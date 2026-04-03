Bu kapsamda emeklilere 50 bin liraya varan nakit ödül imkanı sunuluyor. Bankaların sağladığı toplam fayda ise 100 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bankaların kampanyaları…

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında nisan kampanyaları belli oldu. Bankaların promosyon tutarı otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla yükselirken, sıfır faizli kredi imkanları da sunuluyor.

AKBANK: 50.000 liraya varan nakit ödül ve 50.000 lira faizsiz kredi imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 8.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 13.250, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 16.750, 20.000 lira ve üzeri olanlara 20.000 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Yeni fatura talimatına 2.000, mevcut fatura talimatına 1.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 lira, kredi kartı harcamasına 10.000 lira, davet koduyla mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan yakınlardan 10.000 liraya varan olmak üzere 50.000 liraya varan nakit ödül imkanı sunuyor. Faizsiz 6 ay vadeli 50.000 liraya varan kredi kullandırıyor.





DENİZBANK: 27.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon veriyor. Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere 2.000-5.000 lira arası ve aktif kredi kartı kullananlara 8.000 lira olmak üzere toplam 15.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.

GARANTİ BBVA: Maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyon ve ödül veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus imkanı bulunuyor.