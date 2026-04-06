TEL AVİV'DE 15 NOKTAYA FÜZE PARÇALARI İSABET ETTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında 38. günü girilirken taraflar arasındaki sert misillemeler ve tehditler sürüyor.
İran’dan düzenlenen misillemenin ardından çok başlıklı füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde toplam beş şehirde 15 noktaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazar boyunca sessizliğin ardından pazartesi sabah saatlerinde sirenler yeniden çaldı.
Yerel basındaki haberlere göre, İran’dan ateşlenen çok başlıklı füzenin parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etti.
Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü.
Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tel Aviv ve çevresini hedef alan son misillemede 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
ABD basını, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın, savaşı durdurmak veya ateşkes sağlamak amacıyla İran'ı ABD ile müzakere masasında bir araya getirmek için çaba gösterdiğini bildirdi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan arabulucular, savaşı durdurmak ya da geçici bir ateşkes sağlamak amacıyla girişimlerini sürdürüyor.
Kaynaklar, Türkiye, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefon görüşmeleri yaptıklarını, ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.
KATAR ARABULUCU ROLÜNE KARŞI ÇIKTI
Türkiye ve Mısır'ın olası müzakerelere ev sahipliği yapması için İstanbul ve Katar seçeneklerini değerlendirdiğini ifade eden kaynaklar, Katar'ın ABD ve Orta Doğu ülkeleri tarafından kendisine teklif edilen arabulucu rolüne karşı çıktığını öne sürdü.
İRAN TAVİZ VERMEYİ REDDEDİYOR
Kaynaklar, İranlı yetkililerin taleplerinden taviz vermeyi reddettiğini ve geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da dahil çeşitli önerileri geri çevirdiğini belirtti.
İRAN İSLAMABAD TEKLİFİNİ REDDETTİ
Ayrıca kaynaklar, İran'ın ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini kabul edilemez bulduğunu ve ABD'li yetkililerle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeyi reddettiğini aktardı.
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu, Tahran Acil Servisi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Gece Tahran'da sivillere yönelik düzenlenen saldırılarda 10 yaş altı 4 kız, 2 erkek çocuğu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Tahran'a bu gece düzenlenen saldırılarda, Baharistan ilçesinde 13, Şehriyar ilçesinde 6 ve kentin doğusunda 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.
Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.
İran’a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.
ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.
Geçen cuma günü İran’da düşürülen ABD’nin F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında İran topraklarında sıcak saatler yaşandı. ABD basınına göre, pilot birkaç bin fit yüksekliğindeki bir tepeye tırmandı ve yaklaşık 48 saat boyunca orada saklandı. ABD, yaralı olduğu belirtilen pilotun özel bir operasyonla kurtarıldığını belirtti. Amerikan jetlerinin operasyonda İran birliklerinin pilotun bulunduğu bölgeye erişimini engellemek için yoğun bombardıman düzenlediği kaydedildi.
CESUR BİR OPERASYON
ABD Başkanı Trump, kayıp pilotun ‘cesur bir operasyonla’ kurtarıldığını duyurdu. Pilotun sağlıklı ve güvende olduğunu belirten Trump, operasyon için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdiğini vurguladı. Trump, “Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor” dedi.
"ABD’YE AİT İKİ UÇAK VE İKİ HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜK"
İran ise Trump’ın iddialarını yalanlayarak ABD’ye ait 2 C-130 nakliye uçağı ve 2 Black Hawk helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti. İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Trump’ın pilotun kurtarıldığına dair açıklamasını reddetti.
'GİRİŞİM BAŞARISIZ' IDDIASI
Zülfikari ABD'nin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu" dedi. Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait 2 C-130 nakliye uçağı yok edildi" dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da X sosyal medya platformundan İran güçleri tarafından düşürülen bir ABD uçağının enkazını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf paylaştı. İran ordusu ayrıca İsfahan'da Hermes 900 tipi bir İHA'nın düşürüldüğünü kaydetti. Öte yandan Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan yetkililer, görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan C-130 tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" ve bu uçakların "yok edildiğini" iddia etti. Amerikan basınında ise uçakların "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" iddia edildi.
HÜRMÜZ AVLANMA ALANIMIZ
Tahran'da "Hürmüz boğazı kapalı kalacak; Basra körfezi'nin tamamı bizim avlanma alanımızdır" mesajını içeren dev bir afiş asıldı. Afişte, uçakların ağlara takıldığı bir görsel yer aldı.
'AZAP ÜZERLERINE YAĞACAK'
Önceki gün İran'a bir anlaşma yapması ya da stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatarak geri sayımın başladığını belirten Trump, 'Cehennem azabı üzerlerine yağacak' diyerek İran'ı yine tehdit etti. İran Hatemul Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise "Unutmayın ki, saldırıların genişlemesi halinde tüm bölge sizin için cehenneme dönüşecek'' ifadelerini kullandı. Trump'tan "İran'la anlaşabiliriz" şeklinde bir açıklama geldi. Bu arada Trump,İran'a verdiği son süreyi çarşamba günü TSİ 03.00'a kadar uzattı.