ersin, derbinin kader adamı oldu.
Maç tam golsüz sonuçlanacak derken, maç boyunca savunma arkasına atılan her topta Fenerbahçeli futbolcuları karşı karşıya bırakan Beşiktaş savunması, bu kez de Nene'yi tutamadı. Ceza sahasına girerken Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kalan Nene takımına penaltı kazandırdı. Bu karar futbol kamuoyunu ikiye bölerken, ben doğru karar diyenler tarafındayım. Çünkü Agbadou ilk başta topa dokunsa da gol şansını tam anlamıyla engelleyemiyor ve ardından Nene'yi süpürerek, Nene'nin topa devam etmesini engelliyor. Maç içinde net fırsatı harcayan Kerem'in, bu dakikada topun başına geçmesi gerçekten yürek isterdi. Attığı golle Milli Takım'ı Dünya Kupası'na taşıyan Kerem, Fenerbahçe'yi de yarışta tutmuş oldu.
Maç berabere bitse kuşkusuz gecenin adamı Ersin olacaktı ancak ceza sahası dışında en etkili isim de Kante'ydi. Fransız yıldız, sonunda gerçek Kante'yi izletti. Sahada basmadık yer bırakmazken, 14 top kazanma ve 4 pas arasıyla Beşiktaş'ın ataklarını başlamadan bitirdi.
Böyle penaltı olmaz
MUSTAFA ÇULCU
Fenerbahçe, ilk defa 11 yabancı ile çıktığı oyuna coşkulu ve etkili ön alan baskısıyla girdi. Beşiktaş ise kontratak futbolu ile daha net pozisyonlar buldu. Her iki takımın kazanma isteği üst seviyede. Beşiktaş savunmadan satranç oynar gibi pas trafiği ile çıkarak hücum aksiyonları geliştirdi.
Asensio sakatlanıp yerine Fred girince Fenerbahçe, bir süre oyun akışında şaşkınlık yaşadı. Ancak çabuk toparlandı. Kanatlardan etkili oldu. Beşiktaş da travmadan dolayı zorunlu Murillo-Gökhan, Fenerbahçe'de ise oyunda çok silik etkisiz kalınca Talisca-Cheriff, Musaba-Kerem değişiklikleri geldi. Beşiktaş, Rashica ve Cengiz'i oyuna alarak dinamizm kattı, geçişlerle gol aradı ancak aynı şekilde geçişler ile kalesinde tehlikeler yaşadı. Kaleci Ersin kurtarışlarıyla gecenin yıldızıydı. Uzatmalarda hakemin hatalı yorumu ile gelen penaltı Fenerbahçe'yi ipten aldı.
Yasin Kol ataması son derece riskli hatta hatalı olmasına rağmen, takımların hakem için olumlu bakış ve demeçleri oyunun gerginlik eşiğini düşürdü, güven ve sakinlik getirdi. Bu ılımlı atmosfer hakemin işini kolaylaştırdı. İlk yarıyı 15 faul; 1 sarı kart... Kaleci Ersin'e gösterdiği kartı kişiliği ile önleyebilirdi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi asisti yapan Guendouzi, ofsayt; iptal doğru. VAR'ı dikkatinden dolayı kutlarım. 68'de Beşiktaş penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Oyunu bozan eylemleri sonrası nihayet Rıdvan'a ve Oosterwolde'ye doğru sarılar çıktı. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı hatalı. Agbadou topla oynuyor sonrası takılma. Yazık, böyle penaltı olmaz. Maçın sonucunu Yasin Kol belirledi.
Rüzgar döndü!
Gürcan Bilgiç
Neresinden anlatmaya başlayacağını bilemediğimiz bir maç. Herkes uzatmalarda gelen penaltı kararını konuşacaktır. Biz de oradan başlayalım; Agbadou topa müdahale etmeden önce Nene'ye değiyor. Dolayısı ile VAR devreye giremez. Aksi yorum varsa penaltı değil. Seyredin; karar verin. Sonrasında sahaya çıkan Fenerbahçe takımı. 11 yabancı var sahada, hem de bir derbide. Bir de kırılma maçı. Aynısını geçen sene Mourinho Galatasaray maçında yapmıştı. Türk oyuncuların bu maçları algılaması, sorumluluk alma istekleri, sahaya getirdikleri enerji hep farklı olmuştur. Böyle bir artı değerden vazgeçti Tedesco. Genç bir takım var sahada. Onları Skriniar, Talisca ve Asensio yönetiyor. Takımın beyni sakatlandı, çıktı.
Kontrol yine sende. Ama uzatmalarla son 30'u Talisca'sız oynamaya karar vermek, sahadaki gençlerin acemiliğinin de üstüne çıkan bir karar. İlk hamlede yanlış yaptı aslında. Asensio çıkarken girmeliydi Cherif. Çünkü Talisca'nın en verimli olduğu pozisyon forvet arkası. Madem "verileri" değerlendirip, karar veriyorsun, bu ayrıntı neden sürekli ertelemede. Tedesco'ya yükleniyoruz ama dört karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi, üç oyuncu. İlki 28. Saniyedeydi. Şimdi "Hoca ne yapsın?" dersek, haksız mıyız? Galatasaray ile puan farkı bire indi, Trabzonspor ile soluk soluğa devam ediyorlar. Lig yeniden başladı. Üç takım da hakemlerden şikayet ediyor. Bizi zor haftalar bekliyor.