Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği 48 saatlik süre, küresel piyasalarda belirsizliği zirveye taşıdı. Yatırımcılar kritik sürenin dolmasına saatler kala altın, döviz ve borsa cephesinde sert hareketler beklerken, piyasalar "bekle-gör" moduna geçti.
ALTINDA YÖN DEĞİŞTİ DALGALANMA ARTTI
Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında geçen hafta sert hareketler görüldü. Savaşın kısa sürede bitebileceğine dair beklentiler fiyatlarda toparlanma getirirken, Trump'ın sert açıklamaları dengeleri yeniden değiştirdi.
Gram altın, haftayı 5.700 TL'nin üzerinde kapatmasına rağmen, hafta içinde 6.867 TL seviyelerinden 6.500 TL'ye kadar gerileyerek yüksek oynaklık sergiledi. Küresel piyasaların Kutsal Cuma tatili nedeniyle kapalı olması ise fiyatların son işlem gününde yatay kalmasına neden oldu.
48 SAATLİK KRİTİK EŞİK
Trump'ın İran'a yönelik "ya anlaşma ya sonuçlarına katlanma" mesajı, piyasalar açısından yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor. Verilen sürenin Türkiye saatiyle çarşamba sabaha karşı dolacak olması, yatırımcıların tüm dikkatini bu tarihe çevirdi.
Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Belgin Maviş, Trump'ın çıkışlarının piyasalarda ciddi bir tedirginlik yarattığını belirterek, "Trump'ın 'cehennem' söylemi ve verdiği süre piyasaları tamamen bekle-gör psikolojisine soktu" ifadelerini kullandı.
SAVAŞ SENARYOSUNDA ALTIN UÇABİLİR
Uzmanlara göre askeri bir müdahale ihtimali, altın fiyatlarında sert bir yükselişi tetikleyebilir. Özellikle savaşın genişlemesi veya kritik bölgelerin hedef alınması halinde güvenli liman talebi hızla artabilir.
Belgin Maviş, olası bir askeri senaryoda piyasaların sert tepki verebileceğini belirterek, "Eğer askeri hareketlilik başlarsa ve kritik bölgeler hedef alınırsa, ons altında çok sert yukarı yönlü bir kopuş görebiliriz" sözleriyle değerlendirmede bulundu.
ANLAŞMA GELİRSE TERSİ SENARYO
Öte yandan diplomatik bir çözüm ihtimali de masada. Bu durumda altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşanabileceği ifade ediliyor.
Maviş, olası bir anlaşma senaryosuna dikkat çekerek, "Beklenmedik bir anlaşma sinyali gelirse ons altında 4.500 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir" ifadelerini kullandı.
DOLAR GÜÇLENİYOR BORSALAR BASKI ALTINDA
Artan küresel riskler, yatırımcıları dolara yönlendirirken dolar endeksinde güçlenme eğilimi dikkat çekiyor. İç piyasada da dolar/TL kurunda yukarı yönlü baskının sürdüğü belirtiliyor.
Hisse senedi piyasalarında ise satış baskısının artması bekleniyor. Maviş, bu sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Trump'ın sert ültimatomu piyasalarda negatif bir tablo oluşturuyor, bu da hisse senetlerinde satış baskısını artırabilir" sözleriyle durumu özetledi.
PETROLDE KRİTİK EŞİK: 120 DOLAR
Gerilimin enerji piyasalarına etkisi de yakından takip ediliyor. Özellikle İran'ın petrol altyapısına yönelik olası bir saldırının fiyatları hızla yukarı taşıyabileceği belirtiliyor.
Petrol fiyatlarında 110 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte 115 ve 120 dolar bandının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR İHTİMALİ
İç piyasada gram altın, ons altındaki dalgalanmaya rağmen güçlü duruşunu koruyor. Uzmanlara göre dolar kurundaki yükselişle birlikte gram altında yeni zirveler görülebilir.
Maviş bu ihtimali değerlendirirken, "Olası bir savaş senaryosunda gram altın 8.000 TL ve üzerini test edebilir" ifadelerini kullandı.
YATIRIMCIYA KRİTİK UYARI
Piyasaların yönünün büyük ölçüde 48 saatlik sürenin sonunda netleşeceği belirtilirken, uzmanlar temkinli duruşun önemine dikkat çekiyor.
Belgin Maviş, yatırımcı davranışına ilişkin, "Bu süreçte nakitte kalmak ve likiditeyi artırmak en çok tercih edilen strateji olacaktır" diyerek yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
TARİHİ HAFTA BAŞI BEKLENİYOR
Pazartesi günü piyasaların yüksek volatiliteye sahne olması beklenirken, 7 Nisan sabahı ise kritik gelişmelerin netleşeceği gün olarak öne çıkıyor.
Piyasalar, ya diplomatik bir çözümle rahatlayacak ya da yeni bir küresel kriz dalgasıyla sarsılacak. Yatırımcılar için ise belirsizlik en az gelişmeler kadar belirleyici olmaya devam ediyor.