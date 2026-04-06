İlk altı aylık enflasyon oranının yüzde 16'ya ulaşması bekleniyor ve bu durumda en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 200 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. 3 AYLIK ORAN %10.04

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam maratonunda yolun yarısı aşıldı. Temmuz'da yapılacak ikinci yarı yıl zammını belirleyecek enflasyon oranları da adım adım netleşiyor. Verilere göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, Mart ayı enflasyonu ise yüzde 1.94 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.04 zam şimdiden kesinleşti.

Memur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve yaklaşık yüzde 3.7 enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 11 civarında zam yapılacak.



6 AYDA %16'YA ÇIKABİLİR



SSK ve BAĞ-KUR ile Memur ve memur emeklilerine ilişkin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon oranları bekleniyor. Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.



Katılımcıların aylık TÜFE artışı beklentileri mart ayı için yüzde 2.2, nisan ve mayıs ayları için ise sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 1.5 seviyelerinde şekillendi. Anket beklentilerine göre ilk eş aylık enflasyon yüzde 14.05 hesabı ortaya çıkıyor. Haziran ayına ilişkin enflasyon oranının şekillenmesiyle emeklilere yapılacak zam oranın yüzde 16'lara ulaşması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 200 TL En düşük emekli aylığı 2026 yılında 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda 4 milyon 917 bin kişi bulunuyor. En düşük emekli aylığına temmuzda da artış yapılması bekleniyor. Yüzde 10.04 oranında kesinleşen ilk üç aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı 22 bin 8 TL'ye yükseliyor.

Haziran ayı enflasyon oranının da eklenmesiyle zam miktarının yüzde 16'ya dayanması öngörülüyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 200 TL'ye kadar çıkabilecek.

En düşük memur aylığı 1000 TL seyyanen zamla birlikte 59 bin 896 TL'den 67 bin 484 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL'den 30 bin 846 TL'ye yükselecek.



SSK VE BAĞ-KUR ZAMMI NE OLACAK? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Buna göre örneğin 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisine, kesinleşen ilk üç aydaki yüzde 10.04'lük zamma göre 27 bin 510 TL, ilk altı ay için öngörülen yüzde 16'lık zam oranıyla da 29 bin TL verilecek.