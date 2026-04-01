Oktay Kaynarca'nın sorularına Taha, sürekli tek başına gezme isteğinin bir kaçış değil huzur arayışı olduğunu söyledi.

Taha, 300 bin TL'lik 'en çok saat dilimine sahip ülke' sorusunda ABD cevabını verdi ancak doğru cevap Fransa olduğu için yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.

Yarışmacı 100 bin TL'lik 'çiftteker' sorusunda joker kullanarak doğru cevap 'bisiklet'i buldu ve 200 bin TL'lik Neşet Ertaş sorusunu da doğru yanıtladı.

50 ülke gezen yarışmacı Taha Yaman Kılınak, atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında Ekvador'un Guayaquil şehrinde kartel grupları tarafından kaçırıldığını anlattı.

Yarışmacı, yaşadığı travmanın ardından "ülkeme ve insanıma yaraşır biri olmak istiyorum" diyerek kazandığı ödülle hayallerine bir adım daha yaklaştığını belirtti.

"Yardım çığlığıma Kito Büyükelçiliğimiz anında yanıt verdi. Konsolosluğumuza ulaşana kadar yaşadığım o korku, devletimin elini omzumda hissetmemle son buldu.Ben yalnız bir gezginim ama o gün anladım ki arkamda koca bir millet var. Onlara yaraşır bir insan olmak için buradayım."

Taha, o anlarda yaşadığı vahşeti ve sonrasındaki sahiplenilmeyi şu maddelerle özetledi:

Yarışmacı Taha, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü dünya turunun en karanlık gününü Güney Amerika'da yaşadı. Ekvador'un suç oranıyla bilinen Guayaquil şehrinde bindiği taksinin rotasından saptığını fark eden genç gezgin, kartel grupları tarafından alıkonulduğunu açıkladı.

Ekvador'un Guayaquil kentinde bindiği takside karteller tarafından kıstırılan Taha Yaman Kılınak, o anları 'Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim' sözleriyle anlattı.

"DİRENSEM DE ELİMDEN BİR ŞEY GELMEDİ": TAHA'NIN AĞZINDAN O ANLAR

Taha Yaman Kılınak, serbest bırakıldıktan hemen sonra çektiği ve sosyal medyada gündem olan videoda, yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddeti şu çarpıcı cümlelerle aktardı: