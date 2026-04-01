Ekvador’da kartellerin kaçırdığı gezgin Milyoner'de: Ülkem sayesinde kurtuldum

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi ve profesyonel serbest dalışçı 25 yaşındaki Taha, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 2025 yılında Ekvador’un Guayaquil şehrinde karteller tarafından kaçırıldığı dehşet dolu anları paylaştı. Yarışmacının stüdyodaki açıklamalarına göre, taksi şoförünün rotayı değiştirmesiyle başlayan olay, Türk halkının desteğiyle ayağa kalktığı bir minnet hikayesine dönüştü.

  • 50 ülke gezen yarışmacı Taha Yaman Kılınak, atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında Ekvador'un Guayaquil şehrinde kartel grupları tarafından kaçırıldığını anlattı.
  • Taha, 2020 yılında başlattığı dünya turunda taksiye bindiğinde 5-6 kişi tarafından gasp edildiğini, fiziksel şiddete maruz kaldığını ve Kito Büyükelçiliği'nin yardımıyla kurtulduğunu belirtti.
  • Yarışmacı 100 bin TL'lik 'çiftteker' sorusunda joker kullanarak doğru cevap 'bisiklet'i buldu ve 200 bin TL'lik Neşet Ertaş sorusunu da doğru yanıtladı.
  • Taha, 300 bin TL'lik 'en çok saat dilimine sahip ülke' sorusunda ABD cevabını verdi ancak doğru cevap Fransa olduğu için yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.
  • Oktay Kaynarca'nın sorularına Taha, sürekli tek başına gezme isteğinin bir kaçış değil huzur arayışı olduğunu söyledi.

Toplamda 50 ülke gezen gezgin Taha, atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında, Güney Amerika turu sırasında yaşadığı kartel esaretini anlattı.

"Arkamda koca bir millet var"

Yarışmacı, yaşadığı travmanın ardından "ülkeme ve insanıma yaraşır biri olmak istiyorum" diyerek kazandığı ödülle hayallerine bir adım daha yaklaştığını belirtti.

Ekvador'un Guayaquil kentinde bindiği takside karteller tarafından kıstırılan Taha Yaman Kılınak, o anları 'Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim' sözleriyle anlattı.

DÜNYAYI GEZERKEN KABUSU YAŞADI: KARTELLER TARAFINDAN KAÇIRILAN GENÇ MİLYONER KÜRSÜSÜNDE

Yarışmacı Taha, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü dünya turunun en karanlık gününü Güney Amerika'da yaşadı. Ekvador'un suç oranıyla bilinen Guayaquil şehrinde bindiği taksinin rotasından saptığını fark eden genç gezgin, kartel grupları tarafından alıkonulduğunu açıkladı.

"ÜLKEM SAYESİNDE HAYATTAYIM, SIRTIMDA DEVLETİMİN GÜCÜNÜ HİSSETTİM"

Taha, o anlarda yaşadığı vahşeti ve sonrasındaki sahiplenilmeyi şu maddelerle özetledi:

"Yardım çığlığıma Kito Büyükelçiliğimiz anında yanıt verdi. Konsolosluğumuza ulaşana kadar yaşadığım o korku, devletimin elini omzumda hissetmemle son buldu.Ben yalnız bir gezginim ama o gün anladım ki arkamda koca bir millet var. Onlara yaraşır bir insan olmak için buradayım."

50 ülke gezen genç gezgin, Oktay Kaynarca'nın sorusu üzerine yalnızlığı bir kaçış değil, kendi iç huzurunu bulduğu bir tercih olarak tanımladı.

"DİRENSEM DE ELİMDEN BİR ŞEY GELMEDİ": TAHA'NIN AĞZINDAN O ANLAR

Taha Yaman Kılınak, serbest bırakıldıktan hemen sonra çektiği ve sosyal medyada gündem olan videoda, yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddeti şu çarpıcı cümlelerle aktardı:

"Havalimanına gitmek için taksiye bindim, taksicilerin farklı yere gittiğini anlayamadım çünkü şarjım yoktu. Araca bir anda 5-6 kişi bindi. Her kolumu farklı, her bacağımı farklı bir insan tutuyordu. Şişlemeye çalıştılar, yüzüme sert cisimlerle vurdular. Yumruk attım, tekmeler attım, direnmeye çalıştım ama o kadar profesyonellerdi ki elimden hiçbir şey gelmedi. Hayatımda kendimi hiç bu kadar güçsüz hissetmemiştim."

Kartellerin araç içinde laptoplarla banka hesaplarını boşalttığı profesyonel soygun düzeneği, modern gezginlerin karşılaştığı yeni nesil tehlikeyi gözler önüne serdi.

GASP VE İLGİSİZ POLİSLER

Kılınak'ın açıklamaları, kartellerin sadece fiziksel şiddet değil, aynı zamanda ileri düzey teknolojik yöntemler kullandığını da ortaya koydu:

"WhatsApp gruplarında, arabada bilgisayarla kredi kartı limitlerime bakıyorlardı. Tüm şifrelerimi ve bankalarımı etkisiz hale getirdiler. İnsanlardan yardım istedim, polisler hiçbir şekilde yardım etmiyor. Kimse olayın nerede olduğunu, nasıl olduğunu sormadı; ifademi bile almadılar."

Milyoner koltuğunda oturan Taha, kurtuluşunu 'Ülkem sayesinde hayattayım' diyerek Türk diplomasisinin ve halkının desteğine bağladı.

"YALNIZLIK BİR KAÇIŞ DEĞİL, HUZUR ARAYIŞI"

Yarışma sırasında Oktay Kaynarca'nın Taha'nın hayat tarzına dair sorduğu sorular, stüdyoda duygusal ve düşündürücü bir atmosfer oluşturdu.

  • Oktay Kaynarca'nın Sorusu: "Ailen var, arkadaşların var ama neden kendini yalnız hissediyorsun? Bu sürekli gezme isteği bir kaçış mı?"

  • Taha'nın Yanıtı: "Bu bir kaçış değil. Bazı şeyler okuyarak öğrenilir ama bazı şeyler yaşayarak görülür. Yalnız gezerken, bazı şeyleri tek başıma yaparken çok daha huzurlu ve iyi hissediyorum. Bu benim için bir seçim."

  • Kaynarca'nın Desteği: Taha'nın bu net duruşu üzerine Kaynarca, "Sen istediğin gibi tek başına nereye istiyorsan oraya git. Kimseye hesap verme, sorumluluk duyma. Gez işte, boş ver," diyerek genç yarışmacının özgür ruhunu takdir etti.

TDK sorusunda 'Çiftteker' kelimesiyle karşılaşan Taha, yarı yarıya jokerini kullanarak 'Bisiklet' cevabıyla 100 bin TL barajını başarıyla geçti

YÜZ BİNLİK SORU KARŞISINDA JOKER TERCİHİ

Baraj sorularını hızla geçen Taha'nın, yarışmadaki iddiasını sürdürmek için kritik bir karar vermesi gerekti. 100.000 TL'lik soru, Türkçe dilbilgisi üzerineydi:

Soru: "Çiftteker"in TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki karşılığı hangisidir?

Seçenekler:

  • A) Motosiklet

  • B) Bisiklet

  • C) El arabası

  • D) Skuter

Bu noktada Taha Yaman Kılınak, emin olamadığı soru için stratejik bir adım atarak Yarı Yarıya (50:50) joker hakkını kullandı. Bilgisayar, yanlış olan iki seçeneği eledi ve geriye "Motosiklet" (A) ve "Bisiklet" (B) seçenekleri kaldı. Yarışmacı, joker kullanımının ardından daha da netleşerek, doğru cevap olan B: Bisiklet seçeneğini işaretledi. Bu doğru yanıtla birlikte Taha Yaman Kılınak, 100.000 TL'lik ödülü garantileyerek yarışmadaki yolculuğuna devam etti.

200 bin TL değerindeki Neşet Ertaş sorusuna hiç tereddüt etmeden doğru yanıt veren yarışmacı, Anadolu kültürüne olan bağlılığını sergiledi.

200 BİN TL'LİK O KRİTİK SORU VE CEVABI

Yarışmanın heyecan dozunun arttığı anlarda Taha, Türk kültürüne olan hakimiyetini şu soruyla kanıtladı:

Soru: 1999'da TRT'deki bir programda "Yüreğinde yâr aşkı olmayan bu sazı çalarsa tıngırdatır" sözünü söyleyen halk ozanı hangisidir?

Seçenekler:

  • A: Âşık Veysel

  • B: Âşık Mahzuni Şerif

  • C: Neşet Ertaş (Doğru Cevap)

  • D: Musa Eroğlu

Taha Yaman Kılınak, sanatçı ruhu ve ozanlık geleneğine olan ilgisiyle soruyu doğru analiz etti. "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın o meşhur "Yüreğinde yâr aşkı olmayan bu sazı çalarsa tıngırdatır" sözünü hatırlayarak C seçeneğini işaretledi ve 200.000 TL'lik ödülün sahibi oldu.

300 bin TL'lik 'Saat Dilimi' sorusunda coğrafya bilgisine güvenerek risk alan Taha Yaman Kılınak, yanlış cevapla yarışmaya 50 bin TL ile veda etti.

MİLYONER'E VEDA ETTİREN O KRİTİK SORU

Taha, yarışmanın kaderini belirleyen 300.000 TL değerindeki soruda şu soruyla karşılaştı:

Soru: Hangi ülke 13 saat dilimiyle en çok saat dilimine sahip olan ülkedir?

Seçenekler:

  • A: Fransa (Doğru Cevap)

  • B: ABD (Taha'nın Yanıtı)

  • C: Birleşik Krallık

  • D: Rusya

Taha, yüz ölçümü büyüklüğünü dikkate alarak B seçeneği (ABD) üzerinde durdu ve risk alarak cevabını verdi. Ancak denizaşırı toprakları sayesinde dünyanın en çok saat dilimine sahip ülkesi olan Fransa (12-13 dilim) doğru cevaptı. Bu hatalı tahmin sonrası Taha, kazandığı ödülün baraj noktasına düşmesiyle 50.000 TL alarak stüdyodan ayrıldı.

Ekvador’un zorlu yollarından Milyoner kürsüsüne uzanan Taha Yaman Kılınak, yarışmaya 50 bin TL’lik ödül ve alkışlarla veda etti. (Fotoğraflar ATV resmi hesabından alınmıştır.)

