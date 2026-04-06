Tel Aviv medyasından itiraf gibi analiz: Daha az ABD daha çok Türkiye

ABD ve İsrail ortaklığında İran'a saldırılar sonrası Orta Doğu'da başlayan savaş devam ederken İsrail medyasından dikkat çeken bir Türkiye analizi kaleme alındı. Yazıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde arabuluculuk için görüşmelerini sürdüren Türkiye'nin bölgede kilit bir rol oynayacağı kaydedildi. "Daha az ABD, daha çok Türkiye" başlıklı yazıda Türkiye'nin merkezinde olduğu yeni bölgesel yapıda İsrail'in "dışarıda kalmasına" neden olabileceği yorumuna da yer verildi.

  • İsrail'in Haaretz gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrası Türkiye'nin bölgesel güvenlik mimarisinde kilit aktör olarak öne çıkacağını yazdı.
  • Körfez ülkeleri ABD'ye olan güvenlik bağımlılığını azaltmak için kapalı kapılar ardında diplomatik temaslar yürütüyor.
  • 19 Mart'ta Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları arasında dörtlü zirve gerçekleştirildi.
  • Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisi, Körfez ülkeleri için ABD'ye alternatif bir güvenlik çeşitlendirmesi sunuyor.
  • Körfez ülkeleri ABD ile ilişkilerini koparmak yerine Washington'u tek güvenlik garantörü değil partner olarak konumlandırmak istiyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından bölge ülkelerinin ABD'ye olan bağımlılığını azaltma yoluna gideceğini, Türkiye'nin ise bölgesel güvenlik mimarisinde kilit bir aktör olarak öne çıkacağını belirtti.

DAHA AZ ABD DAHA ÇOK TÜRKİYE

Haaretz gazetesinde, Hayfa Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları Bölümü'nden Elad Giladi'nin "İran Savaşı yeni bir bölgesel düzen yaratabilir, daha az ABD, daha çok Türkiye" başlıklı analizi yayımlandı.

BÖLGE ÜLKELERİ KÖKLÜ BİR DEĞİŞİME GİDİYOR

Savaşla birlikte bölge ülkelerinin savunma stratejilerinde köklü bir değişikliğe gittiği belirtilen yazıda, kapalı kapılar ardındaki diplomatik temaslarla ABD'ye olan güvenlik bağımlılığını "en aza indirmenin" yollarının arandığı kaydedildi.

Özellikle Körfez ülkelerinin güvenlik ve ittifak arayışlarını yeniden şekillendirme arayışında olduğunun altını çizen yazıda, "Türkiye bu düşüncenin geliştirilmesinde kilit bir rol oynuyor gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin son dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerini stratejik bir boyuta evirdiği vurgulanan yazıda, 19 Mart'ta Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları arasındaki dörtlü zirvenin bu yeni arayışın en somut örneği olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha önce dile getirdiği "Bölge ülkeleri kendi sorunlarını çözmezse dış güçler kendi çıkarlarını dayatır." yaklaşımının, Riyad ve diğer Körfez başkentlerinde karşılık bulduğuna işaret edilen yazıda, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisinin Körfez ülkeleri için ABD'ye alternatif bir "güvenlik çeşitlendirmesi" sunduğuna dikkat çekildi.

ABD'YE GÜVENLİK BAĞIMLILIĞINI KADEMELİ SONLANDIRMA ÇABASI

Yazıda, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerini tamamen koparmak niyetinde olmadığı ancak Washington'u "tek güvenlik garantörü" olarak değil, bir "partner" olarak konumlandırmak istediği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Türkiye'nin etkisini arttıracak bir dönüm noktası olduğu belirtilen yazıda, şu ifadelere de yer verildi:

"Savaşın yalnızca İsrail ile İran arasındaki caydırıcılık dengesiyle değil, aynı zamanda Körfez ülkelerinin ABD'ye olan güvenlik bağımlılıklarını ihtiyatlı ve kademeli bir şekilde sonlandırarak, içeriden inşa edilen bir bölgesel düzenin imkanlarını aramaya başladığı an olarak hatırlanması muhtemeldir."

İSRAİL, DENKLEM DIŞI KALABİLİR

Körfez ülkelerinin misillemeler nedeniyle İran'a ilişkin İsrail ile benzer kaygılar taşıdığı öne sürülen yazıda, ancak söz konusu ülkelerin Tel Aviv ile siyasi olarak aynı blokta görünmekten kaçındıkları belirtildi.

Yazıda, bu durumun Türkiye'nin merkezinde olduğu yeni bölgesel yapıda İsrail'in "dışarıda kalmasına" neden olabileceği yorumuna da yer verildi.

