Son nefesle gelen zafer

İLKER YAĞCIOĞLU



Kadıköy'de oynanan derbiye Fenerbahçe adeta hızlı başladı. Henüz 28. saniyede Nene son derece müsait bir pozisyondan yararlanamadı ve topu auta gönderdi. Bu an, maçın kırılma noktalarından biri oldu. İlk yarının ilerleyen dakikalarında oyun dengelendi.



Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe gol fırsatları yakalasa da son vuruşlardaki etkisizlik nedeniyle skor değişmedi. Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlanarak oyundan çıkması, Sarı-Lacivertliler'in hücum gücünü olumsuz etkiledi. İspanyol oyuncunun çıkışının ardından ilk yarının son bölümünde Fenerbahçe oyunda ritmini kaybetti. Beşiktaş cephesinde ise Murillo'nun sakatlığı savunma dengesini bozdu.



Yerine oyuna giren Gökhan Sazdağı yaptığı hatalarla dikkat çekerken, Fenerbahçe bu hataları değerlendirmekte zorlandı. Sarı- Lacivertliler özellikle üç net karşı karşıya pozisyondan yararlanamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.



Teknik direktör Tedesco'nun, golcü oyuncu Sidiki Cherif'i yedek bırakması da eleştirilen kararlar arasında yer aldı. İkinci yarıda Ersin Destanoğlu yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Uzatmalarda kazanılan penaltıyla atılan gol altın değerindeydi.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla puan farkını 1'e indirerek şampiyonluk yarışına yeniden güçlü bir şekilde dahil oldu... Derbi galibiyeti, Sarı- Lacivertliler'e sadece 3 puan değil, aynı zamanda moral ve ivme kazandırdı.



Kimsenin içine sinmez!

KARTAL YİĞİT



Trabzonspor ve Galatasaray'ın merakla beklediği derbi adına çok yakışmayacak şekilde genelde "kör dövüşü" şeklinde geçti derken son 15 dakikası özellikle Fenerbahçe tarafından kaçan golleri ve Yasin Kol'un tartışmalı penaltısıyla nefesleri kesti.



Beşiktaş'ın her derbide olduğu gibi oyunu kendi sahasında kabul edip topu rakibine vermesi, Fenerbahçe'nin de özellikle ilk yarıda buna uyup bitiricilikten uzak bir oyun sergilemesiyle ortaya beklenenden uzak tatsız bir oyun çıktı. Yeniden umutlanan Fenerbahçe için tamam veya devam niteliği taşıyordu dün akşam. Bu bilinciyle maça daha hızlı ve baskılı başlayan Sarı-Lacivertli takım henüz 1. dakikada Nene ile girdiği pozisyonu atamayınca oyunun seyri değişti . Ani atakla gol arayan Beşiktaş aradığı pozisyonları aslında ilk 45'te buldu. Ama Oh'un etkisiz oluşu kenarlardan destek gelmemesiyle girilen pozisyonlar heba edildi.



Fenerbahçe kaybedecek bir şeyi olmadığını anlayınca Beşiktaş'ın üzerinde müthiş bir baskı kurdu maçın son bölümünde. Bir ara Beşiktaş çok mahkum oynadı. Bu anlarda Kerem, Cherif çok sayıda pozisyondan yararlanmazken Ersin kalesinde devleşti.



Eğer Ersin kalesinde devleşmese çok farklı bir galibiyet olurdu Fenerbahçe adına. Beşiktaş bu anlarda çok bir şey yapamadı . Sadece yine hızlı hücum veya uzun topla bir şeyler yapmak istediler. Sergen hocanın oyuna aldığı Gökhan futbolu unutmuş, Cengiz hazır değil. Bu oyuncuların son durumu bilinmiyor mu? Fenerbahçe ikinci kaçırdıklarıyla daha çok istedi.



Ama böylesine bir penaltı kararıyla bu galibiyet belki de onların da içine sinmemiştir. Son söz Sergen hocaya...

Ya hocam bütün büyük maçlarda aynı oyun planı. Topu rakibi bırak.

Her zaman bu plan tutmaz. Artık değiştirme zamanı gelmedi mi?