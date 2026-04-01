Toplamda 50 ülke gezen gezgin Taha, atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında, Güney Amerika turu sırasında yaşadığı kartel esaretini anlattı.
"Arkamda koca bir millet var"
Yarışmacı, yaşadığı travmanın ardından "ülkeme ve insanıma yaraşır biri olmak istiyorum" diyerek kazandığı ödülle hayallerine bir adım daha yaklaştığını belirtti.
DÜNYAYI GEZERKEN KABUSU YAŞADI: KARTELLER TARAFINDAN KAÇIRILAN GENÇ MİLYONER KÜRSÜSÜNDE
Yarışmacı Taha, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü dünya turunun en karanlık gününü Güney Amerika'da yaşadı. Ekvador'un suç oranıyla bilinen Guayaquil şehrinde bindiği taksinin rotasından saptığını fark eden genç gezgin, kartel grupları tarafından alıkonulduğunu açıkladı.
"ÜLKEM SAYESİNDE HAYATTAYIM, SIRTIMDA DEVLETİMİN GÜCÜNÜ HİSSETTİM"
Taha, o anlarda yaşadığı vahşeti ve sonrasındaki sahiplenilmeyi şu maddelerle özetledi:
"Yardım çığlığıma Kito Büyükelçiliğimiz anında yanıt verdi. Konsolosluğumuza ulaşana kadar yaşadığım o korku, devletimin elini omzumda hissetmemle son buldu.Ben yalnız bir gezginim ama o gün anladım ki arkamda koca bir millet var. Onlara yaraşır bir insan olmak için buradayım."
"DİRENSEM DE ELİMDEN BİR ŞEY GELMEDİ": TAHA'NIN AĞZINDAN O ANLAR
Taha Yaman Kılınak, serbest bırakıldıktan hemen sonra çektiği ve sosyal medyada gündem olan videoda, yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddeti şu çarpıcı cümlelerle aktardı:
"Havalimanına gitmek için taksiye bindim, taksicilerin farklı yere gittiğini anlayamadım çünkü şarjım yoktu. Araca bir anda 5-6 kişi bindi. Her kolumu farklı, her bacağımı farklı bir insan tutuyordu. Şişlemeye çalıştılar, yüzüme sert cisimlerle vurdular. Yumruk attım, tekmeler attım, direnmeye çalıştım ama o kadar profesyonellerdi ki elimden hiçbir şey gelmedi. Hayatımda kendimi hiç bu kadar güçsüz hissetmemiştim."
GASP VE İLGİSİZ POLİSLER
Kılınak'ın açıklamaları, kartellerin sadece fiziksel şiddet değil, aynı zamanda ileri düzey teknolojik yöntemler kullandığını da ortaya koydu:
"WhatsApp gruplarında, arabada bilgisayarla kredi kartı limitlerime bakıyorlardı. Tüm şifrelerimi ve bankalarımı etkisiz hale getirdiler. İnsanlardan yardım istedim, polisler hiçbir şekilde yardım etmiyor. Kimse olayın nerede olduğunu, nasıl olduğunu sormadı; ifademi bile almadılar."
"YALNIZLIK BİR KAÇIŞ DEĞİL, HUZUR ARAYIŞI"
Yarışma sırasında Oktay Kaynarca'nın Taha'nın hayat tarzına dair sorduğu sorular, stüdyoda duygusal ve düşündürücü bir atmosfer oluşturdu.
Oktay Kaynarca'nın Sorusu: "Ailen var, arkadaşların var ama neden kendini yalnız hissediyorsun? Bu sürekli gezme isteği bir kaçış mı?"
Taha'nın Yanıtı: "Bu bir kaçış değil. Bazı şeyler okuyarak öğrenilir ama bazı şeyler yaşayarak görülür. Yalnız gezerken, bazı şeyleri tek başıma yaparken çok daha huzurlu ve iyi hissediyorum. Bu benim için bir seçim."
Kaynarca'nın Desteği: Taha'nın bu net duruşu üzerine Kaynarca, "Sen istediğin gibi tek başına nereye istiyorsan oraya git. Kimseye hesap verme, sorumluluk duyma. Gez işte, boş ver," diyerek genç yarışmacının özgür ruhunu takdir etti.
YÜZ BİNLİK SORU KARŞISINDA JOKER TERCİHİ
Baraj sorularını hızla geçen Taha'nın, yarışmadaki iddiasını sürdürmek için kritik bir karar vermesi gerekti. 100.000 TL'lik soru, Türkçe dilbilgisi üzerineydi:
Soru: "Çiftteker"in TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki karşılığı hangisidir?
Seçenekler:
A) Motosiklet
B) Bisiklet
C) El arabası
D) Skuter
Bu noktada Taha Yaman Kılınak, emin olamadığı soru için stratejik bir adım atarak Yarı Yarıya (50:50) joker hakkını kullandı. Bilgisayar, yanlış olan iki seçeneği eledi ve geriye "Motosiklet" (A) ve "Bisiklet" (B) seçenekleri kaldı. Yarışmacı, joker kullanımının ardından daha da netleşerek, doğru cevap olan B: Bisiklet seçeneğini işaretledi. Bu doğru yanıtla birlikte Taha Yaman Kılınak, 100.000 TL'lik ödülü garantileyerek yarışmadaki yolculuğuna devam etti.
200 BİN TL'LİK O KRİTİK SORU VE CEVABI
Yarışmanın heyecan dozunun arttığı anlarda Taha, Türk kültürüne olan hakimiyetini şu soruyla kanıtladı:
Soru: 1999'da TRT'deki bir programda "Yüreğinde yâr aşkı olmayan bu sazı çalarsa tıngırdatır" sözünü söyleyen halk ozanı hangisidir?
Seçenekler:
A: Âşık Veysel
B: Âşık Mahzuni Şerif
C: Neşet Ertaş (Doğru Cevap)
D: Musa Eroğlu
Taha Yaman Kılınak, sanatçı ruhu ve ozanlık geleneğine olan ilgisiyle soruyu doğru analiz etti. "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın o meşhur "Yüreğinde yâr aşkı olmayan bu sazı çalarsa tıngırdatır" sözünü hatırlayarak C seçeneğini işaretledi ve 200.000 TL'lik ödülün sahibi oldu.
MİLYONER'E VEDA ETTİREN O KRİTİK SORU
Taha, yarışmanın kaderini belirleyen 300.000 TL değerindeki soruda şu soruyla karşılaştı:
Soru: Hangi ülke 13 saat dilimiyle en çok saat dilimine sahip olan ülkedir?
Seçenekler:
A: Fransa (Doğru Cevap)
B: ABD (Taha'nın Yanıtı)
C: Birleşik Krallık
D: Rusya
Taha, yüz ölçümü büyüklüğünü dikkate alarak B seçeneği (ABD) üzerinde durdu ve risk alarak cevabını verdi. Ancak denizaşırı toprakları sayesinde dünyanın en çok saat dilimine sahip ülkesi olan Fransa (12-13 dilim) doğru cevaptı. Bu hatalı tahmin sonrası Taha, kazandığı ödülün baraj noktasına düşmesiyle 50.000 TL alarak stüdyodan ayrıldı.